«Τα Παράπονά Σας Στον Έφορο» - Μια κωμωδία του Μοχαμέντ Αμιντί με τον Ζιλ Λελούς

Ο Φρεντ είναι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας που έχει μπλέξει άσχημα. Μόλις έκλεισε το σπουδαιότερο συμβόλαιο της καριέρας του αλλά οι ελεγκτές της εφορίας απειλούν να του κλείσουν την εταιρεία εξαιτίας μίας φορολογικής απάτης…ενώ η λύση του προβλήματος είναι χειρότερη από το ίδιο το πρόβλημα! Ο Φρεντ και οι «trendy» συνεργάτες του, πρέπει να μετακομίσουν την επιχείρηση σε μία οικονομικά υποβαθμισμένη ζώνη έξω από το Παρίσι. Και μόνο η σκέψη να πάνε σε ένα τέτοιο μέρος τους τρομοκρατεί.



Jusqu'ici Tout Va Bien / New Biz in the Hood!



Κωμωδία 2019



Διάρκεια: 90'



Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Μοχαμέντ Αμιντί με τους: Ζιλ Λελούς, Μαλίκ Μπενταλά, Σαμπρινά Ουαζανί.



Δείτε το τρέιλερ: