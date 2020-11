Tα βραβεία του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ολοκληρώθηκε το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με περισσότερους από 80.000 θεατές και επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου να συμμετέχουν στις online δράσεις της εφετινής διοργάνωσης.



Πολλές ταινίες έγιναν γρήγορα sold out ενώ μεγάλη προσέλευση είχε επίσης το αναπτυξιακό τμήμα του Φεστιβάλ, η Αγορά, η οποία εφέτος στήριξε το ελληνικό σινεμά με νέες πρωτοβουλίες, ενέργειες και βραβεία.

Το 61ο Φεστιβάλ διοργάνωσε μια σειρά από εκθέσεις και εικαστικά δρώμενα στον δημόσιο χώρο στο πλαίσιο της κεντρικής θεματικής του «Οικειότητα: μια σύγχρονη τυραννία». Έργα τέχνης, videomapping, αλλά και το TheGlasshouseProject στόλισαν τους δρόμους, τις πλατείες και το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δίνοντας μερικές εικόνες χαράς και ελπίδας στους κατοίκους της πόλης που πήραν μια καλλιτεχνική γεύση στις ελάχιστες μικρές βόλτες για άσκηση, για ψώνια, για κάλυψη των βασικών αναγκών στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε. Στόχος είναι οι εκθέσεις αυτές να παραμείνουν στον δημόσιο χώρο της πόλης και μετά τη λήξη του φεστιβάλ.

Επίσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγιναν δύο online καθολικά προσβάσιμες προβολές των αγαπημένων ελληνικών ταινιών Μια τρελλή τρελλή οικογένεια του Ντίνου Δημόπουλου και Πρωινή Περίπολος του Νίκου Νικολαΐδη. Οι ταινίες προβλήθηκαν με ακουστική περιγραφή [AD: AudioDescription] για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης και με υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους [SDH: Subtitles for the DeaforHard of Hearing].

Tα βραβεία του 61ου ΦΚΘ:



Τα Βραβεία της Διεθνούς Επιτροπής



Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους:

• ΜελίκαΦορουτάν, ηθοποιός (Ιράν)



• ΤεόναΣτρούγκαρΜιτέβσκα, σκηνοθέτις (Βόρεια Μακεδονία)



• ΒάνιαΚαλούτζερσιτς, διευθύντρια στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ (Κροατία)



• Γιώργος Τσεμπερόπουλος, σκηνοθέτης (Ελλάδα)



• ΜπγιόρνΒίκτορσον, σχεδιαστής ήχου & ηχολήπτης (Ισλανδία)

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας - Χρυσός Αλέξανδρος «Θόδωρος Αγγελόπουλος», το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 15.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ / IDENTIFY INGFEATURES της Φερνάντα Βαλαντές, Μεξικό - Ισπανία, 2020

Σε έναν σκληρό κόσμο απογοητεύσεων, τραγωδίας και επιβίωσης, γεννιέται μια απρόσμενη φιλία. Η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε ιδιαιτέρως από τη σκηνοθετική προσέγγιση στην κινηματογραφική φόρμα, η οποία δεν παραμερίζει ποτέ τη φυσική ροή της ιστορίας, αλλά την ανυψώνει συνεχώς σε μια υψηλότερη και πιο βαθυστόχαστη στάση και πρόταση. Η κινηματογράφηση ξεκινά αργά και με τρόπο κλασικό, για να μετατραπεί στη συνέχεια σε οπτικό σκοτάδι, ή και σε κόλαση, όπως ακριβώς και η ιστορία που ξεδιπλώνεται. Η ταινία αποτελεί υπενθύμιση του απεριόριστου χώρου που μπορεί να καταλάβει η καλλιτεχνική έκφραση.

Το Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής - Αργυρός Αλέξανδρος, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία:

DIGGER τουΤζώρτζη Γρηγοράκη, Ελλάδα - Γαλλία, 2020

Με έναν πολύ απλό και προσωπικό τρόπο, μέσα από μια ιστορία πατέρα-γιου, αυτή η περίτεχνη ταινία ρίχνεται με κινηματογραφική ορμή μέσα στα δάση και στη Φύση, για να «σκάψει» βαθιά σε μια αγροτική κοινότητα ανθρώπων που αλλάζει πρόσωπο. Η ιστορία ενός τόπου, αλλά συγχρόνως μια ιστορία οικουμενική.



Το Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για Καλύτερη Σκηνοθεσία - Χάλκινος Αλέξανδρος, το οποίο από φέτος ο Μεγάλος Χορηγός του Φεστιβάλ COSMOTE TV υποστηρίζει με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ απονέμεται στους:

Άντερς Έλχολμ και Φρέντερικ Λους Χβιντ για την ταινία ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ / SHORTA, Δανία, 2020

Γυρισμένο με ακρίβεια, αυτό το κοφτερό και αγχωτικό θρίλερ, δεν θα μπορούσε να αφορά περισσότερο την εποχή μας. Φέρνοντας στο προσκήνιο την υπερβολική χρήση αστυνομικής βίας, την κοινωνική αναταραχή και τον συστημικό ρατσισμό, οι σκηνοθέτες μάς φέρνουν ευφυώς αντιμέτωπους με φλογερά επίκαιρα ζητήματα, όπως το στίγμα και το μίσος στην κοινωνία μας.

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στην:



Τζοάνα Σκάνλαν για την ερμηνεία της στην ταινία ΜΕΤΑ THN ΑΓΑΠΗ / AFTER LOVE του Αλίμ Καν, Ηνωμένο Βασίλειο, 2020.



Η ερμηνεία της Τζοάνα Σκάνλαν είναι δυνατή με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.Είναι ακριβής, ευφυής και αναπάντεχη, είναι χάρμα οφθαλμών. Αποτυπώνει τη Φαχίμα/Μέρι μακριά από τα γνωστά στερεότυπα και χαρίζει στον χαρακτήρα της αξιοσημείωτη αξιοπρέπεια, που απαιτεί αληθινό στοχασμό και κυριαρχία επί της τέχνης της.

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας στον:



Άρη Σερβετάλη για την ερμηνεία του στην ταινία ΜΗΛΑ / APPLES του Χρήστου Νίκου, Ελλάδα – Πολωνία-Σλοβενία, 2020

Μια χαμηλόφωνη και λεπτών αποχρώσεων, αλλά συνάμα δυνατή και αξέχαστη ερμηνεία. Με το εκφραστικό πρόσωπό του, το ευφυές χιούμορ του και έχοντας τον πλήρη έλεγχο κάθε εκατοστού στο κορμί του, ο Άρης Σερβετάλης μάς χαρίζει μια τραγικά αστεία απομίμηση ενός άνδρα, ο οποίος υποτίθεται ότι πάσχει από αμνησία.

Βραβείο Καλλιτεχνικής Επίτευξης:

Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΑΔΩΝ / NIGHT OF THE KINGS του Φιλίπ Λακότ, Γαλλία–Ακτή Ελεφαντοστού – Καναδάς – Σενεγάλη, 2020

Ένα φιλμ επιβίωσης ενάντια σε όλες τις συνθήκες, μπαρόκ και πληθωρικό σε στυλ. Αντλώντας έμπνευση από την πολιτιστική κληρονομιά και τις ρίζες του, ο σκηνοθέτης μάς καλεί να δούμε τον κόσμο με πιο γλαφυρό τρόπο, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες και τις καταστάσεις στις οποίες μπλέκονται οι χαρακτήρες. Οι προσεκτικά χορογραφημένες σκηνές έχουν γυριστεί αριστοτεχνικά, με λάμψη και φρεσκάδα, αυξάνοντας το συναισθηματικό φορτίο που φέρει η ταινία. Η τόλμη του σκηνοθέτη να προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο αφήγησης έχει ως αποτέλεσμα μια ταινία που προκαλεί και αναζωογονεί σε όλα τα επίπεδα.

Βραβεία MEET THE NEIGHBORS



Στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors συμμετέχουν δημιουργοί από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους.

Τα μέλη της εφετινής κριτικής επιτροπής είναι οι: Ιωάννα Χατζηθωμά (σκηνοθέτις& εικαστική καλλιτέχνις), Μιχάλης Παλαιοδήμος (διευθυντής φωτογραφίας) και ΣβέτλαΤσοτσόρκοβα (σκηνοθέτις).

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας - Χρυσός Αλέξανδρος Meet the Neighbors, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία:

200 MΕΤΡΑ / 200 METERS του Αμίν Ναϊφέ, Παλαιστίνη – Ιορδανία – Κατάρ – Ιταλία- Σουηδία, 2020

Η κριτική επιτροπή απονέμει τον Χρυσό Αλέξανδρο στην ταινία 200 μέτρα για τον δυναμισμό με τον οποίο ο σκηνοθέτης παρουσιάζει την καθημερινότητα ενός Παλαιστίνιου και της οικογένειάς του, σε ένα περιβάλλον γεμάτο ένταση, όπου ακόμα και οι πιο απλές εργασίες μετατρέπονται σε ένα επικό ταξίδι.Καθώς περιηγούμαστε στα ταπεινωτικά εμπόδια που αντιμετωπίζει ο πρωταγωνιστής μας, οι υπόλοιποι χαρακτήρες προσπαθούν απεγνωσμένα να υπάρξουν και να επιβιώσουν μέσα στη συλλογική τρέλα που τους περιβάλλει. Ο Αμίν Ναϊφέ καταφέρνει να αναδείξει τις εντάσεις των χαρακτήρων, χωρίς να γίνεται υπερβολικά πολιτικός, και φτιάχνει με επιτυχία μία ταινία που διατηρεί μια συγκρατημένη προσέγγιση καθόλη τη διάρκειά της, μέχρι την τελική σκηνή του φινάλε.

Το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής - Αργυρός Αλέξανδρος Meet the Neighbors, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία:

ΟΤΑΝ ΚΟΠΑΣΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ / SHOULD THE WIND DROP της Νόρα Μαρτιροσιάν, Αρμενία – Γαλλία - Βέλγιο, 2020

Η κριτική επιτροπή απονέμει τον Αργυρό Αλέξανδρο στην ταινία Όταν Κοπάσει ο Άνεμος για τη διακριτική, αλλά συνάμα δυνατή, απεικόνιση της ελπίδας και της αποδοχής, σε μια περιοχή του κόσμου που πρέπει να κατανοήσουμε περισσότερο.Με χαρακτήρες ειλικρινείς και προσιτούς, η Νόρα Μαρτιροσιάν συνυφαίνει, με ποιητικό τρόπο, το τοπίο, την πλοκή, τη συγκρουσιακή ιστορία της περιοχής και τις εσωτερικές συγκρούσεις των χαρακτήρων της. Υπογραμμίζει την ανθρώπινη πλευρά μιας περιοχής, η οποία συνήθως απεικονίζεται κάτω από ένα πολύ διαφορετικό φως, με τελικό αποτέλεσμα μια πανέμορφα κατασκευασμένη ταινία, με αυτοσυγκράτηση, πειθαρχία και εξαιρετική κινηματογραφική προσέγγιση.

Το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Σκηνοθεσία - Χάλκινος Αλέξανδρος Meet the Neighbors απονέμεται στον:

Αμίν Ναϊφέγια την ταινία 200 MΕΤΡΑ / 200 METERS, Παλαιστίνη – Ιορδανία – Κατάρ- Ιταλία- Σουηδία, 2020

Ο Αμίν Ναϊφέ καταφέρνει να αναδείξει τις εντάσεις των χαρακτήρων, χωρίς να γίνεται υπερβολικά πολιτικός, και φτιάχνει με επιτυχία μία ταινία που διατηρεί μια συγκρατημένη προσέγγιση καθόλη τη διάρκειά της, μέχρι την τελική σκηνή του φινάλε.

Το Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής Meet the Neighbors απονέμεται εξ ημισείας στις ταινίες:

ΔΙΝΗ / SPIRAL τηςΣεσίλιαΦελμέρι, Ουγγαρία, 2020 και

ΛΟΥΞΟΡ / LUXOR της Ζέινα Ντούρα, Αίγυπτος – Ηνωμένο Βασίλειο, 2020



Κατά τη γνώμη μας, τόσο το Spiral όσο και το Luxor απεικονίζουν πολύ επιτυχημένα τη διαδικασία ίασης δύο ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν να ξεπεράσουν τον τρομερό τους πόνο, με έναν τρόπο αληθινά κινηματογραφικό και εικονογραφικό. Θεωρήσαμε λάθος να ξεχωρίσουμε μόνο μία από τις δύο και αποφασίσαμε ότι αμφότερες αξίζουν εξίσου το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής.



Το Spiral είναι μια ταινία με πανέμορφη φωτογραφία και δυνατές ερμηνείες, η οποία εξερευνά την ανθρώπινη θλίψη με εξαιρετική αυτοσυγκράτηση και ευαισθησία. Παρότι ανήκει σε εκείνο το είδος ταινιών στις οποίες δύσκολα βρίσκει κανείς σημείο ισορροπίας, καθώς ο ανταγωνιστής και ο πρωταγωνιστής είναι το ίδιο πρόσωπο, η Σεσίλια Φελμέρι χειρίζεται τις μεταφορές της θλίψης και της απώλειας, των σχέσεων του ζευγαριού και της ζωής, με εξαιρετική λεπτότητα.



Στο Luxor, ο σκηνοθέτης αποφεύγει τα κλισέ και τις οριενταλιστικές ευκολίες με έναν απροσδόκητο τρόπο, πετυχαίνοντας έναν μαγευτικό ρυθμό, και παραδίδει μια ταινία που κινεί την περιέργεια του κοινού σε όλη τη διάρκειά της. Ένα πανέμορφο πορτρέτο μιας γυναίκας, το οποίο απηχεί την πόλη του Λούξορ. Μια πόλη που με τη σειρά της βοηθά την πρωταγωνίστρια, καθώς τη συνδέει εκ νέου με τη διαχρονικότητα της περιοχής, ώστε να αποδεχθεί μια πιθανή αναγέννηση μέσα από τον έρωτα.

Βραβείο «MERMAID AWARD»



Το Mermaid Award απονέμεται στην καλύτερη ταινία LGBTQI θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το βραβείο απονέμεται από τριμελή κριτική επιτροπή, την οποία απαρτίζουν εφέτος οι: Έιντζελ Τσενγκ, παραγωγός και υπεύθυνη για το διεθνές σκέλος των δημοσίων σχέσεων στο Ινστιτούτο Κινηματογράφου της Ντόχα, ΜιχάιΤσιρίλοβ, κριτικός κινηματογράφου και Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τρανσιλβανίας και Βασίλης Κεκάτος, σεναριογράφος και σκηνοθέτης.

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία:

ΗΜΕΡΕΣ / DAYS σε σκηνοθεσία Τσάι Μινγκ-Λιανγκ, Ταϊβάν, 2020

Με εντυπωσιακή επιδεξιότητα, ισορροπώντας ανάμεσα στην απομόνωση και στη σύνδεση, η ταινία αυτή είναι ένας πανέμορφος και χαμηλόφωνος στοχασμός για τα βάσανα του σώματος και της ψυχής, για την πιθανότητα αγάπης και τρυφερότητας - έστω και για μια φευγαλέα στιγμή. Η συναισθηματική ευφράδεια της ακινησίας και της απουσίας των λέξεων αντικαθιστά τη λεκτική επαφή, καθώς σφυρηλατείται ένας εύθραυστος σωματικός και συναισθηματικός δεσμός μεταξύ δύο ανδρών. Για τη βαθυστόχαστη απεικόνιση της παροδικότητας και της αξίας του να υπάρχεις μόνο στη στιγμή, απονέμουμε το Mermaid Award του 61ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στην ταινία Ημέρες του Τσάι Μινγκ-Λιανγκ.

Βραβεία FIPRESCI (The International Federation of Film Critics)



Η Κριτική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), την οποία απαρτίζουν οι:

Έλλη Μαστώρου (Βέλγιο)

Λίζα φαν ντερ Βάαλ(Ολλανδία)

Κώστας Κωνσταντινίδης(Ελλάδα)

Απονέμει τα εξής βραβεία:

για το Διαγωνιστικό Τμήμα στην ταινία:

ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΥΝΟΙ /SHORTA των ΆντερςΈλχολμ και Φρέντερικ Λους Χβιντ, Δανία, 2020

για ελληνική ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 2020 (πρεμιέρα) στην ταινία:

ΡΑΦΤΗΣ /TAILOR της Σόνια Λίζα Κέντερμαν, Ελλάδα – Γερμανία-Βέλγιο, 2020

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ»

Ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής των Ελλήνων (Βουλή-Τηλεόραση), με κριτική επιτροπή τουςΆρη Φατούρο, σύμβουλο προγράμματος,Κώστα Δήμο, συντονιστή προγράμματος και Βασίλη Δούβλη, σκηνοθέτη, απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» στην ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος:

ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ / GHOSTS της Άζρα Ντενίζ Οκιάι, Τουρκία – Γαλλία - Κατάρ, 2020

Με φρεσκάδα και διεισδυτικότητα η ταινία αποκαλύπτειμια κοινωνία που σπαράσσεται από ακραίες αντιθέσεις, ταραχές, αγριότητα και βία,ενώ συγχρόνως ιχνηλατεί με αφηγηματική δεξιοτεχνία τις διαδρομές διαφορετικών γυναικείων χαρακτήρωνπου αντιστέκονται στις συνθήκες καταπίεσης που βιώνουν.

Βραβεία ΕΡΤ



Η ΕΡΤ απονέμει στο πλαίσιο του φεστιβάλ δύο βραβεία:

Το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονέμεται στην ελληνική ταινία πουκέρδισε το βραβείο της Επιτροπής FIPRESCI:

ΡΑΦΤΗΣ /TAILOR της Σόνια Λίζα Κέντερμαν, Ελλάδα – Γερμανία-Βέλγιο, 2020

Το δεύτερο βραβείο της ΕΡΤ, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονέμεται στο ελληνικό πρότζεκτ που διακρίθηκε στο AgoraLab - WorksinProgress:

18, Σκηνοθεσία: Βασίλης Δούβλης, Παραγωγή: Παναγιώτης Κακαβιάς (Kfilms), Κατερίνα Μπεληγιάννη (Kabel), Ελλάδα

Βραβεία Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου



Η εφετινή κριτική επιτροπή αποτελείται από την Αθηνά Καλκοπούλου, Διευθύντρια Προώθησης – Hellas Film, τη Βένια Βέργου, Διευθύντρια Hellenic Film Commission και τον Γιώργο Αγγελόπουλο, Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής.

Το Ε.Κ.Κ. απονέμει βραβείο σε ταινία πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη/πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας,σε ελληνική παραγωγήπου κάνει πρεμιέρα στο πρόγραμμα Επίσημη Πρώτη. Το βραβείο συνοδεύεται από 5.000 ευρώ. Το βραβείο απονέμεται στον:

Τζώρτζη Γρηγοράκη για την ταινία του DIGGER, Ελλάδα - Γαλλία, 2020

Με ομόφωνη απόφασή τους τα μέλη της επιτροπής του Ε.Κ.Κ. απονέμουν το βραβείο σε έναν πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ο οποίος μας εντυπωσίασε με τη σκηνοθετική ωριμότητά του δημιουργώντας έναν κόσμο ολοκληρωμένων χαρακτήρων και φωτίζοντας την πάλη ανθρώπου-φύσης στον 21ο αιώνα με απίστευτη οξυδέρκεια.

Το βραβείο Best Location, απονέμεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του Ε.Κ.Κ. σε locationmanagerταινίας πρωτοεμφανιζόμενου δημιουργού σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα. Το βραβείο συνοδεύεται από 1.500 ευρώ. Το βραβείο απονέμεται στονlocationmanager:

Βασίλη Ντινόπουλο για την ταινία KALAAZAR της Τζάνις Ραφαηλίδου, Ολλανδία-Ελλάδα, 2020

Με ομόφωνη απόφασή τους τα μέλη της επιτροπής του Ε.Κ.Κ. απονέμουν το βραβείο σε έναν locationmanager o οποίος υπηρέτησε απόλυτα το όραμα της σκηνοθέτιδας επιλέγοντας πλούσιους αφηγηματικά χώρους ικανούς να υπαινιχθούν τις δικές τους σκληρές ιστορίες.

Βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου



Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, με αφορμή την 40ή επέτειο ιδρύσεώς του, θέσπισε το 2019 το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από 3.000 ευρώ, απονέμεται σε ταινία του Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ.



Την εφετινή επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζουν οι: Γιάννης Ζουμπουλάκης (δημοσιογράφος- κριτικός κινηματογράφου), Εύα Στεφανή (σκηνοθέτις& καθηγήτρια ΕΚΠΑ) και Γιώργος Φρέντζος (διευθυντής φωτογραφίας).

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία:



DIGGER του Τζώρτζη Γρηγοράκη, Ελλάδα- Γαλλία, 2020

Ξεκινώντας από μια κλασική ιστορία «γεφύρωσης σχέσεων» ανάμεσα σε έναν μοναχικό πατέρα και τον γιο του και με φόντο ένα κομμάτι της ελληνικής φύσης που σπανίως βλέπουμε στην εγχώρια κινηματογραφική μυθοπλασία, ο σκηνοθέτης Τζώρτζης Γρηγοράκης «πάντρεψε» σχεδόν αυθόρμητα τον ρεαλισμό με την ποίηση μιλώντας με πάθος για το δισυπόστατο της φύσης, όχι μόνο της ανθρώπινης αλλά της φύσης γενικότερα. Χωρίς ποτέ να παρασύρεται από τις ευκολίες της ηθογραφίας ή της αμιγώς οικολογικής καταγγελίας, το Digger αναφέρεται επίσης στην ακούραστη προσπάθεια ενός ανθρώπου να προστατέψει τηβασανισμένη γη του. Το αποτέλεσμα είναι μια ταινία με βαθιά εθνογραφική ματιά, φτιαγμένη θαρρείς από λάσπη, κλαδιά και νερό παρότι άρτια σε κάθε τεχνικό τομέα. Τέλος, τους δύο αμφίσημους ήρωες της ιστορίας, υπηρετούν με συνέπεια έκτακτοι ερμηνευτές που με έναν σχεδόν σουρεαλιστικό τρόπο βοηθούν τον θεατή να κατανοήσει τον ρεαλισμό τους.

ΒΡΑΒΕΙΟ WIFTGR



Το βραβείο του ελληνικού τμήματος του WIFT (Womenin Film&Television) απονέμεται σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος ή του τμήματος Meet the Neighborsγια την καλύτερη γυναικεία συνεισφορά και παρουσία μπροστά ή πίσω από την κάμερα. Την εφετινή κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι: Αντουανέττα Αγγελίδη (σκηνοθέτις), ΜανίναΖουμπουλάκη(συγγραφέας & σεναριογράφος) και Έφη Σκρομπόλα (creativeproducer).

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία:



ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ / GHOSTS της Άζρα Ντενίζ Οκιάι, Τουρκία – Γαλλία - Κατάρ, 2020

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία της Αζρά Ντενίζ Οκιάι, για μια οξεία ματιά σε έναν κόσμο που βυθίζεται στο σκοτάδι, για την αφηγηματική και φιλμική έκφραση της διαφορετικότητας, και για τη θαρραλέα αντίστασή της στη διαβρωτική πατριαρχία.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Η επιτροπή αποτελείται από φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τα μέλη της είναι οι: Πηνελόπη Λεβεντάκη (πρόεδρος), Αναστασία-Ασπασία Καμπανταΐδη, Κωνσταντίνος Τάσιος, Νίκος Τσικούλης, Καλλιόπη Χλιούμη, Μαρίνα Φραγκίσκη Βαμβακάρη. Την Επιτροπή Βραβείου Νεότητας επιμελείται η Δρ. ΜπέτυΚακλαμανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια στην Ιστορία & Θεωρία Κινηματογράφου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η επιτροπή απονέμει δύο βραβεία σε ταινίες του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 2020 (πρεμιέρα).

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας:



DIGGER του Τζώρτζη Γρηγοράκη, Ελλάδα - Γαλλία, 2020

Με κυρίαρχο στοιχείο την ομορφιά του ελληνικού ορεινού τοπίου,σκηνοθετείται ένα σύγχρονο γουέστερν που προκαλεί δέος με την ταπεινότητά του. Η σύγκρουση του ανθρώπου με τη φύση αλλά και με τονίδιο του τον εαυτό, μάς βάζει σε σκέψεις, όσο παράλληλα παρακολουθούμε τη γεμάτη ρωγμές σχέση ενός πατέρα κι ενός γιού να χτίζεται για ναγκρεμιστεί, ώστε να χτιστεί και πάλι από την αρχή. Παρότι λακωνική,η ταινία είναι ικανή να μεταδώσει με τον τρόπο της όλα όσα οι ήρωες δεμας λένε. Εξαιρετική μουσική επένδυση, υποδειγματικές ερμηνείες,καλογραμμένο σενάριο με αρκετή δόση χιούμορ και ένα ανατρεπτικό φινάλε που μας μυεί στο αίσθημα της ελπίδας. Μια ελπίδα τόσο φωτεινή, ακριβώς επειδή αναδύεται μέσα από το πιο σκοτεινό χώμα.



Ειδικό Βραβείο Επιτροπής Νεότητας



ΡΑΦΤΗΣ /TAILOR της Σόνια Λίζα Κέντερμαν, Ελλάδα – Γερμανία - Βέλγιο, 2020



Σκιαγραφώντας το πορτρέτο μιας σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας με πρωτότυπο ρομαντισμό, ο Ράφτης προλαβαίνει να μας βάλει στον κόσμο του και να βιώσουμε μαζί του το πάθος για δημιουργία, για περιπέτεια, για έρωτα...για όλα αυτά που μας κλείνουν το μάτι κι εμείς γυρνάμε δειλά από την άλλη, χαμογελώντας. Η σκηνοθεσία, η μουσική και η σκηνογραφία δημιουργούν μια αισθητική που μαγνητίζει, σε ένα πλαίσιο όπου η αθωότητα μάχεται τη σκληρότητα της πραγματικότητας, όπου η ευγένεια και η συγκράτηση φλερτάρουν με το ρίσκο και την πρόκληση. Μια τρυφερή coming of age ταινία που μας υπενθυμίζει πως ο κόσμος είναι ακόμα εκεί έξω καιμας περιμένει, αρκεί να είμαστε αρκετά θαρραλέοι να νιώσουμε έτοιμοι.

BΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER



Το Βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία:



DIGGER του Τζώρτζη Γρηγοράκη, Ελλάδα - Γαλλία, 2020

Το Βραβείο Κοινού FISCHER Ελληνικής Ταινίας - «Μιχάλης Κακογιάννης» για ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου (πρεμιέρα) του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία:



Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΗ / VASY’SODYSSEY του Βασίλη Παπαθεοχάρη, Ισπανία, 2020

Το βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του διαγωνιστικού τμήματος Meet the Neighbors και του τμήματος Ματιές στα Βαλκάνια του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία:



DANIEL ’16 του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, Ελλάδα, 2020

Το Βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του τμήματος Ανοιχτοί Ορίζοντες του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία:



ΓΛΥΚΕ ΜΟΥ ΜΑΤΑΔΟΡ / MYTENDER MATADOR του Ροδρίγο Σεπούλβεδα, Χιλή-Αργεντινή-Μεξικό, 2020

Το online 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του προγράμματος ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2014-2020 και του προγράμματος MEDIA. Πολύτιμη είναι η στήριξη της ΕΡΤ, της COSMOTE TV Mεγάλου Xορηγού του Φεστιβάλ, της Alpha Bank χορηγού προσβασιμότητας, της Mastercard επίσημης κάρτας πληρωμών, της Aegean επίσημου αερομεταφορέα, της Fischer χορηγού βραβείων κοινού, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του ΕΟΤ, του ΕΚΟΜΕ, του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και της Jameson.