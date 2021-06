Star Wars Movie Festival – Καλοκαίρι 2021

Είστε έτοιμοι για 12 μέρες γεμάτες Star Wars; 12 ημέρες, 11 ταινίες, 1 after-party. To Star Wars Movie Festival μετατρέπει το Μπαλκόνι του ΣΕΦ σε θερινό σινεμά για να απολαύσουμε το Star Wars όπως του αξίζει: κάτω από τα άστρα!

Το πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής:

15/7 – STAR WARS EPISODE I: THE PHANTOM MENACE

16/7 – STAR WARS EPISODE II: ATTACK OF THE CLONES

17/7 – STAR WARS EPISODE III: REVENGE OF THE SITH

18/7 – SOLO: A STAR WARS STORY

22/7 – ROGUE ONE: A STAR WARS STORY

23/7 – STAR WARS EPISODE IV: A NEW HOPE

24/7 – STAR WARS EPISODE V: THE EMPIRE STRIKES BACK

25/7 – STAR WARS EPISODE VI: RETURN OF THE JEDI

29/7 – STAR WARS EPISODE VII: THE FORCE AWAKENS

30/7 – STAR WARS EPISODE VIII: THE LAST JEDI

31/7 – STAR WARS EPISODE IX: RISE OF SKYWALKER

01/8 – MOVIE AFTER PARTY

Μαζί μας και η Star Wars Hellenic Academy που ζωντανεύει το αγαπημένο μας σύμπαν!

Οι προβολές θα ξεκινούν στις 21:30 από Πέμπτη ως Κυριακή, σε ειδική οθόνη 9x5, ο χώρος εξυπηρετεί με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τον Covid–19.



Η τιμή του εισιτηρίου θα είναι 9.5€ ανά ημέρα, ενώ μέρος από κάθε εισιτήριο θα διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η προπώληση των εισιτηρίων θα γίνεται μέσω τις πλατφόρμας Viva.gr

Ελάτε μαζί μας για ένα διαστρικό ταξίδι με προβολές Star Wars για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε χρονολογική σειρά στη μεγάλη οθόνη! Ένα μοναδικό event που κανένας fan δεν πρέπει να χάσει!



Προπώληση Εισιτήριων:



https://www.viva.gr/tickets/cinemas/stadio-eirinis-kai-filias/star-wars/