Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στη Θεσσαλονίκη για τα γυρίσματα της ταινίας ο «Τενεκεδένιος στρατιώτης»

Ο διεθνούς φήμης ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο αλλά και ο επίσης μεγάλος σταρ Τζέιμι Φοξ ετοιμάζονται να προσγειωθούν στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη εβδομάδα, για τις ανάγκες γυρισμάτων της νέας ταινίας δράσης, «Tin Soldier».

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνουν γυρίσματα στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ, πιθανότατα τις ημέρες 24-27 Μαΐου.

Την ταινία σκηνοθετεί ο Brad Furman, ο οποίος υπογράφει το σκριπτ με τον Jess Fuerst.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης ο Scott Eastwood (The Fate of the Furious) και ο John Το Leguizamo (John Wick).

«Είναι τιμή μου που είμαι μέλος της ομάδας πίσω από μια τόσο φιλόδοξη, σημαντική και βαθιά προσωπική δουλειά στο Tin Soldier », είπε ο Furman. «Με σκηνικά που προκαλούν δέος και σκηνικά κατασκευασμένα για τη μεγάλη οθόνη, αυτή είναι μια πρωτότυπη ιστορία για τον αγώνα, τη θυσία και τη δύναμη της αγάπης και της αποδοχής. Το να συνεργάζεσαι με ένα καστ αυτού του διαμετρήματος είναι πέρα ​​από ταπεινότητα. Η ατομική έμπνευση που έχουν φέρει σε κάθε ρόλο δεν μοιάζει με τίποτα που έχω ξαναδεί. Αυτό ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι και ελπίζω ότι η ταινία είναι ακόμα πιο συναρπαστική για το κοινό σε όλο τον κόσμο» ανέφερε ο σκηνοθέτης της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής παραγωγής.

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τέλη Μαΐου και θα διαρκέσουν έως τις 30 Ιουλίου.

Στον χάρτη της κινηματογραφικής βιομηχανίας και η Δράμα – Σκηνές με ελεγχόμενες εκρήξεις



Η νέα παραγωγή του Χόλιγουντ

Σκηνές της ταινίας που γυρίζεται στην Βόρεια Ελλάδα θα γίνουν και στη Δράμα. Την πόλη αναμένεται να επισκεφθεί τόσο ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο όσο και ο γνωστός ηθοποιός Τζέιμι Φοξ.

Η νέα ταινίας δράσης θα περιλαμβάνει σκηνές με ελεγχόμενες εκρήξεις. Ήδη η αντιπεριφέρεια Δράμας έχει προχωρήσεις όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να είναι όλα έτοιμα.

Από την παραγωγή έχουν επιλεγεί τέσσερα σημεία, όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα στην πόλη της Δράμας. Αυτά είναι το Καπνολογικό Ινστιτούτο Δράμας, η γέφυρα του ποταμού Νέστου στο Παρανέστι, τα δύο φράγματα της ΔΕΗ, του θησαυρού και της Πλατανόβρυσης και το σπήλαιο των πηγών του Αγγίτης στον Δήμο Προσοτσάνης.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη τα γυρίσματα της ταινίας “The Bricklayer”, της τρίτης κατά σειρά κινηματογραφικής παραγωγής της Millennium Media σε συνεργασία με τα Nu Boyana Film Studios Hellenic μετά τις “The Enforcer” (“Barracuda”) και “The Expendables 4”.