Τα βραβεία του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου «Πέρα από τα Σύνορα»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου «Πέρα από τα Σύνορα».

Τα βραβεία που απένειμε η κριτική επιτροπή του φεστιβάλ είναι τα ακόλουθα:

- Καλύτερο ιστορικό ντοκιμαντέρ

Once more unto the breach-Ιταλία 2019

Σκηνοθεσία: Michele Manzolini



- Καλύτερο κοινωνικο-πολιτικό ντοκιμαντέρ

In my Blood it Runs-Αυστραλία 2019

Σκηνοθεσία: Maya Newell

- Καλύτερο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ

Then comes the evening-Σερβία 2019

Σκηνοθεσία: Maja Novakovic

- Καλύτερο ελληνικό ντοκιμαντέρ με την ευγενική μέριμνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ο Σπύρος και ο Γύρος του Θανάτου-Ελλάδα -Βέλγιο 2020

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καφίδας & Λίνο Καφίδας

- Ειδικό Βραβείο Μεσογειακής Φιλίας με την ευγενική μέριμνα του ΕΚΟΜΕ

Σιγή Ιχθύος-Ελλάδα 2020

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Λουκάκος, Θοδωρής Χονδρόγιαννος

- Ειδικό Βραβείο «Οδυσσέας» με την ευγενική μέριμνα της γενικής γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού

Υ1 - Στη σιωπή του Βυθού-Ελλάδα 2019

Σκηνοθεσία: Φίλιππος Βαρδάκας

Εύφημος μνεία απονεμήθηκε στα ντοκιμαντέρ:

- The Kiosk-Γαλλία 2020

Σκηνοθεσία: Alexandra Pianelli

- The Abode. Who are we?-Ρωσία 2019

Σκηνοθεσία: Eleonora Tukhareli

- Ο Γιώργος του Κέρδου-Ελλάδα 2020

Σκηνοθεσία: Γιάννης Κολόζης & Γιώργος Κολόζης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ