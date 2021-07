Τα βραβεία του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Στο ντοκιμαντέρ Μαγκαλούφ, πόλη-φάντασμα - Magaluf Ghost Town του Μιγκέλ Άνχελ Μπλάνκα (Ισπανία, Γαλλία) απονεμήθηκε το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος» του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 15.000 ευρώ). To επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα των βραβείων του διεθνούς διαγωνιστικού τμήματος ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους περιλάμβανε δώδεκα ταινίες άνω των 70 λεπτών.

Το Ειδικό Βραβείο της επιτροπής του εν λόγω διαγωνιστικού τμήματος που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ: Λουτσαδόρας / Luchadoras σε σκηνοθεσία Πάολα Κάλβο, Πάτρικ Τζάσιμ (Γερμανία, Μεξικό).

Υβριδικά, με online προβολές τον Μάρτιο (4-14/3), αφιερώματα και εκπαιδευτικές προβολές την άνοιξη και φυσικές και online προβολές (από τις 24 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2021) ολοκληρώθηκε το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. O κόσμος του σινεμά συναντήθηκε ξανά, ενάμιση χρόνο μετά, στις αίθουσες, στον φυσικό χώρο του Φεστιβάλ, μέσα σε κλίμα προσμονής, χαράς και συγκίνησης. Σε δέκα μέρες προβλήθηκαν 92 ταινίες στους εννέα θερινούς κινηματογράφους του Φεστιβάλ και 142 ταινίες online.

Οι αριθμοί

Στους φυσικούς χώρους πραγματοποιήθηκαν προβολές με πληρότητα 75% των κινηματογράφων και έγιναν 80 προβολές, έναντι 300 προβολών που πραγματοποιήθηκαν στην 21η διοργάνωση τον Μάρτιο του 2019. Συνολικά, 48.000 θεατές παρακολούθησαν τις προβολές του υβριδικού 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα, 3.500 ακροατές από όλο τον κόσμο άκουσαν τα podcasts που συμμετείχαν στο νεοσύστατο τμήμα του Φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της Αγοράς πραγματοποιήθηκαν 310 συναντήσεις με Ελληνες και ξένους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου online και σε φυσικούς χώρους, στη διάρκεια των οποίων κλείστηκαν σημαντικές συμφωνίες για μελλοντικά κινηματογραφικά σχέδια.





Τα υπόλοιπα βραβεία

Τα βραβεία του διεθνούς διαγωνιστικού Newcomers

Φέτος, για πρώτη φορά, ο Χρυσός Αλέξανδρος του τμήματος Newcomers μετονομάστηκε σε «Χρυσός Αλέξανδρος - Δημήτρης Εϊπίδης», ως ελάχιστος φόρος τιμής στον άνθρωπο που ίδρυσε το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος – Δημήτρης Εϊπίδης» που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Στην άλλη πλευρά / On the Other Side σε σκηνοθεσία Ιβάν Γκουαρνίσο (Κολομβία, Ισπανία)

Το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ απονεμήθηκε απονέμεται στο ντοκιμαντέρ: Ιζήματα / Sediments σε σκηνοθεσία Αντριάν Σιλβέστρε (Ισπανία)

Τα βραβεία του διεθνούς διαγωνιστικού «FILM FORWARD»

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος «Film Forward» που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Τοπία της αντίστασης - Landscapes of Resistance σε σκηνοθεσία Μάρτα Ποπιβόντα (Σερβία, Γαλλία, Γερμανία).

Ειδική μνεία της επιτροπής απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Οι πικροδάφνες / The Oleanders σε σκηνοθεσία Πάολας Ρεβενιώτη (Ελλάδα)

Βραβείο Podcast

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο κινηματογραφικό φεστιβάλ στην Ευρώπη που παρουσιάζει τμήμα podcast.

Το βραβείο, το οποίο συνοδεύτηκε από χρηματικό έπαθλο ύψους 2.000 ευρώ, απονεμήθηκε στο podcast:

Εναλλάξ των Δανάης Δημοπούλου και Ελπινίκης Παπαδοπούλου (Ελλάδα)

Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στο podcast:

Maid in Hell των Λίνε Φαμπρίσιους, Άννα Στέεν Χάνσεν (Δανία)

Βραβείο Mermaid

Το βραβείο για την καλύτερη ταινία LGBTQI+ θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ: Χρώματα του Τόμπι / Colors of Tobi σε σκηνοθεσία Αλέξα Μπακόνι (Ουγγαρία).

Ειδική μνεία απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Οι πικροδάφνες / The Oleanders σε σκηνοθεσία Πάολας Ρεβενιώτη (Ελλάδα)

Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρώπινες Αξίες»

Το βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρώπινες Αξίες» απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ: Στην Άλλη Πλευρά / On The Other Side του Ιβάν Γκουαρνίσο (Κολομβία, Ισπανία)

Βραβείο ΕΡΤ

Η ΕΡΤ απένειμε το πρώτο βραβείο της, που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 3.000 ευρώ στην ελληνική παραγωγή που κερδίζει το βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI.



Το βραβείο απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Χρυσή Αυγή υπόθεση όλων μας / Golden Dawn A Public Affair σε σκηνοθεσία Ανζελίκ Κουρούνης (Ελλάδα)

Το βραβείο ΕΡΤ - Thessaloniki Pitching Forum αξίας 2.000 ευρώ για ελληνικό πρότζεκτ απονεμήθηκε στο:

Secrets of the Owl

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Βουρλούμη, Παραγωγή: Λεωνίδας Λιάμπεης - Long Run Productions, Ειρήνη Βουρλούμη, Ελλάδα

Βραβείο Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

Στο πλαίσιο του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) απένειμε βραβείο αξίας 3.000 ευρώ σε ντοκιμαντέρ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη / πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδος του Ελληνικού Προγράμματος, διάρκειας άνω των 50 λεπτών, που πραγματοποιεί την ελληνική του πρεμιέρα στο Φεστιβάλ

Απονεμήθηκε στο: Ενθύμιον / Memento σε σκηνοθεσία Νίκου Ζιώγα (Ελλάδα)

Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στην ταινία:

Μια όμορφη μέρα σε σκηνοθεσία Δάνη Καραϊσαρίδη και Γιώργου Πατεράκη (Ελλάδα, Γερμανία)

Βραβείο Διεθνούς Αμνηστείας



Το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Πεθαίνοντας για ένα διαζύγιο / Dying to Divorce σε σκηνοθεσία Κλόι Φεργουέδερ (Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Γερμανία, Τουρκία)



Βραβεία Διεθνούς Ενωσης Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI)

Το βραβείο FIPRESCI σε ντοκιμαντέρ του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος Μεγάλου Μήκους απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Λουτσαδόρας / Luchadoras σε σκηνοθεσία Πάολα Κάλβο, Πάτρικ Τζάσιμ (Γερμανία, Μεξικό)

Το βραβείο FIPRESCI σε ελληνικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που συμμετέχει στο Διεθνές Πρόγραμμα του φεστιβάλ απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Βραβείο της ΠΕΚΚ



Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) απονέμει το βραβείο της Ένωσης στην καλύτερη ελληνική ταινία του Επίσημου Προγράμματος.

Το βραβείο απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ: Επιστροφή στη γη / Back to Earth σε σκηνοθεσία Χρύσας Τζελέπη, Άκη Κερσανίδη (Ελλάδα).

Βραβείο WIFT G



Το Βραβείο WIFT GR απονέμεται από το ελληνικό παράρτημα του WIFT (Women in Film & Television – Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στην Τηλεόραση) σε γυναίκα δημιουργό ταινίας, επιλεγμένης για το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Το βραβείο WIFT GR απονεμήθηκε στην Εύα Στεφανή για το ντοκιμαντέρ:

Μέρες και Νύχτες της Δήμητρας Κ. / Days and Nights of Demetra K. (Ελλάδα)

Βραβείο WWF Ελλάς

Το βραβείο απονέμει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς στην καλύτερη ταινία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Το βραβείο απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Η σιωπή της παλίρροιας / Silence of the Tides σε σκηνοθεσία Πίτερ-Ριμ ντερ Κρόομ (Ολλανδία, Γερμανία, Δανία).

Βραβεία Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης

Eπιμέλεια Επιτροπής Βραβείου Νεότητας: Απόστολος Καρακάσης, Αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Κινηματογράφου ΑΠΘ.

Το βραβείο καλύτερης ταινίας απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Μια όμορφη μέρα / A Beautiful Day σε σκηνοθεσία Δάνη Καραϊσαρίδη και Γιώργου Πατεράκη (Ελλάδα, Γερμανία)

Το ειδικό βραβείο της επιτροπής απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Χρυσή Αυγή υπόθεση όλων μας / Golden Dawn A Public Affair σε σκηνοθεσία Ανζελίκ Κουρούνης (Ελλάδα)

Βραβεία κοινού FISCHER

Τέσσερα Βραβεία Κοινού απονέμονται σε δύο ελληνικές και δύο ξένες ταινίες (άνω και κάτω των 50΄ αντίστοιχα).

Για διεθνή ταινία άνω των 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Λουτσαδόρας / Luchadoras σε σκηνοθεσία Πάολα Κάλβο, Πάτρικ Τζάσιμ (Γερμανία, Μεξικό)

Για διεθνή ταινία έως 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Πέρα από το Ρότερνταμ - Με τη Σάρα Ντράιβερ / Stranger than Rotterdam, with Sara Driver σε σκηνοθεσία Λιούι και Νόα Κλόστερ (ΗΠΑ)

Για ελληνική ταινία άνω των 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Μέσα από το τζάμι, τρεις πράξεις / Through the Glass, Three Acts σε σκηνοθεσία Χρήστου Μπάρμπα (Ελλάδα)

Για ελληνική ταινία έως 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Ζαμπέτα / Zabeta σε σκηνοθεσία Ελισάβετ Σφυρή, Σοφίας Σφυρή (Ελλάδα)

Βραβείο Agora Lab

Οι σύμβουλοι του Agora Lab απονέμουν το Guidance Award της Paradiddle Pictures (Δανία) σε πρότζεκτ από την Ελλάδα που συμμετέχει στο Agora Lab. Το βραβείο απονεμήθηκε στο: Station Athens.

Σκηνοθεσία: Γιολάντα Μαρκοπούλου

Παραγωγή: Γιολάντα Μαρκοπούλου - Polyplanity Productions, Δάφνη Καλαφάτη - SAVEFRAG

Όλα τα βραβεία της Αγοράς μπορείτε να τα δείτε στο παρακάτω link: https://www.filmfestival.gr/el/news/27636-ta-vraveia-tis-agoras-2