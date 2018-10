Έρχεται το 4οThessaloniki Animation Festival

Τη Mavka, ψυχή του δάσους στην ουκρανική μυθολογία, η οποία τροφοδότησε αρχαίους παγανιστικούς μύθους και τώρα παίρνει τη μορφή ηρωίδας ταινίας κινουμένων σχεδίων, καθώς και τις περιπέτειες σε stop - motion της Gaia, μίας νεαρής γυναίκας της σύγχρονης εποχής, που αποφασίζει να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, συστήνουν εφέτος στο κοινό της Θεσσαλονίκης οι διοργανωτές του 4ου Thessaloniki Animation Festival - TAF.



Με δύο τιμώμενες χώρες, την Ουκρανία και την Ουγγαρία, ειδικό αφιέρωμα στο περιβάλλον και περισσότερες συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ο κόσμος των κινουμένων σχεδίων συναντάται στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει τις δημιουργίες του και συνομιλεί με τους λάτρεις της τέχνης από τις 18 έως τις 21 Οκτωβρίου στη γιορτή του animation, που διοργανώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά στην πόλη η AddART.



Μaster classes από βετεράνους δημιουργούς, εργαστήρια, προβολές και παιχνίδια για παιδιά, αφιερώματα σε Φεστιβάλ και Σχολές κινουμένων σχεδίων και το διαγωνιστικό τμήμα με ρεκόρ συμμετοχών συνθέτουν το πρόγραμμα του Φεστιβάλ.



«Δεχθήκαμε πάνω από 2.000 ταινίες, είναι αριθμός- ρεκόρ σε σύγκριση με τις προηγούμενες διοργανώσεις, πέρυσι είχαμε 1.500 συμμετοχές. Το 70% των ταινιών του TAF 2018 θα προβληθούν σε πανελλήνια πρεμιέρα» δήλωσε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο Δημήτρης Σαββαΐδης, δημιουργός animation, μέλος της ομάδας AddART και συντονιστής του TAF.



«Συνεχίζουμε να προσπαθούμε να διαδώσουμε την τέχνη του animation για αυτό η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις. Κάνουμε μία προσπάθεια να καταλάβουν οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης πόσο σημαντική είναι η τέχνη και πόσο μιλάει στις καρδιές» ανέφερε.

Το εφετινό TAF έχει μεγαλώσει, οι τιμώμενες χώρες είναι δύο, θα προβληθεί ουκρανικό και ουγγρικό πανόραμα animation και για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί ταινία στο στάδιο της παραγωγής, η ουκρανική ταινία «Mavka, The Unlimited Universe» διευκρίνισε ο Δημήτρης Σαββαΐδης.



Η Ολεκσάντρα Λουτσένκο, line producer από το ουκρανικό animation στούντιο Animagrad, θα δείξει στο κοινό της Θεσσαλονίκης πως δημιουργείται το φιλμ «MAVKA», ιστορία βασισμένη στη σλαβική μυθολογία.



Στο πλαίσιο του ουκρανικού πανοράματος η Αναστασία Βερλίνσκα θα παρουσιάσει το Διεθνές Φεστιβάλ για το Σύγχρονο Animation και τα Media Art - LINOLEUM, τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ουκρανία. Επιπλέον, μία επιλογή ταινιών του LINOLEUM θα προβληθεί στο TAF 2018.



Το ουγγρικό πανόραμα περιλαμβάνει παρουσίαση του Κecskemet Φεστιβάλ Ταινιών Animation που διοργανώνεται στην ομώνυμη πόλη της Ουγγαρίας.



Προσκεκλημένοι του 4ου Thessaloniki Animation Festival, του δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα, είναι οι Τιμ Άλεν, βασικός animator στο Isle of Dogs του Wes Anderson, Νικ και Νάνσι Φελπς, μουσικοσυνθέτες σε animation ταινίες και Φεντερίκο Βαλαρίνο ιδρυτής εταιρείας software για animation.



Επίσης η Ίριδα Ζιόγκα, θα παρουσιάσει το νέο της project MAN WANTED και ο Νίκος Δεληγκάρης, θα μιλήσει για την εικαστική ψυχολογία και τη σημασία στη σύνθεση και το χρώμα της εικόνας.



Η Νάνσι Φελπς, η οποία μαζί με τον σύζυγό της Νικ, δημιουργούν μουσική για ταινίες κινουμένων σχεδίων και είναι επίσης δημοσιογράφος που γράφει για ευρωπαϊκά animation φεστιβάλ θα μιλήσει για τις γυναίκες δημιουργούς του χώρου.



Ο Φεντερικό Βαλαρίνο, ιδρυτής και διευθυντής δημιουργικού της Vallaround Creative Contents θα μιλήσει σε master class και θα δώσει software άδειες σε νέους δημιουργούς που θέλουν να ασχοληθούν με το animation.



«Δεχόμαστε συνεχώς προτάσεις από μεγάλο αριθμό animators από το εξωτερικό που θέλουν να παρουσιάσουν τα έργα τους ή να παρακολουθήσουν ταινίες. Σε αυτό συνέβαλε η παρουσίαση εφέτος το καλοκαίρι του Thessaloniki Animation Festival στο σπουδαιότερο Φεστιβάλ Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων, στο Ανεσί της Γαλλίας» εκτίμησε ο Δημήτρης Σαββαΐδης.



Η ενότητα που εντάχθηκε πρώτη φορά εφέτος στο Thessaloniki Animation Festival είναι το AnimEARTH - Animation For Environmental Education (Animation για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) με δέκα ταινίες για το περιβάλλον και τη Γη.



«Θέλουμε να δείξουμε ότι το animation με τη μοναδική φαντασία της τέχνης αγγίζει πάρα πολλά θέματα που μας αφορούν όλους μας και κοινωνικά και περιβαλλοντικά» εξήγησε ο συντονιστής του TAF.

Η ενότητα αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ασχολείται με την εκπαίδευση και την απασχόληση.



Για μία ακόμη χρονιά διοργανώνεται με τη στήριξη του ιδρύματος Heinrich-B?ll-Stiftung Foundation Ελλάδας το ειδικό αφιέρωμα Human Rights Animated με επιλεγμένες ταινίες που φωτίζουν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της τέχνης του animation.



Στο TAF και στη Θεσσαλονίκη επιστρέφουν οι Chloe Alliez και Violette Delvoye, οι οποίες ήταν καλεσμένες και πέρσι και θα παρουσιάσουν σε παγκόσμια πρεμιέρα την ολοκληρωμένη σειρά τους World in (stop) Motion.

Παράλληλα με την περιπλάνηση της φανταστικής ηρωίδας τους, υπήρξε το ταξίδι των Chloe και Violette με το μικρό μικρό φορτηγό τους, εξοπλισμένο με όλο το απαραίτητο υλικό για τα γυρίσματα των επεισοδίων. Ένα επεισόδιο της σειράς το «Ruined Picture» γυρίστηκε στο πλαίσιο του περσινού TAF μαζί με συμμετέχοντες σε διήμερο εργαστήριο stop motion.



Στο TAF θα διεξαχθεί διαγωνισμός ταινιών animation μικρού μήκους και στην τελετή λήξης θα απονεμηθούν βραβεία σε διάφορες κατηγορίες.



Το 4ο Thessaloniki Animation Festival συνδιοργανώνεται από την AddART και τη Διεύθυνση Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ίδρυμα Heinrich- Böll -Stiftung GR. Ο προβολές θα γίνονται στον κινηματογράφο «Μακεδονικόν» και στη Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη θα πραγματοποιούνται εργαστήρια και παιδικές προβολές.



