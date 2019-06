Στην Τζάντα Πίνκετ Σμιθ θα απονεμηθεί το βραβείο «Πρωτοπορίας»

Το MTV αποκάλυψε ότι η Αμερικανίδα κωμικός, ηθοποιός και τραγουδίστρια-τραγουδοποιός, Τζάντα Πίνκετ Σμιθ θα τιμηθεί με το βραβείο «Πρωτοπορίας» στην εφετινή απονομή των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών βραβείων «MTV Movie & TV Awards 2019».



Το βραβείο, το οποίο αναγνωρίζει δημιουργούς που αλλάζουν τα δεδομένα στην ψυχαγωγία, θα απονείμει η ηθοποιός, Τίφανι Χάντις, στη συμπρωταγωνίστριά της Πίνκετ Σμιθ στην ταινία «Girls Trip».



Το βραβείο «Πρωτοπορίας» του MTV έχουν παραλάβει η σεναριογράφος Λίνα Γουέιθ το 2018 και τα προηγούμενα χρόνια οι ηθοποιοί Σέιλεν Γούντλεϊ Τσάνινγκ Τέιτουμ, Έμμα Γούατσον και Έμμα Στόουν.



«Η Τζάντα είναι μια υπερδύναμη από την αρχή της καριέρας της και έχει οικοδομήσει ένα πολύπλευρο στάτους», δήλωσε η Έιμι Ντόιλ, γενική διευθύντρια των MTV, VH1, CMT και Logo. «Είναι η επιτομή κάποιας που δεν φοβάται να αμφισβητήσει το status quo και είμαστε ενθουσιασμένοι που την τιμάμε με το φετινό βραβείο “Πρωτοπορίας”» ανέφερε.



Ένα από τα πρόσφατα πρότζεκτ της Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, συζύγου του ηθοποιού και ράπερ Γουίλ Σμιθ, είναι η εκπομπή στο Facebook Watch «Red Table Talk», την οποία συμπαρουσιάζει με τη μητέρα και την κόρη της.

Η ηθοποιός πρόκειται να πρωταγωνιστήσει ως πράκτορας του FBI στην επερχόμενη κινηματογραφική ταινία «Angel Has Fallen», την τρίτη της σειράς «Olympus Has Fallen».



Στην τελετή απονομής των «MTV Movie & TV Awards 2019» οικοδεσπότης θα είναι ο ηθοποιός, Zachary Levi.

Το MTV ανακοίνωσε προηγουμένως ότι το ντοκιμαντέρ «RBG», η σειρά «Game of Thrones» και η ταινία «Avengers: Endgame» έχουν τις περισσότερες υποψηφιότητες εφέτος, σε τέσσερις κατηγορίες.



Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου.