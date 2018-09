«Τα χρυσά χρόνια του σινεμά του Χονγκ Κονγκ» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Σκηνές δράσης, καθηλωτικές μάχες σώμα με σώμα, πολεμικές τέχνες, αλλά και δυνατές δόσεις χιούμορ περιλαμβάνουν οι γνωστές και «αγαπημένες» σε παλαιότερους «σινεφίλ» ταινίες του σινεμά του Χονγκ Κόνγκ.



Το αφιέρωμα «Τα χρυσά χρόνια του σινεμά του Χονγκ Κονγκ», που διοργανώνει για τέταρτη χρονιά το Hong Kong Economic and Trade Office in Brussels (Οικονομικό και Εμπορικό Γραφείο του Χονγκ Κονγκ στις Βρυξέλλες), σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από την Πέμπτη 20 μέχρι την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018, στην αίθουσα Τζον Κασσαβέτης (Αποθήκη 1, Λιμάνι), περιλαμβάνει πέντε ταινίες με «καταγωγή» από τη μητρόπολη της Άπω Ανατολής.



Η χρυσή περίοδος του σινεμά του Χονγκ Κονγκ -από τα τέλη του ’80 ως τις αρχές του ’90- με πρωταγωνιστές γνωστά ονόματα του σινεμά, όπως οι Τζάκι Τσαν, Τζετ Λι και Άντι Λάου αποτυπώνεται ενδεικτικά στις ταινίες του αφιερώματος, που θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.



«Ο κινηματογράφος είναι σημαντικό κομμάτι της κουλτούρας του Χονγκ Κονγκ και έχει κερδίσει ευρεία, διεθνή αναγνώριση με πολλές ταινίες, σκηνοθέτες και ηθοποιούς, που έχουν αποσπάσει διεθνή βραβεία. Το Hong Kong Economic and Trade Office in Brussels με χαρά συνεργάζεται με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, για να παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το σινεμά του Χονγκ Κονγκ, ένα σινεμά με μακρόχρονη πολιτιστική παράδοση και πλούσια ιστορία. Πιστεύουμε ότι τέτοιες ανταλλαγές προωθούν περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ Θεσσαλονίκης και Χονγκ Κονγκ και προσκαλούμε το ελληνικό κοινό να ανακαλύψει την τόσο ζωντανή ατμόσφαιρα του Χονγκ Κονγκ, αυτού του μοναδικού σημείου συνάντησης Ανατολής και Δύσης" σημειώνουν οι διοργανωτές.



Η επίσημη έναρξη του αφιερώματος θα γίνει την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου στις 19:30 στην αίθουσα «Τζον Κασσαβέτης» με την προβολή της ταινίας «Ο κεραυνός του Θεού» του Τζάκι Τσαν.



Το πρόγραμμα των προβολών έχει ως εξής:



Πέμπτη 20/9



19:30 Ο κεραυνός του Θεού (επίσημη έναρξη )



Παρασκευή 21/9



19:00 Ήρεμη Δύναμη



21:00 Κάποτε στην Κίνα ΙΙΙ



Σάββατο 22/9



19:00 Η σχολή των μπάτσων του Χονγκ Κονγκ



21:00 Zodiac Killers



Κυριακή 23/9



19:00 Ο κεραυνός του Θεού



21:00 Κάποτε στην Κίνα ΙΙΙ