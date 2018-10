Το θρίλερ «Widows» του Στιβ ΜακΚουίν άνοιξε το 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου ξεκίνησε την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, με την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του θρίλερ μυστηρίου «Widows» του Βρετανού σκηνοθέτη Στιβ ΜακΚουίν.



Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Βαϊόλα Ντέιβις, Μισέλ Ροντρίγκεζ και Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι ως γυναίκες που συνασπίζονται όταν οι σύζυγοι τους σκοτώνονται σε αποτυχημένη ληστεία. Η ταινία με φόντο το Σικάγο από τον βραβευμένο με Όσκαρ, γεννημένο στο Λονδίνο σκηνοθέτη για το «12 Χρόνια Σκλάβος» είναι μία ματιά σε θέματα φυλής, χρημάτων και τάξεων στην Αμερική.



Το 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου περιλαμβάνει τις περισσότερες ταινίες από γυναίκες δημιουργούς στην ιστορία του θεσμού. Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι το 38% όλων των ταινιών και το 30% των 225 μεγάλου μήκους φιλμ του προγράμματος έχουν σκηνοθετηθεί από γυναίκες, αύξηση κατά 24% σε σύγκριση με τη διοργάνωση του 2017.



Ταινίες που έχουν σκηνοθετήσει γυναίκες και θα προβληθούν στο φεστιβάλ είναι το δράμα «Joy» της Sudabeh Mortezai, το αστυνομικό θρίλερ της Karyn Kusama «Destroyer» με τη Νικόλ Κίντμαν και το δράμα της Sara Colangelo «The Kindergarten Teacher» με τη Μάγκι Τζίλενχαλ.



Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης το σκωτσέζικο έπος του Ντέιβιντ Μακένζι «Outlaw King» και η ανθολογική γουέστερν σειρά των βραβευμένων με Όσκαρ αδελφών Τζόελ και Ίθαν Κοέν «The Ballad of Buster Scruggs», το «Roma» του Αλφόνσο Κουαρόν, το ιστορικό δράμα του Μάικ Λι «Peterloo» και το ντοκιμαντέρ του Πίτερ Τζάκσον «They Shall Not Grow Old» στο οποίο μετέτρεψε σε έγχρωμες, ασπρόμαυρες σκηνές από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.



Ο σκηνοθέτης του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» πήρε γνήσιο αρχειακό υλικό από το Αυτοκρατορικό Πολεμικό Μουσείο του Λονδίνου με βουβές σκηνές στρατιωτών κατά τη διάρκεια του πολέμου και χρησιμοποιώντας ψηφιακή τεχνολογία αιχμής και εξειδικευμένες τεχνικές έδωσε χρώμα, κίνηση και φωνή.



Το Φεστιβάλ κλείνει στις 21 Οκτωβρίου με την κινηματογραφική βιογραφία «Stan & Ollie» για τους Σταν Λόρελ και Όλιβερ Χάρντι τους «Χοντρό και Λιγνό» ένα από διασημότερα κωμικά δίδυμα του βωβού κινηματογράφου σε σκηνοθεσία Τζον Σ. Μπερντ.