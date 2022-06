«The Cathedral»: Bραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ της Κρακοβίας

Το πρώτο μεγάλου μήκους φιλμ του Σλοβάκου σκηνοθέτη, Ντένις Ντομπροβόντα «The Cathedral» κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Διεθνές Διαγωνιστικό του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κρακοβίας, το οποίο διεξάγεται από τις 29 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου.

Το ντοκιμαντέρ «The Cathedral» επικεντρώνεται στον Χούστο Γκαλιέγκο Μαρτίνεθ, ο οποίος άρχισε να χτίζει έναν καθεδρικό ναό στη Μεχοράντα ντελ Κάμπο, προάστιο σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τη Μαδρίτη, στην Ισπανία πριν από 60 χρόνια χωρίς αρχιτεκτονικές γνώσεις, σχέδιο ή επίσημη άδεια.

Επένδυσε τα δικά του κεφάλαια και τον έχτισε σχεδόν εξ ολοκλήρου με τα χέρια του, κυρίως από απορρίμματα και ανακυκλωμένα υλικά.

Ο πρώην μοναχός, Χούστο Γκαλιέγκο Μαρτίνεθ, ο οποίος πέθανε πέρσι, χρησιμοποίησε τούβλα, ξύλο και άλλα υλικά από παλιά εργοτάξια για το κτιριακό συγκρότημα ύψους 35 μέτρων που περιλαμβάνει μια κρύπτη, 12 πύργους και 28 τρούλους.

Το ντοκιμαντέρ με αρχειακό υλικό και πλάνα των τελευταίων χρόνων καταγράφει τη διαδικασία ανέγερσης του τεράστιου κτιρίου και διερευνά ποια θα είναι η τύχη του ημιτελούς καθεδρικού ναού μετά τον θάνατο του Μαρτίνεθ.

Η παραγωγή της ταινίας είναι του Μάθιου Μπρέμνερ και της Kolsa Films του Ντομπροβόντα.

Ο Ντένις Ντομπροβόντα είναι Σλοβάκος σκηνοθέτης και παραγωγός των μικρού μήκους ταινιών «Savage» και «Apparition» και του ντοκιμαντέρ They Never Came Back που ανατρέχει στην εκπληκτική ιστορία ζωής της καθηγήτριας Γκέρτα Βρμπόβα, επιζήσασας του Ολοκαυτώματος που πέθανε το 2020.

