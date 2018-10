Το 8ο Διεθνές Ταυτόχρονο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους «Micro μ» στις 13 και 14 Οκτωβρίου

Στην όγδοη του διοργάνωση, το Διεθνές Ταυτόχρονο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους «Micro μ» (IMMF) δίνει ραντεβού σε έντεκα πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, στις 13 και 14 Οκτωβρίου.Εφέτος, η διοργάνωση - που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού- ενισχύει το διεθνές της στοιχείο, καθώς εκτός της προβολής των ελληνικών ταινιών στο εξωτερικό αποφάσισε να εισάγει φρέσκο διεθνές «μικρό» κινηματογράφο. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι οι μικρές αυτές δομικές αλλαγές αποτελούν μόνο την αρχή ενός μεγάλου εγχειρήματος που θα αλλάξει τα κινηματογραφικά δεδομένα της χώρας το επόμενο διάστημα.Ο διαγωνισμός των δεκαπέντε ελληνικών ταινιών, ο βασικός κορμός της διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Οκτωβρίου ταυτόχρονα στις έντεκα πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Χανιά, Ηράκλειο, Ξάνθη, Πάτρα, Τρίπολη, Παρίσι, Αλεξάνδρεια, Κοπεγχάγη) που συμμετέχουν εφέτος στο δίκτυο του φεστιβάλ.Ειδικότερα, οι δεκαπέντε ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ είναι οι εξής: «Cruiser» του Αριστοτέλη Μαραγκού, «Fake News» του Δημήτρη Κατσιμίρη, «Heimlich» του Κώστα Μπακούρη, «Maneki Neko» του Μανώλη Μαυρή, «Newstria» του Κώστα Σταματόπουλου, «Pet» της Μάρτα Μπακρί, «Shapes of Mine» του Γιώργου Καψανάκη, «The Backpack» του Μιχάλη Μαθιουδάκη, «Yawth» των Λήδα Βαρτζιώτη και Δημήτρη Τσακαλέα, «Ίσως Είμαι Εγώ» του Δημήτρη Σίμου, «Μικρός Που Είναι Ο Κόσμος» του Λευτέρη Γιαννακουδάκη, «Τάμα» του Γιάννη Μπλέτα, «Το Εισιτήριο» του Χάρη Σταθόπουλου, «Το Μάτι» του Στέργιου Ντινόπουλου και «Χρυσόψαρο» του Γιώργου Αγγελόπουλου.Η διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι η πρώτη ημέρα θα λήξει μετά την ταυτόχρονη ψηφοφορία του κοινού. Η «αγαπημένη» ταινία του κοινού μαζί με τα βραβεία σκηνοθεσίας, σεναρίου α' γυναικείας και α' ανδρικής ερμηνείας θα ανακοινωθούν την Κυριακή (14/10) σε μια διαδραστική τελετή απονομής με ζωντανή αναμετάδοση από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και συνδέσεις με όλες τις πόλεις του δικτύου του IMMF2018.Επίσης, τη δεύτερη ημέρα στο διεθνές μέρος του φεστιβάλ θα γίνει η προβολή δώδεκα ταινιών μικρού μήκους από τη Γαλλία, τη Δανία, την Ισπανία και την Αίγυπτο, οι οποίες θα προβληθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.Εφέτος, για τρίτη φορά στην ιστορία του, το Micro μ, φιλοξενεί μια ειδική ενότητα αφιερωμένη στο περιβάλλον με τίτλο «Το Micro μ ντύνεται Πράσινο» και θέμα «Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Δια βίου μάθηση». Η ενότητα αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.Το αφιέρωμα περιλαμβάνει την προβολή επτά θεματικών ταινιών μικρού μήκους Ελλήνων και ξένων δημιουργών. Ειδικότερα, οι ταινίες που θα προβληθούν είναι οι εξής: «EG(ε)O - Η Θάλασσα Για Μένα» των Βίκυ Μαρκολέφα και Bastian Fischer (Ελλάδα), «Euphoria» της Katalin Egely (Ουγγαρία), «77%» του Guido Mauilo (Ισπανία), «Insolation» της Lea Fabreguettes (Γαλλία), «Changing Shades of Ulhas River» του Sandeep Rasal (Ινδία), «The Last Book From Earth» των Pau Torrano και Marina Soteras (Ισπανία), «Natron» των Σοφία Αβραμίδου και 'Αρη Απαρτιάν (Ελλάδα).Η προβολή των ταινιών του αφιερώματος θα γίνει την Κυριακή 14 Οκτωβρίου μετά το διεθνές κομμάτι του φεστιβάλ και πριν την τελετή απονομής των βραβείων. Η είσοδος στις προβολές του αφιερώματος είναι ελεύθερη για το κοινό και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ.Περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω links: