«The Wise Guys»: Πότε θα κάνει πρεμιέρα η νέα ταινία του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πρεμιέρας της νέας ταινίας «The Wise Guys» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Σύμφωνα με το Deadline η ταινία «The Wise Guys» με τον βραβευμένο ηθοποιό Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro) να υποδύεται τους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις αρχές του επόμενου έτους.



Στη νέα γκανγκστερική ταινία του Μπάρι Λέβινσον ( Barry Levinson) ο ηθοποιός ενσαρκώνει τους δύο αρχηγούς της ιταλοαμερικανικής μαφίας, τον Βίτο Τζενοβέζε και τον Φρανκ Κοστέλο, που η κόντρα τους έφτασε μέχρι και σε απόπειρα δολοφονίας του πρώτου προς τον δεύτερο. Το σενάριο είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Νίκολας Πιλέτζι (Nicholas Pileggi), ο οποίος έγραψε και το σενάριο της ταινίας.

Εκτός από τον Ντε Νίρο πρωταγωνιστούν οι Ντέμπρα Μέσινγκ (Debra Messing), Κάθριν Ναρντούτσι (Kathrine Narducci) και Κόσμο Τζάρβις (Cosmo Jarvis).

Τα γυρίσματα της ταινίας ολοκληρώθηκαν τον προηγούμενο χρόνο στο Οχάιο και μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί άλλες πληροφορίες.

Η ταινία της Warner Bros θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 2 Φεβρουαρίου 2024.

