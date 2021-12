Station Eleven: Η καθηλωτική σειρά για μια σαρωτική πανδημία, έρχεται τον Δεκέμβριο στην COSMOTE TV

H COSMOTE TV αποχαιρετά το 2021 με μεγάλες πρεμιέρες σειρών μεταξύ των οποίων, το πολυαναμενόμενο μετα-αποκαλυπτικό έπος, Station Eleven για έναν κόσμο ρημαγμένο από μια πανδημία. Πιο επίκαιρη από ποτέ, η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στην COSMOTE TV αμέσως μετά την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ, παρουσιάζοντας μια συγκλονιστική ιστορία,με τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ σε guest ρόλο και τον Χιμές Πατέλ (Tenet, Yesterday) να πρωταγωνιστεί. Πίσω από την πολλά υποσχόμενη παραγωγή «κρύβεται» ο σεναριογράφος του The Leftovers, Πάτρικ Σόμερβιλ.

Τα μεγάλα ονόματα πρωταγωνιστών και συντελεστών θα συνεχιστούν με τη μαύρη κωμωδία The Outlaws, με τον βραβευμένο με OSCAR, Κρίστοφερ Γουόκεν. Πλάι του θα δούμε και τον βραβευμένο με Emmy Στίβεν Μέρτσαντ (TheOffice), ο οποίος υπογράφει και το σενάριο.

Στην COSMOTE TV επιστρέφει και ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς με τον ρόλο που τον καθιέρωσε τηλεοπτικά, καθώς στο πρόγραμμά Δεκεμβρίου συμπεριλαμβάνεται η σειρά-φαινόμενο του BBC, Sherlock, σε έναν μαραθώνιο που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Ο Δεκέμβριος επιφυλάσσει για τους συνδρομητές της COSMOTETV και άλλες συναρπαστικές πρεμιέρες. Από τους παραγωγούς των Lineof Duty, Vigil και Bodyguard, έρχεται το Showtrial, η ιστορία μιας δίκης που συγκλόνισε τη βρετανική κοινωνία και το ατμοσφαιρικό αστυνομικό θρίλερ The Long Call. Σε αντίστοιχη ατμόσφαιρα θα δούμε να ξεδιπλώνεται, το βασισμένο στη μπεστ σέλερ σειρά αστυνομικών μυθιστορημάτων του Σι Τζέι Μποξ, Joe Pickett.

Για τους φαν της κωμωδίας, το ενδιαφέρον θα μονοπωλήσει το υποψήφιο για Emmy, Pen15 (2η σεζόν – β’ μέρος), ησύγχρονη, τηλεοπτική αφήγηση της διάσημης νουβέλας του Όσκαρ Ουάιλντ,TheCantervilleGhost, η σειρά κινουμένων σχεδίων TheHarperHouse, το Α.Ρ. ΒΙΟ (4η σεζόν), με τον Τζο Μγκανιέλο (ZackSnyder’sJusticeLeague, Magic Mike XXL, True Blood) σε ένα απρόβλεπτο guest καιη οικογενειακή σειρά WorzelGummidgeαπό τον βραβευμένο με BAFTAΜακένζι Κρουκ (ThePiratesoftheCaribbean). Το παζλ του νέου προγράμματος της COSMOTETV για τον Δεκέμβριο συμπληρώνει το ιατρικό δράμα Nurses.

Station Eleven





Είκοσι χρόνια αφότου η «γρίπη της Τζόρτζια» αφάνισε το 99,9% του πληθυσμού, επιζώντες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους προσπαθούν να ξαναχτίσουν και να φανταστούν τον κόσμο από την αρχή, διατηρώντας όμως τα καλύτερα στοιχεία από αυτόν που χάθηκε. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα με τριπλό επεισόδιο αποκλειστικά στην COSMOTE TV 48 ώρες μετά τις ΗΠΑ, το Σάββατο 18/12 στις 22.00 (COSMOTE SERIES HD). Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο του Station Eleven θα είναι διαθέσιμο στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).

The Outlaws



Εφτά άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι συλλαμβάνονται για μικροαδικήματα και καλούνται να συνεργαστούν για την ανακαίνιση ενός κτιρίου, στο πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας που τους επιβάλλεται από το δικαστήριο. Ξαφνικά βλέπουν την τύχη τους να αλλάζει, όταν ανακαλύπτουν θαμμένη στο έδαφος μια τσάντα γεμάτη χρήματα, χωρίς να γνωρίζουν ότι κάποιοι πολύ επικίνδυνοι άνθρωποι την αναζητούν απεγνωσμένα. Αμέσως μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου (Τετάρτη 22/12, 21.00, COSMOTE SERIES HD),όλος ο κύκλος της σειράς θα είναι διαθέσιμος στο COSMOTE TV PLUS.

Showtrial



Η κόρη ενός ευκατάστατου κτηματομεσίτη (Σελίν Μπάκενς – Bridgerton) συλλαμβάνεται για το φόνο μιας συμφοιτήτριάς της και μέσα σε μια νύχτα, υπό το πρίσμα της κοινής γνώμης, θεωρείται εκ των προτέρων ένοχη, για τα προνόμια που απολαμβάνει ως πλούσια, αλλά και για τη σεξουαλικότητα της.Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 2/12 στις 22.00 (COSMOTE SERIES HD). Αμέσως μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου, ολόκληρος ο κύκλος θα είναι διαθέσιμος για binge-watching στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).

The Long Call

Συναισθηματικά ευάλωτος και ατελής, ο επιθεωρητής Μάθιου Βεν (Μπεν Άλντριτζ - OurGirl, Fleabag) επιστρέφει μετά από 20 χρόνια μαζί με τον σύντροφο του στη γενέτειρα και την οικογένειά του που τον απέρριψε, για να αναλάβει την πρώτη του υπόθεση δολοφονίας. Οι προσπάθειές του για να βρει τον ένοχο θα τον οδηγήσουν όλο και πιο βαθιά στην μικρή τοπική κοινότητα που ο ίδιος εγκατέλειψε και στα θανάσιμα μυστικά που παραμονεύουν στο σκοτάδι. Μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου (Δευτέρα 6/12, 21.00, COSMOTE SERIES HD), ολόκληρος ο κύκλος του The Long Call θα είναι διαθέσιμος στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).

Sherlock



Μετά από πολλές μεταφορές στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, ο Sherlock Holmes επιστρέφει στην 221B Baker Street του σημερινού Λονδίνου και επιστρατεύει όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα χωρίς να αλλάξει τα κύρια συστατικά από τις αυθεντικές ιστορίες του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ.O Sherlock Holmes του 21ου αιώνα, φοράει μεν τραγιάσκα, αλλά παίζει τα social media στα δάχτυλα, μένει ακόμη στην 221B Baker Street, αλλά μπορεί να κάνει τα πάντα από το laptop του. Την ίδια ώρα, ο John Watson (Μάρτιν Φρίμαν) βλέπει συστηματικά ψυχολόγο, ενώ έχει το δικό του blog, όπου γράφει για τις εμπειρίες του ως βοηθός του Sherlock. Οι 4 σεζόν της σειράς, καθώς και ένα Sherlock special επεισόδιο θα προβληθούν back-2-back, ξεκινώντας από το Σάββατο 25/12 στις 15.00 (COSMOTE SERIES MARATHON HD).

Joe Pickett



Η καθημερινότητα του επιθεωρητή/φύλακα άγριας ζωής Τζο Πίκετ είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς περιηγείται μαζί με την οικογένειά του, μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πολιτικό και κοινωνικο-οικονομικό κλίμα, γεμάτο από ίντριγκες, ανταγωνιστές και αντικρουόμενα συμφέροντα, σε μια μικρή αγροτική πόλη στο Γουαϊόμινγκ. Εμποτισμένη από πλούσια ιστορία, επιβλητικά φυσικά τοπία και αναρίθμητες μορφές άγριας ζωής, η περιοχή μέσα στις αχανείς εκτάσεις της, κρύβει δεκαετίες από σχέδια και μυστικά, που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 7/12, αμέσως μετά τις ΗΠΑ, στο COSMOTE TV PLUS.

Harper House



Μια γυναίκα με υπερβολική αυτοπεποίθηση χάνει τη δουλειά και όλα τα προνόμιά της και αναγκάζεται να μετακομίσει στο ιστορικό Harper House, ένα παλιό, εγκαταλελειμμένο Βικτωριανού τύπου σπίτι που έχει κληρονομήσει. Εκεί θα προσπαθήσει με όλους τους λάθος τρόπους να επανακτήσει υψηλό κοινωνικό στάτους, για την ίδια και την ιδιόρρυθμη οικογένεια της. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 16/12 στις 23.00 (COSMOTE SERIES HD). Αμέσως μετά την προβολή των 2 πρώτων επεισοδίων, ολόκληρος ο κύκλος θα είναι διαθέσιμος στο COSMOTE TV PLUS.

The Canterville Ghost



Ένας πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας (Άντονι Χεντ - Buffy the Vampire Slayer, Ted Lasso) στον τομέα της τεχνολογίας, αγοράζει τη γραφική έπαυλη Canter ville Chase ως εξοχική κατοικία για τον ίδιο και την οικογένεια του, αγνοώντας ότι θα συγκατοικήσει με ένα φάντασμα που παραμένει στο οίκημα για αιώνες. Γιατί, όμως, αυτή η χαμένη ψυχή βρίσκεται ακόμα εντός της οικίας και ποιο ήταν το ολέθριο έγκλημα της; Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 24/12 στις 22.00 (COSMOTE SERIES HD). Αμέσως μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου, όλα τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο COSMOTE TV PLUS.

Pen15



Με 90’s άρωμα, το «ΡΕΝ15» παρουσιάζει τις νέες κωμικές περιπέτειες δυο μαθητριών που καλούνται να διαχειριστούν τις αλλαγές στο σώμα τους, τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα, άγαρμπα φλερτ, αυστηρούς σχολικούς κανόνες και όλα όσα χαρακτηρίζουν τα χρόνια της εφηβείας και τον δρόμο μέχρι την ενηλικίωση. Η σειρά επιστρέφει με 8 νέα επεισόδια back-2-back (2η σεζόν – β΄ μέρος)για να ολοκληρώσει τον δεύτερο κύκλο της,το Σάββατο 4/12 στις 22.00 (COSMOTE SERIES MARATHON HD). Με την προβολή του πρώτου επεισοδίου, όλοι οι κύκλοι της σειράς θα είναι διαθέσιμοι στο COSMOTE TV PLUS.

Worzel Gummidge



Όταν δύο ορφανά αδέρφια που περιπλανώνται στην αγγλική ύπαιθροκάνουν κατά λάθος το σκιάχτρο Worzel να ζωντανέψει, μεταφέρονται στον μαγικό, αστείο, παράξενο κόσμο του, όπου η φύση αποτελεί το υπέρτατο αγαθό. H σειρά θα κάνει πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2back(2 σεζόν) την Παρασκευή 24/12 στις 18.00 (COSMOTE SERIES MARATHON HD). Μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου στο κανάλι, όλα τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο COSMOTE TV PLUS.

Nurses



Πέντε νεαροί νοσηλευτές στο ξεκίνημα της καριέρας τους και χωρίς πρότερη εμπειρία, καλούνται να ανταπεξέλθουν στις φρενήρεις συνθήκες των εφημεριών και να εμπνεύσουν την ελπίδα στους καταπονημένους ασθενείς τους, προσπαθώντας παράλληλα να αφήσουν την προσωπική τους ζωή έξω από την εξίσωση. Με σημαία τη φροντίδα και με την προάσπιση της ανθρώπινης ζωής πάντα σε πρώτο πλάνο, θα μάθουν τι σημαίνει ενσυναίσθηση, θα συγκρουστούν με διαφορετικές προσωπικότητες και θα συνειδητοποιήσουν ότι ο μοναδικός δρόμος για την επιβίωση έρχεται μέσα από τη συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη. H σειρά θα κάνει πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2back(2 σεζόν) την Παρασκευή 17/12 στις 18.00 (COSMOTE SERIES MARATHON HD). Μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου στο κανάλι, και οι 2 σεζόν του Nurses θα είναι διαθέσιμες στο COSMOTE TV PLUS.

A.P. Bio



O καθηγητής φιλοσοφίας Τζακ Γκρίφιν (Γκλεν Χάουερτον), εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τους μαθητές του για να εκδικηθεί όσους τον έχουν αδικήσει, καταφέρνοντας ταυτόχρονα, παρά τη θέληση του, να τους διδάξει πολύτιμα μαθήματα ζωής. Ένα αποτυχημένο τυφλό ραντεβού, μια άσκηση ετοιμότητας για τυφώνα, όπου όλα πάνε αδιανόητα λάθος, το νέο dress code στο σχολείο που δημιουργεί προστριβές και ο εξαφανισμένος, συμφεροντολόγος πατέρας του Τζακ, που επιστρέφει με όχι ιδιαίτερα ευγενείς προθέσεις, συνθέτουν το παζλ του νέουξεκαρδιστικού κύκλου επεισοδίων.Η 4η σεζόν της σειράς θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 21/12 στις 23.00 (COSMOTE SERIES HD), 48 ώρες μετά τις ΗΠΑ. Αμέσως μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου, ολόκληρος ο κύκλος θα είναι διαθέσιμος για binge-watching στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS). Στον ίδιο προορισμό, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα βρουν και τους προηγούμενους τρεις κύκλους της σειράς.