To 3o Athens Fashion Film Festival έρχεται online τον Φεβρουάριο

Το Athens Fashion Film Festival επιστρέφει εφέτος για τρίτη χρονιά, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που ενώνει για ακόμα μια φορά τους κόσμους του κινηματογράφου και της μόδας. Η εφετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φεστιβάλ (www.athensfff.com), έχοντας ως τίτλο τη φράση «Touch me, not - Μη μου άπτου».

Σχετικά με την επιλογή του συγκεκριμένου τίτλου, η καλλιτεχνική διευθύντρια του θεσμού, Νικόλ Αλεξανδροπούλου, εξηγεί:

«Θυμάμαι την τελετή λήξης του περσινού φεστιβάλ, του τελευταίου φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην Ελλάδα, πριν την ανακοίνωση του πρώτου lockdown. Ήμασταν όλοι μαζί εκεί, φίλοι και συνεργάτες, ξένοι, Έλληνες, αγκαλιαζόμασταν και ανανεώναμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά. Κανείς δεν φανταζόταν τότε πως ο χρόνος που θα μεσολαβούσε θα άλλαζε τόσο τις ζωές μας. Ένας χρόνος που κατά τη διάρκειά του ο οπτικοακουστικός τομέας, η μόδα, και οι Τέχνες συνολικά θα δοκιμάζονταν όσο ποτέ, αλλά θα κατάφερναν ακόμα και μέσα στις δυσκολίες να ανθίσουν. Μαζί με τις ανθρώπινες απώλειες και τις απώλειες στις δουλειές και τις συνήθειές μας, συνέβη κάτι ακόμα: Ήταν ένας χρόνος χωρίς άγγιγμα, χωρίς αγκαλιά, χωρίς αφή κι επαφή. Ένας χρόνος που αν μπορούσα να τον συνοψίσω σε ένα σύνθημα θα ήταν "Touch me, not | Μη μου άπτου".

Μετατρέποντας την ανάγκη για αποστασιοποίηση σε μία δημιουργική πρόκληση, στήσαμε digitally ένα πλούσιο φεστιβαλικό πρόγραμμα, με εξαιρετικές ταινίες και ξεχωριστές παράλληλες δράσεις, που θα κάνουν το 3ο Athens Fashion Film Festival να ξεπεράσει τα όρια της Ελλάδας».

Η Νικόλ Αλεξανδροπούλου σημειώνει ακόμα πως για πρώτη φορά ο θεσμός θεσπίζει το βραβείο Best Greek Fashion Film, με στόχο «να δώσουμε κίνητρο σε όλο και περισσότερους δημιουργούς στην Ελλάδα να γνωρίσουν το είδος του Fashion Film και να το αξιοποιήσουν ως ένα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας μέσο, για να προωθήσουν τις δημιουργίες τους και πέρα από τα σύνορα της χώρας μας».

Επιπλέον, σε συνεργασία με τον ΕΚΟΜΕ, η διοργάνωση πραγματοποιεί σειρά ομιλιών με θέμα «Design in film», φέρνοντας ανθρώπους από διαφορετικές δημιουργικές βιομηχανίες στο ίδιο τραπέζι, ώστε να ανοίξουν το διάλογο δημόσια για την αλληλεπίδρασή τους στον οπτικοακουστικό τομέα.

Οι καλύτερες ταινίες του φεστιβάλ θα βραβευθούν από τη διεθνή κριτική επιτροπή που αποτελείται από 11 κορυφαία στον τομέα τους μέλη. Πρόεδρος θα είναι η βραβευμένη με Emmy σχεδιάστρια κοστουμιών Έλεν Μιρόζνικ («Behind the Candelabra»), η οποία πρόσφατα συνεργάστηκε με το Netflix για την επιτυχημένη σειρά «Bridgerton». Την επιτροπή συμπληρώνουν ο καταξιωμένος σκηνογράφος Ντιμίτρι Καπουάνι («Το Παραμύθι των Παραμυθιών», «Dogman»), η σχεδιάστρια φωτισμών Ελευθερία Ντεκώ, η αρχισυντάκτρια του Marie Claire Γαλάτεια Λασκαράκη, οι σχεδιαστές Χρήστος Πετρίδης και Βενέδικτος Αντύπας (Maison Faliakos), η πρίμα μπαλαρίνα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μαρία Κουσούνη, ο φωτογράφος μόδας Θανάσης Κρίκης, η ντοκιμαντερίστρια και δημοσιογράφος Νίνα - Μαρία Πασχαλίδου («Kismet», «The Snake Charmer»), η επιμελήτρια τέχνης Σωζήτα Γκουντούνα, η ηθοποιός και τραγουδίστρια Ξένια Ντάνια («Amerika Square», «Motorway 65») και η δημοσιογράφος Μελπομένη Μαραγκίδου (Vice).

Παράλληλα θα εργάζεται και η πενταμελής επιτροπή νέων του φεστιβάλ, η οποία απονέμει τα βραβεία Best in Show και Best Student Film. Τα μέλη είναι οι: Τζάκομπο Ρόσο Κιουφόλι (παραγωγός, σκηνοθέτης), Άνταμ Καλίλ (μοντέλο, περφόρμερ), Δανάη Δανάκα (σχεδιάστρια μόδας), Ελένη Κουμή (body positive ζωγράφος, illustrator), Ελίνα Νάστου (videographer, φωτογράφος).

«Ο κινηματογράφος περιγράφεται συνήθως ως η Τέχνη της όρασης και του ήχου, αλλά οι ταινίες αναφέρονται συχνά στην αφή, τη μυρωδιά και τη γεύση. Στο φεστιβάλ εφέτος θα ασχοληθούμε με την αίσθηση της αφής, σε μία προσπάθεια να ενεργοποιήσουμε τη μνήμη» αναφέρει η Νικόλ Αλεξανδροπούλου.

Το Athens Fashion Film Festival πραγματοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Δήμου Αθηναίων, του ΕΚΟΜΕ και της Ιταλικής Πρεσβείας, αλλά και σε συνεργασία με διεθνή Fashion Film festivals και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ