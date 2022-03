Στην 94η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, ενός λεπτού σιγή για την Ουκρανία

Ενός λεπτού σιγή σε απότιση φόρου τιμής στην Ουκρανία, όπου εισέβαλε ο στρατός της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου, τηρήθηκε κατά τη διάρκεια της 94ης τελετής απονομής των βραβείων της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου στο Χόλιγουντ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης διακοπής του πάρτι του αμερικανικού κινηματογράφου, στις γιγαντοοθόνες προβάλλονταν μηνύματα που καλούσαν τους θεατές να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια, απαριθμώντας τις ανάγκες των Ουκρανών για βασικά είδη, ανάμεσά τους «τροφή», «ιατρική φροντίδα» και φάρμακα, ή ακόμη για «κουβέρτες». «Σας ζητάμε να βοηθήσετε την Ουκρανία με όποιο τρόπο μπορείτε», ανέφερε άλλο μήνυμα.

#Oscars holds moment of silence in support of Ukraine. https://t.co/1H1Y9jC9bl#oscars pic.twitter.com/eIdWgcGAom