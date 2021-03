«The Greek Job»: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για την ταινία του Άνθιμου Ανανιάδη

Η ταινία πραγματεύεται τον αγώνα για την ελευθερία και την ανεξαρτησία, των απογόνων των ηρώων της επανάστασης του 1821, του Παπαφλέσσα (Άνθιμος Ανανιάδης), του Υψηλάντη (Costas Mandylor), κ.α, στο σήμερα, στο 2021, που παλεύουν και αγωνίζονται και οι ίδιοι, ως άξιοι συνεχιστές των προγόνων τους.

Την ημέρα της επετείου των 200 χρόνων από την κήρυξη της ελληνικής επανάστασης και του αγώνα της εθνικής ανεξαρτησίας το 1821, της ημέρας ορόσημο, που άλλαξε για πάντα η ιστορία και η δομή του ελληνικού έθνους, επέλεξε ο δημιουργός και σκηνοθέτης της κινηματογραφικής ταινίας «THE GREEK JOB», Άνθιμος Ανανιάδης, για να παρουσιάσει το teaser της ταινίας.

Δείτε το βίντεο:

Ο αγαπημένος ηθοποιός στο σημείωμα που συνοδεύει το teaser κάνει ιδιαίτερη μνεία στην ημέρα αυτή, τονίζοντας ότι «Την ιστορία πάντα τη γράφουν οι παρέες και οι επαναστάσεις, οι μικρές, καθημερινές, αναστάσεις όλων μας.



Και κάπως έτσι ξεκίνησε η θεϊκή πραγματική περιπέτεια του THE GREEK JOB, μέσα από Δρόμους Παλιούς του παππού Μίκη και του Δασκάλου Κώστα Βουτσά.



Αυτή η «Εταιρεία Φίλων» ξαναγεννιέται από τις στάχτες της γενιάς, σε ένα momentum χωρίς σύγχρονο προηγούμενο και ένα κινηματογραφικό κρυφό σχολείο που μας έκανε όλους μια οικογένεια χωρίς σύνορα, όσο βρίσκαμε τα ίχνη της πιο παλιάς ιστορίας σε κάθε γωνιά της χώρας...και καταλήγει, «Αυτό είναι το teaser του THE GREEK JOB για όλους εμάς τους σημερινούς ήρωες του ΄21».

Η ταινία πραγματεύεται τον αγώνα για την ελευθερία και την ανεξαρτησία, των απογόνων των ηρώων της επανάστασης του 1821, του Παπαφλέσσα (Άνθιμος Ανανιάδης), του Υψηλάντη (Costas Mandylor), κ.α, στο σήμερα, στο 2021, που παλεύουν και αγωνίζονται και οι ίδιοι, ως άξιοι συνεχιστές των προγόνων τους, μέσα από τα άδυτα μιας αέναης συνωμοσίας, για τη διασφάλιση της εθνικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, για ένα καλύτερο αύριο και ελευθερία για τα παιδιά μας, αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες δεν σταματούν να αγωνίζονται αλλά απλώς, τα εφόδια αλλάζουν. Η ταινία είναι σε μουσική του μεγαλύτερου εν ζωή Έλληνα μουσουργού, του σπουδαίου Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος ντύνει μουσικά με τη σύνθεση του, «Δρόμοι Παλιοί», την ταινία, σε μια σύγχρονη και εμπνευσμένη διασκευή.



Το Cast της ταινίας πλαισιώνουν καταξιωμένοι καθώς και πολλά υποσχόμενοι ανερχόμενοι ηθοποιοί από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Στο THE GREEK JOB πρωταγωνιστούν ο Άνθιμος Ανανιάδης, ο Κώστας Βουτσάς στην τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση, ο διεθνούς φήμης και ελληνικής καταγωγής Costas Mandylor, ο οποίος έχει υποδυθεί πρωταγωνιστικούς ρόλους σε κινηματογραφικές επιτυχίες, όπως οι “The doors”,“Virtuosity”,“Cliffs of Freedom”, καθώς και σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το“NCIS” και το“The Last Trip”, η Μαρία Κορινθίου, κ.α.



Η ταινία είναι παραγωγής A.A PRODUCTIONS & πρόκειται να βγει στις αίθουσες των κινηματογράφων τον Δεκέμβριο του 2021.