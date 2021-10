«The New Infinity Athens» στο Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου

Το Onassis Culture φέρνει για πρώτη φορά στην πόλη από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου το φεστιβάλ «The New Infinity Athens 2021», σε συνεργασία με την Μπιενάλε της Αθήνας, το Berliner Festpiele και το Ίδρυμα Ευγενίδου. Πρόκειται για ένα τριήμερο φεστιβάλ που διερευνά τις άπειρες δυνατότητες του τεχνο-οπτικού πολιτισμού μέσα από μια σειρά εμβληματικών έργων που παρουσιάζονται στο Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Κινηματογραφιστές, σχεδιαστές παιχνιδιών, εικαστικοί, μουσικοί εμπνέονται από το χθες, το σήμερα και το αύριο και μας προσκαλούν σε τρεις μέρες γεμάτες αστρική σκόνη. Το Big Bang, τα αστρονομικά φαινόμενα, η πανδημία, γαλαξιακά γλυπτά, post-industrial μουσικές συμφωνίες, τα πάντα χωρούν σε αυτές τις ταινίες πλήρους θόλου (fulldome).

Στο φεστιβάλ, εκτός από ταινίες 360°, παρουσιάζονται και συνθέσεις καλλιτεχνών της ψηφιακής εποχής. Η εξέλιξη της ζωής από την εποχή του Big Bang έως σήμερα (David OReilly, «Eye of the Dream»), ιστορίες ανθρώπων από όλο τον κόσμο μετά την πανδημία με χορογραφημένους καταιγισμούς διαστημικής σκόνης (David OReilly, «The End of Stories»), μια υπνωτιστικά μαγευτική πνευματιστική συνεδρία που αναβιώνει την κατεστραμμένη βιόσφαιρα της Γης με τον πλέον ποιητικό τρόπο (Agnieszka Polska, «The Happiest Thought»), οι ιδιότητες επιστημονικής φαντασίας που έχουν τα γήινα αντικείμενα (Fatima Al Qadiri & Transforma, «Extraordinary Alien»), φανταστικά αντικείμενα και νέοι ηχητικοί χώροι (Robert Lippok & Lucas Gutierrez, «Non-Face» & «SPIN»), ψυχεδελικές εμπειρίες υπό την επήρεια του αγιαχουάσκα (Jan Kounen, «Ayahuasca - A Kosmik Journey»), πλανητοειδή και γαλαξιακά γλυπτά, αστρονομικά φαινόμενα και εξωγήινα οικοσυστήματα (Theo Triantafyllidis & Sun Araw, «VHW7»), μια post-industrial συμφωνία που παρουσιάζει τον γήινο πολιτισμό μετά από μια καταστροφική έκρηξη (Actress & Actual Objects, «Grey Interiors»). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδιάμεσες ηχητικές περφόρμανς από τον Πάνο Αλεξιάδη, τον ILIOS και την Devika.

Από το 2017, το «The New Infinity» του Berliner Festspiele προσκαλεί στον αντισυμβατικό αρχιτεκτονικό χώρο ενός πλανητάριου εικαστικούς καλλιτέχνες, καλλιτέχνες του ήχου, κινηματογραφιστές και δημιουργούς βιντεοπαιχνιδιών για τη δημιουργία έργων, τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε πλανητάρια και φεστιβάλ πλήρους θόλου σε όλο τον κόσμο.

Το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα πλανητάρια στον κόσμο. Ένας χώρος υψηλής τεχνολογίας και, ταυτόχρονα, μια προσομοίωση τεχνητών κόσμων, ο ιδανικός χώρος να παρουσιαστούν οι επιβλητικές εικόνες της εποχής μας. Θεμελιώθηκε πριν από εξήντα χρόνια με σκοπό ο θόλος του να μεταφέρει το αστρικό σύστημα με τον πιο ρεαλιστικό δυνατό τρόπο.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 7ης Μπιενάλε της Αθήνας «ECLIPSE». «Το Onassis Culture υποστηρίζει συστηματικά την Μπιενάλε της Αθήνας, από την αρχή της λειτουργίας της, έχοντας παρακολουθήσει την αθηναϊκή σκηνή της σύγχρονης τέχνης και του πολιτισμού να αλλάζει και να αναδύεται σε μια από τις πιο συναρπαστικές και αναπτυσσόμενες διεθνώς. Γι' αυτό και στα σχέδια του Ιδρύματος είναι να δημιουργήσει μαζί με την Μπιενάλε της Αθήνας μια στρατηγική που θα σηματοδοτήσει την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού, τη διεθνή παρουσία του στον χώρο, τη σύνδεση παραστατικών και εικαστικών τεχνών και την προβολή του έργου των Ελλήνων δημιουργών σε όλο τον κόσμο» αναφέρει η ανακοίνωση του Onassis Culture.