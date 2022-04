Σταλόνε, Σβαρτσενέγκερ ή Γουίλις: Ποιος ήταν o βασιλιάς των ταινιών δράσης των '80s

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και ο Μπρους Γουίλις ήταν από τους μεγαλύτερους αστέρες του κινηματογράφου της δεκαετίας του 1980, αλλά ποιο είδωλο δράσης κυριάρχησε περισσότερο τη δεκαετία;



Η δεκαετία του '80 ήταν μια περίοδος γεμάτη φήμη και υπερβολές, που μεταφράστηκαν σε αστρονομικές εισπράξεις που συνδέονταν σε μεγάλο βαθμό με τη καλλιτεχνική λάμψη ενός ηθοποιού. Ωστόσο, μόνο ένα αστέρι θα ανέβαινε στην κορυφή του Χόλιγουντ για να καθορίσει το ταχέως εξελισσόμενο είδος δράσης. Αυτοί οι τρεις γίγαντες της κινηματογραφικής βιομηχανίας είχαν ισχυρότερο αντίκτυπο από τον ανταγωνισμό τους χάρη στην αφθονία των ταινιών δράσης μεγάλου προϋπολογισμού που παράγονται κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά επικερδούς χρονικής περιόδου.

Με τόσο πολλά διαφορετικά franchise δράσης στη δεκαετία του '80, εμφανίστηκαν γνωστά ονόματα που ήταν τόσο μόνιμα όσο και θρυλικά. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και ο Μπρους Γουίλις πρωταγωνίστησαν σε ρόλους που εδραίωσαν τη θέση τους στο είδος δράσης. Το είδωλο της εργατικής τάξης της Φιλαδέλφειας, Σταλόνε, επανέλαβε ξανά τον ρόλο του πυγμάχου Rocky την ίδια χρονιά που υποδύθηκε με περηφάνια έναν άλλον ήρωα τον John Rambo. Ταυτόχρονα, ο διαβόητος κακοποιός του Terminator, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες όπως το Commando που άρεσε στο πλήθος και η φανταστική σειρά του Dino De Laurentiis Conan. Ο χαρισματικός τηλεοπτικός ηθοποιός Μπρους Γουίλις ξεκίνησε το franchise ταινιών του Die Hard, εμποτισμένο με μια ξεκάθαρη αίσθηση του χιούμορ προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Αν και η δεκαετία ήταν γεμάτη με δεκάδες αξέχαστους τίτλους δράσης, μια απλή αναζήτηση στο Google των μεγαλύτερων σταρ δράσης της δεκαετίας θα εμφανίσει αυτά τα τρία ονόματα ξανά και ξανά.

Συντριπτικά, το μεγαλύτερο αστέρι δράσης της δεκαετίας του '80 της τριάδας ήταν ο αμίμητος Σιλβέστερ Σταλόνε. Αυτός ο θρύλος της Νέας Υόρκης είχε το πλεονέκτημα έναντι του Γουίλις και του Σβαρτσενέγκερ ως αποτέλεσμα της εκπληκτικής πορείας του στους κινηματογράφους. Μετά τη φήμη του, οι χαρακτήρες του Σταλόνε ήταν πολύ πιο εμβληματικοί από τους αδελφούς του στο Χόλιγουντ. Ο Ράμπο και ο Ρόκι είναι εμβληματικά κομμάτια της αμερικανικής κουλτούρας από μόνα τους, αναμφισβήτητα πέρα από αυτό του T-800 με ατσάλινη φωνή του Σβαρτζενέγκερ και του συμπαθητικού John McClane του Willis. Οπλισμένος με κάτι περισσότερο από μια ελκυστική εμφάνιση σταρ του κινηματογράφου, ο Σταλόνε ήταν ο βασιλιάς των σταρ δράσης της δεκαετίας του '80 λόγω της σταθερής του ικανότητας χρηματοδότησης ως αξιόπιστου αρχέτυπου ήρωα. Από τον εργαζόμενο μέχρι τον ήρωα του πολέμου, ο Σταλόνε απευθυνόταν σε πολύ ευρύτερο κοινό.

Ταξιδεύοντας στη δεκαετία του ογδόντα με το Rocky III και το First Blood του 1982, ο Σταλόνε απέδειξε ότι μπορούσε να συνεχίσει μια σειρά για τα MGM Studios και να κάνει το ντεμπούτο ενός νέου franchise Rambo. Χάρη στις εκδηλώσεις υψηλού προφίλ στο κόκκινο χαλί και την αυξημένη δημοτικότητα του είδους δράσης σε αυτήν την εποχή, ο Σταλόνε υπερασπίστηκε τους συνομηλίκους του στη δύναμη και την αναγνώριση των αστεριών. Μόνο οι τρεις δόσεις του Rambo του Σταλόνε τη δεκαετία του '80 απέφεραν περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με τους Rocky III και Rocky IV να συνδυάζονται για άλλα 425 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Και ενώ δεν παρήγαγαν τεράστια franchise ταινιών, η παρουσία του Σταλόνε στο καλτ κλασικό Cobra του 1986 και στην κωμωδία δράσης των φίλων της αστυνομίας του 1989 Tango & Cash ήταν αρκετή για να γίνουν επιτυχίες και των δύο ταινιών στο box office και στο home video.

Ο Σβαρτσενέγκερ βρήκε αναμφίβολα επιτυχία στη δεκαετία του '80 χάρη στην πρωτόγνωρη ερμηνεία του στο Conan the Barbarian και The Terminator δύο χρόνια αργότερα, αλλά οι μεσαίοι αριθμοί για τον Conan the Destroyer και ταινίες όπως το Raw Deal και το Red Heat δείχνουν ότι η δύναμή του να παραμείνει στο box office' να σταθεροποιηθεί μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '90, με την επέκταση του franchise του Terminator και τη βουτιά του Άρνολντ σε πιο σκόπιμα κωμικούς ρόλους. Σημειωτέον, ο Μπρους Γουίλις βρήκε τη μεγαλύτερη επιτυχία και στη δεκαετία του '90, συνεχίζοντας το franchise Die Hard και ρισκάροντας με το Pulp Fiction και το The Fifth Element, για να αναφέρουμε μερικά. Ενώ ο Γουίλις θεωρείται συχνά ως ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες δράσης της δεκαετίας του '80 λόγω της θέσης του Die Hard ως διαρκούς ειδώλου του είδους, η θέση του ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα είναι κάτι σαν «ανωμαλία», καθώς η ταινία εμφανίστηκε στο τέλος της δεκαετίας.

Αναμφίβολα και οι τρεις ηθοποιοί είναι είδωλα και έχουν συμβάλει πάρα πολύ στο είδος της δράσης συνολικά. Ωστόσο, ο Σιλβέστερ Σταλόνε εδραίωσε την ιδιότητά του ως ο μεγαλύτερος και καλύτερος μιας σημαντικής εποχής για το είδος δράσης. Η μοναδική του εμφάνιση και η φωνή του έγιναν πεμπτουσία. Ο Σταλόνε επηρέασε τα αναγνωρίσιμα τροπάρια ταινιών δράσης με στυλ Ρόκι και Ράμπο. Καθώς σκηνοθέτησε τους Σβαρτσενέγκερ και Γουίλις σε καμέο για την τριλογία των Αναλώσιμων, είναι προφανές ποιος ήταν ο μεγαλύτερος σταρ δράσης της δεκαετίας του '80. Με μια ισχυρή, ενσωματωμένη βάση θαυμαστών, οι ταινίες δράσης του Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχουν σταματήσει ακόμα και δεν δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης

Πηγή: screenrant.com