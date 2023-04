Τα 61 χρόνια ζωής του πράκτορα 007 μέσα από την εντυπωσιακή έκθεση «Bond In Motion»

«James Bond will return» (Ο Τζέιμς Μποντ θα επιστρέψει). Αυτές οι τέσσερις λέξεις ήταν για τους λάτρεις των περιπετειών του θρυλικού 007 πηγή χαράς, αφού σήμαιναν πως η αγαπημένη τους σειρά ταινιών θα συνεχιστεί με μια νέα περιπέτειά του στη μεγάλη οθόνη. Από τη διάσημη πρώτη ταινία του 007, το «Dr.No» του 1962, όταν ο Σον Κόνερι εκστόμισε για πρώτη φορά το εμβληματικό «Bond, James Bond» για να μας συστηθεί, μέχρι και σήμερα, 61 χρόνια μετά, αυτός ο πράκτορας όχι μόνο δεν πέθανε αλλά το φανατικό του κοινό ξεπερνά τις γενιές.

Ήταν το 1961, όταν οι παραγωγοί Albert R. Broccoli και Harry Saltzman απέκτησαν τα δικαιώματα για τα διηγήματα του Ian Fleming. Τότε ιδρύθηκε η Eon Productions και με την οικονομική υποστήριξη της United Artists είχαμε την παραγωγή του «Dr. No» το 1962 με τον Sir Sean Connery ως Bond. Μετά την πρεμιέρα, οι Broccoli και Saltzman δημιούργησαν μια εταιρεία για τις μελλοντικές παραγωγές με τον James Bond, ενώ η σειρά των ταινιών της Eon μέχρι σήμερα αριθμεί 25 ταινίες, με τελευταίο το «No Time to Die», που έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η είσοδος στα άδυτα μιας κινηματογραφικής ιστορίας

Είναι αυτός ο αριθμός, το 007, που καλωσορίζει τον επισκέπτη καθώς εισέρχεται μέσα από τη λουσάτη είσοδο της έκθεσης «Bond In Motion» σε μια από τις πιο προσεγμένες θεματικές εκθέσεις που μπορεί να δει, σήμερα, σινεφίλ στον κόσμο. Η έκθεση, που θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 14 Μαΐου του 2023, στις Βρυξέλλες, είναι μια πανδαισία με την «υπογραφή Bond», που έχει δημιουργηθεί με τη συνεργασία της EON Productions. Απαιτεί από 90 μέχρι 120 λεπτά από τον χρόνο του επισκέπτη για να τον ξεναγήσει στην αναβίωση όλων των ταινιών του 007, να τον παρασύρει σε μια εμπειρία-ταξίδι, μέσα από την αναπαραγωγή εντυπωσιακών κινηματογραφικών σετ, τη χρήση αυθεντικών props από τα γυρίσματα όλων των ταινιών αλλά και την παρουσία -ούτε λίγο, ούτε πολύ- 45 αυθεντικών οχημάτων, που χρησιμοποιήθηκαν στις ταινίες του James Bond, συμπεριλαμβανομένων δικύκλων, αεροσκαφών, υποβρυχίων, ακόμα και ελικοπτέρων!

Με τα τραγούδια από τα επίσημα σάουντρακ να ακούγονται από τα μεγάφωνα, ο επισκέπτης, με το που εισέρχεται στον χώρο βρίσκεται μπροστά σε μια πλούσια με αντικείμενα από τις ταινίες αίθουσα, ενώ κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται πως από πάνω του κρέμεται το αυθεντικό ελικοπτεράκι από το «You Only Live Twice», η «Little Nellie», που έστειλε ο Q σε τέσσερις βαλίτσες στον 007. Τεχνολογικό επίτευγμα της εποχής, η «Little Nellie», ένα τροποποιημένο Wallis WA-116 Agile βρετανικό αυτόγυρο αεροπλάνοελικόπτερο των 1960s, που ανέπτυξε για την ταινία Βρετανός, κρέμεται από ψηλά, ενώ δίπλα της, οι δημιουργοί της «Bond In Motion» χαρίζουν στον τυχερό επισκέπτη την ευκαιρία να δει το κανονικό αεροπλάνο-υποβρύχιο της τελευταίας ταινίας του 007, του «No Time to Die» (2021).

Μεταξύ άλλων, στη συγκεκριμένη (πρώτη) αίθουσα, για πρώτη φορά στην ιστορία έχει κανείς την ευκαιρία να δει και πολυάριθμα, σπάνια gadget από τις ταινίες του 007 όλα μαζί. Σε οθόνες προβάλλονται σκηνές ταινιών, στις οποίες τα ιδιόμορφα -σωτήρια συνήθως για τον 007, δημιουργήματα έχουν χρησιμοποιηθεί από τον εκάστοτε σκηνοθέτη.

Αν νιώθει κανείς πως η γεμάτη με κινηματογραφικές ...λιχουδιές αίθουσα είναι αρκετή από μόνη της για ένα γερό «γεύμα» 007, η αίσθησή του μάλλον θα διαψευστεί αφού ο χώρος αυτός είναι μόνο η αρχή! Η συνέχεια, στην επόμενη αίθουσα, θα φέρει τα περισσότερα από τα εναέρια οχήματα, αυτοκίνητα-υποβρύχια, τζετ για ποτάμια, σκάφη για παγετώνες, κάψουλες για απόδραση και άλλα συστήματα μετακίνησης, απόδρασης ή διαφυγής από διώκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί στα γυρίσματα ταινιών όλες τις δεκαετίες. Συντηρημένα με προσοχή, φροντισμένα και έτοιμα για χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού, είναι όλα συλλεκτικά gadget μετακίνησης από ταινίες του 007 μέσα στις δεκαετίες.

Με τα παπούτσια -και κυρίως τα οχήματα- του 007

Η επόμενη διαδρομή ξεκινά με κεντρικό θέμα ένα εντυπωσιακό σκηνικό, στο οποίο πρωταγωνιστεί ένα ολόκληρο βαγόνι του λονδρέζικου Μετρό. Το βαγόνι συνοδεύεται, μάλιστα, από τα κατάλληλα οπτικά και ηχητικά εφέ ώστε το σημείο να ακούγεται και να μοιάζει με μια κανονική σκηνή καταστροφής, ενώ μέσα στα επόμενα μέτρα οδηγείσαι σε έναν τεράστιο χώρο, στο κέντρο του οποίου πρωταγωνιστεί το κύριο έκθεμα της έκθεσης. Μια Aston Martin DB5 στέκει αγέρωχη, στο κέντρο μιας υποτιθέμενης πλατείας, διάτρητη από σφαίρες. Το αυτοκίνητο-gadget ξαφνικά βλέπεις να περιστρέφεται και να «πυροβολεί» τους Ιταλούς διώκτες του 007 και της κυρίας που αποτελεί το ερωτικό του ενδιαφέρον στο «No Time to Die». Ξαφνικά ζει κανείς αυτό που βίωσε ο 007 καθώς η εμβληματική ασημί DB5 περιστρεφόταν στο κέντρο της ιταλικής πόλης Matera ώστε ν' ανοίξει ένα σημείο διαφυγής για τους επιβαίνοντες. Υπάρχει πουθενά αλλού η δυνατότητα να ζήσεις αυτό που ο Daniel Craig ως James Bond ένιωθε υποδυόμενος τον πράκτορα με την «άδεια να σκοτώσει»; Είναι βέβαιο πως όχι ως απλό κοινό…

Αν τα 90 μέχρι 120 λεπτά είναι ο υπολογιζόμενος χρόνος για να απολαύσει κανείς την επίσκεψη στη συγκεκριμένη θεματική έκθεση, αυτό είναι χρονικό διάστημα που μπορεί να παραταθεί, εάν αποφασίσει να καθίσει και να μελετήσει για λίγα λεπτά έστω το καθένα από τα δεκάδες αυτοκίνητα -αυθεντικά και από τα γυρίσματα των ταινιών, που βρίσκονται στους υπόλοιπους χώρους της έκθεσης.

Δεν είναι μόνο η Aston Martin DB5 από το «Goldfinger» αλλά και η επιβλητική Rolls-Royce Phantom III από την ίδια ταινία. Δεν είναι μόνο το όχημα της πράκτορα Nomi από το «No Time To Die», η Superleggera DBS, αλλά και τα ημικατεστραμένα Land Rover από το κυνηγητό στο βρετανικό δάσος, δεν είναι μόνο το Q Boat από το «The World Is Not Enough» αλλά και ένα ολόκληρο σύστημα ανατροπής για την Aston Martin του 007 στον πάγο, όπως συνέβη στη σκηνή της μάχης με μια φορτωμένη με πυραύλους Jaguar ενός αντιπάλου. Το ταπεινό Renault 11 TXE από το μακρινό 1985 και το «A View To A Kill», λίγο πιο κάτω, εκτίθεται δίπλα στη Lotus Esprit S1 από το James Bond «The Spy Who Loved Me» του 1977, ενώ στο φινάλε της εκθεσιακής διαδρομής και πριν από το θεματικό μπαρ-εστιατόριο που έχει στηθεί στο τέλος των χώρων της έκθεσης, μια καμένη από το φλογοβόλο του Daniel Craig dark orange Jaguar C-X75 από τη σκηνή του κυνηγητού με τον Mr. Hinx στους νυχτερινούς δρόμους της Ρώμης στέκεται όπως ένα καρέ από το φιλμ.

Λίγο αφού αφήσεις το ποτήρι με το Vesper Martini που «επιβάλλεται» να καταναλώσεις πριν ολοκληρωθεί η περιήγηση στη μοναδική στον κόσμο έκθεση «Bond In Motion», λίγο προτού αντιληφθείς πως όλα αυτά τα αγαπημένα στους σινεφίλ, συλλεκτικά και ανυπολόγιστης αξίας αντικείμενα είναι αδύνατο να τα δεις όλα μαζί σε έναν χώρο σε όλο τον πλανήτη, σκέφτεσαι πως αυτό το διάστημα ολοκληρώνεται η επιλογή του ηθοποιού που θα ενσαρκώσει τον νέο 007 και αντιλαμβάνεσαι πως «... James Bond will return»!