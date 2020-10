Το 2021 η πρεμιέρα του θρίλερ «Born to Be Murdered», το οποίο γυρίστηκε στην Ελλάδα

Τα δικαιώματα της ταινίας «Born to Be Murdered», ένα θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον, απέκτησε το Netflix.



Η ταινία, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακριβής ημερομηνία, θα κάνει πρεμιέρα το 2021.



Η Αλίσια Βικάντερ και η Βίκι Κριμπς συμμετέχουν επίσης στην ταινία, η οποία γυρίστηκε στην Ελλάδα το 2019 και σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο στην αγγλική γλώσσα του Ιταλού σκηνοθέτη Ferdinando Cito Filomarino.



Το σενάριο έχει γράψει ο Κέβιν Ράις. Η ταινία διαδραματίζεται στην Αθήνα και την Ήπειρο και ακολουθεί ένα νεαρό ζευγάρι (Ουάσινγκτον και Βικάντερ) που κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ελλάδα πέφτει θύμα μίας βίαιης συνωμοσίας με τραγικές συνέπειες.

Ο Τζον Ντέιβιντ Ουάσιγκτον γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1984 και ξεκίνησε την καριέρα του σαν αθλητής στο αμερικανικό ποδόσφαιρο. Εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο και άρχισε την κινηματογραφική του καριέρα στα βήματα του πατέρα του Ντένζελ Ουάσινγκτον και της μητέρας του Παουλέτα σε μια τηλεοπτική σειρά του HBO, το «Ballers», στο ρόλο του του Ricky Jerret. Η σειρά κράτησε τέσσερις σεζόν.

Μεγαλύτερος από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας Ουάσιγκτον, σε ηλικία επτά ετών, εμφανίστηκε ως μαθητής σε μια αίθουσα του Harlem στην ταινία μεγάλου μήκους Malcolm X του Spike Lee το 1992, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο πατέρας του στον ομώνυμο ρόλο. Το 2018 πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Monsters and Men and Monster» και εμφανίστηκε στο «The Old Man & the Gun», απέναντι από τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ