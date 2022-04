«Τα Πάντα Όλα»: Μία ξεκαρδιστική περιπέτεια με τη Μισέλ Γεό και την Τζέιμι Λι Κέρτις

Μία ξεκαρδιστική περιπέτεια με μεγάλη καρδιά και πληθωρική σκηνοθεσία, μία καταιγιστική υπαρξιακή κωμωδία σε ένα πολυσύμπαν με εναλλακτικές ζωές, μία διασκεδαστική αλληγορία για τον πολύπλοκο σύγχρονο κόσμο. H Μισέλ Γεό (Τίγρης και Δράκος) και η Τζέιμι Λι Κέρτις υποδύονται απολαυστικά κόντρα ρόλους και υπηρετούν το τολμηρό και αντισυμβατικό όραμα δύο ευφυέστατων και μαξιμαλιστών δημιουργών, γνωστών ως Ντάνιελς.

Σύνοψη



Η Έβελιν, μία εξουθενωμένη Κινεζοαμερικανίδα, όχι μόνο δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον πατέρα, τον σύζυγο και την κόρη της, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τους φόρους της. Όταν της δίνεται η δυνατότητα να μεταπηδήσει σε άλλα σύμπαντα, τίποτα δεν την έχει προετοιμάσει για αυτό που την περιμένει.

Everything Everywhere All At Once



Σκηνοθεσία/Σενάριο: Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ γνωστοί ως Ντάνιελ



Πρωταγωνιστούν: Μισέλ Γεό, Τζέιμς Χονγκ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Στέφανι Σου, Κε Χούι Κουάν, Χάρι Σαμ Τζούνιορ

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες στις 28 Απριλίου 2022 από την Tanweer



Διάρκεια:2 ώρες και 20 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ: