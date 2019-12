Τελείωσαν τα γυρίσματα του «Avatar 2» - Δείτε φωτογραφία του Τζέιμς Κάμερον

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του «Avatar 2» για το 2019 και στον επίσημο λογαριασμό του franchise στο twitter ανέβηκε μία φωτογραφία από το τεράστιο σετ, η οποία έχει σε πρώτο πλάνο το σκάφος Sea Dragon από τη νέα ταινία.



Εφέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια από το «Avatar», την ταινία που έγινε όχι απλά blockbuster, αλλά εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών. Η υπόθεση διαδραματίζεται στα μέσα του 22ού αιώνα, στον πλανήτη Πανδώρα όπου κατοικεί η φιλήσυχη φυλή των Να’βι και στον οποίο υπάρχει ένα πολύτιμο ορυκτό, το ουνομπταίνιο, απαραίτητο για την επιβίωση του ανθρώπινου γένους. Μια αμερικανική εταιρεία έχει αναλάβει να εξορύξει το ορυκτό, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα τον πεζοναύτη Τζέικ Σάλι, υπό τις οδηγίες της Δόκτωρ Γκρέις Ογκουστίν. Μεταφέρεται ως avatar και σιγά σιγά μετεξελίσσεται σε αληθινό μέλος της φυλής.



Ο Τζέιμς Κάμερον, που έχει δηλώσει ότι θα κάνει συνολικά τέσσερα σίκουελ της ταινίας, γυρίζει συγχρόνως το δεύτερο και το τρίτο.



Το «Avatar 2», παραγωγή της 20th Century Fox, θα βγει στις αίθουσες στις 21 Δεκεμβρίου 2021, με τους βασικούς πρωταγωνιστές της πρώτης ταινίας -Σαμ Γουόρθινγκτον, Ζόε Σαλντάνα, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Στίβεν Λανγκ, Ματ Τζέραλντ- και μαζί τους Κέιτ Γουίνσλετ, Έντι Φάλκο, Βιν Ντίζελ.

That's a wrap, Na'vi Nation! 💙



It's our last day of live-action filming in 2019, and we're celebrating with a sneak peek. 👀



Check out this photo of the aft well deck section of the Sea Dragon, a massive mothership that carries an array of other sea-going craft in the sequels. pic.twitter.com/AXgAve6aTG