Τα βραβεία του 10ου AegeanDocs - Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ

Για ακόμη μια χρονιά, 10η συνεχόμενη, απονεμήθηκαν τα βραβεία του AegeanDocs - Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 στην Μυρίνα της Λήμνου στο κατάμεστο κινηματοθέατρο «Μαρούλα».

To βραβείο καλύτερης Ξένης ταινίας, αξίας 1.000 ευρώ μοιράζεται εξ ίσου στις ταινίες:



• Maija Isola (Φινλανδία), Leena Kilpelainen



• Looking for Horses (Ολλανδία/Βοσνία-Ερζεγοβίνη/ Γαλλία), Stefan Pavlovic.



• Βραβείο καλύτερης ελληνικής ταινίας, αξίας 1.000€ με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου:



• Το στοίχημα (Ελλάδα), Μαρία Λεωνίδα



Βραβείο καλύτερης παραγωγής αξίας 500 ευρώ απονέμεται στην Ksenia Gapchenko από Ρωσία για την ταινία «How to Save a Dead Friend» (Σουηδία/Νορβηγία/ Γαλλία/Γερμανία της σκηνοθέτιδας Marusya Syroechkovskaya

H Ksenia Gapchenko μας είπε: «Στις 24 Φεβρουαρίου, μια χώρα όπου γεννήθηκε η μητέρα μου και πέρασα τα παιδικά μου χρόνια, δέχτηκε επίθεση από τη χώρα του πατέρα μου. Για μένα είναι μεγάλη τραγωδία. Αποφάσισα να φύγω από τη Ρωσία. Από τον Απρίλιο δεν ζω στη Μόσχα, την πόλη που αγάπησα πολύ κάποτε. Καταδικάζω τη βία και τον πόλεμο. Προσπαθώ να ξεκινήσω τη ζωή μου στην Ευρώπη με την κόρη μου που είναι το στήριγμα, η αγάπη και η καλύτερη σύντροφός μου. Ελπίζω για ειρήνη στην Ουκρανία και ελευθερία για τη Ρωσία».

Βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους αξίας 500€:



Menores (Ισπανία), Juan Trueba.

Τιμητική διάκριση «10 χρόνια AegeanDocs»:



Η κριτική επιτροπή του AegeanDocs απονέμει την τιμητική διάκριση «10 χρόνια AegeanDocs» στην σκηνοθέτιδα Εύα Στεφανή για την πολύτιμη συμβολή της στην καθιέρωση του Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα.

Τιμητικές διακρίσεις απονέμονται επίσης στις ταινίες:



Στους σκηνοθέτες της ταινίας Μια Εβραϊκή Ζωή (Αυστρία) Christian Kermer & Christian Krienes, για την συμβολή τους στη διάσωση της μνήμης του Ολοκαυτώματος.

Στον Γιώργιο Μουτάφη για την ταινία του «To Άλλο Μισό» (Ελλάδα), για την αφοσίωσή του στην έρευνα και την καταγραφή του δράματος των προσφύγων.