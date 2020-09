Το Animasyros επιστρέφει από τις 23 έως και τις 27 Σεπτεμβρίου

Στη 13η διοργάνωσή του, το μεγαλύτερο και αγαπημένο Διεθνές Φεστιβάλ Animation, Animasyros, αναδιαμορφώνεται και παρουσιάζει μία μεγάλη γκάμα ταινιών τόσο στο φυσικό χώρο του, στο νησί της Σύρου όσο και διαδικτυακά, μέσα από τη live πλατφόρμα που δημιουργήθηκε ειδικά για την εφετινή Phygital εκδοχή του.



Από τις 23 έως και τις 27 Σεπτεμβρίου, μειώνοντας τους γεωγραφικούς περιορισμούς, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μερικές από τις καλύτερες ταινίες animation, καταξιωμένων επαγγελματιών αλλά και της νέας γενιάς δημιουργών, από όλο τον κόσμο, που έχουν επιλεχθεί από την ομάδα του Animasyros. Έχοντας λάβει περισσότερες από 3.000 ταινίες από 100 χώρες, το πρόγραμμα του Φεστιβάλ διαμορφώνεται από πέντε σταθερά διαγωνιστικά τμήματα (Διεθνές, Τηλεοπτικές Σειρές και Κατά Παραγγελία ταινίες, Φοιτητικό Διαγωνιστικό, Ελληνικό Πανόραμα & European Award Values), το Διεθνές Πανόραμα, ταινίες για τα παιδιά με το αφιέρωμα «K.ID.S.» αλλά και σε συνεργασία με Athens Children's Film Festival, ειδικά αφιερώματα όπως το «Animapride V» καθώς και μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαστήρια.



Τιμώμενη χώρα του Animasyros13 είναι η Τσεχία, με την πλούσια σκηνή animation της. Θα παρουσιαστούν δύο προγράμματα, μια επιλογή ταινιών από το Διεθνές Φεστιβάλ Animation της Τσεχίας- Anifilm και μια επιλογή ταινιών από την Σχολή Κινηματογραφίας της Πράγας- FAMU. Το αφιέρωμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Τσεχικού Κέντρου στην Αθήνα.

Οι προβολές του Φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται σε υπαίθριους χώρους σε επίλεκτα σημεία της Σύρου, όπως στην αυλή του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κυκλάδων που στεγάζεται το εμβληματικό Αρχοντικό Βελισσαρόπουλου στην Ερμούπολη, στην Έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, στην είσοδο της Άνω Σύρου, στην Πλατεία του Φοίνικα και στην παραλία του Ξενοδοχείου Kastello στη Βάρη.



Διαγωνιστικά Τμήματα: Η αφρόκρεμα της παγκόσμιας σκηνής στο Animasyros

Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα

Εφέτος το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του Animasyros13, τη ναυαρχίδα του Φεστιβάλ που αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο την παγκόσμια animation σκηνή, φιλοξενεί εξαιρετικές ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο, από καταξιωμένους animators, που διεκδικούν το μεγάλο βραβείο.

Ανάμεσα στις ταινίες που διαγωνίζονται είναι η προτεινόμενη για Όσκαρ ταινία του Bruno Collet, «MEMORABLE», που θίγει το θέμα του Αλτσχάιμερ, καθώς και το «BEYOND NOH», που παρουσιάζει 3.475 μάσκες από το ιαπωνικό θέατρο Νο, σκηνοθετημένο από τον αγαπημένο του φεστιβάλ Patrick Smith, ιδιαίτερα γνωστός από τις συνεργασίες του με το MTV και με τη βραβευμένη για EMMY σειρά «DOWNTOWN». Άλλοι δύο animators που έχoυν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το Φεστιβάλ, είναι ο Alberto Vázquez (Psiconautas) που επιστρέφει με ένα ακόμη σκοτεινό παραμύθι, το «HOMELESS HOME», και η Niki Lindroth von Bahr που θα παρουσιάσει το «SOMETHING TO REMEMBER» που δείχνει στιγμές καθημερινότητας λίγο πριν μια μεγάλη καταστροφή. Δύο ντοκιμαντέρ εμπλουτίζουν τη λίστα του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος, το «JUST A GUY» που καταπιάνεται με τον κατά συρροή δολοφόνο Richard Ramirez, καθώς και το «LIFE AT ORANJE HOTEL» που θίγει το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από το Διεθνές Διαγωνιστικό δεν λείπει και η ελληνική συμμετοχή, με το «SEVARAMBES» του George Kontos. Μία φουτουριστική ιστορία όπου ανθρωπόμορφοι εργάτες δουλεύουν υπό τον ζυγό των τεράστιων μηχανικών χεριών που χτίζουν μια δυστοπική πόλη. Τέλος, από την Κύπρο συμμετέχει η ταινία «THE PARROT LADY» του Μιχάλη Καλοπαίδη, από το ανερχόμενο στούντιο Zedem.

Φοιτητικό Διαγωνιστικό Τμήμα

Νέες φωνές στον χώρο του animation συμμετέχουν στην κατηγορία του Διεθνούς Φοιτητικού Διαγωνιστικού Τμήματος. Ξεχωρίζει ιδιαίτερα η Daria Kashcheeva από την Τσεχία με την προτεινόμενη για Όσκαρ ταινία της «DAUGHTER». Από το πρόγραμμα του Τμήματος, δε θα λείψουν ταινίες με έντονο κοινωνικό σχολιασμό, όπως η ταινία «TAMOU» που θίγει θέματα γύρω από τον LGBT χώρο και το «BEAR WITH ME», για το επίκαιρο προσφυγικό.

Τηλεοπτικές Σειρές & Κατά Παραγγελία ταινίες

Μουσικά βίντεο, διαφημιστικά, τρέιλερ, τηλεοπτικά επεισόδια κ.ά. αποτελούν το πρόγραμμα των Τηλεοπτικών & κατά Παραγγελία Ταινιών του Animasyros13, μεταξύ άλλων και η νέα ταινία της Chintis Lundgren, βραβευμένη ως καλύτερη ταινία στο Animasyros12. Στην κατηγορία των μουσικών βιντεοκλίπ -που φέτος έχουν την τιμητική τους- ξεχωρίζουν αυτό για το συγκρότημα The Sparks, το «AERAS» των Gadjo Dilo από την Κλεοπάτρα Κοραή, το «STAR» των Locomondo από την Έφη Παππά, το «Sprout» των Language Arts από τον Pierre-Julien Fieux και «Ο ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΔΡΑΚΟΣ» του Γιώργου Χατζηπιερή από τον Φωκίωνα Ξένο και τον Γιάννη Ζιόγκα. Ακόμα, θα μάθουμε πόσο σημαντικό είναι να έχεις ένα σκύλο, με το ενημερωτικό κλιπ «A DOG BY YOUR SIDE», την σημασία της προστασίας των προσωπικών σου δεδομένων στο «YOUR DATA IS SHOWING» αλλά και για το σημαντικό έργο γυναικών στην ιστορία με τα «BRAZEN- MAE JEMISON» και «WOMEN UNDERCOVER- YOLA».

Ελληνικό Πανόραμα

Νέοι αλλά και καταξιωμένοι animators της ελληνικής σκηνής, πιστοί στο ετήσιο ραντεβού τους με το Animasyros, παρουσιάζουν τις νέες τους ταινίες στο Ελληνικό Πανόραμα του Φεστιβάλ. Η Έφη Παππά με την ταινία «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ», και η Κλεοπάτρα Κοραή μαζί με τον Αλέξανδρο Διαμαντόπουλο και την ταινία του «ALMON STROWGER» επιστρέφουν με τις νέες τους δημιουργίες, ο κριτικός κινηματογράφου Αλέξανδρος Λιζάρδος σκηνοθετεί μαζί με τον Άκη Μελαχρή το πρώτο τους animation με τίτλο «ΣΤΟ ΓΥΨΟ», ενώ η Ζίνα Παπαδοπούλου μας παρουσιάζει το «59 DAYS», μια βιωματική ταινία από τις μέρες της καραντίνας. Μία από τις 21 ταινίες του Ελληνικού Πανοράματος θα βραβευθεί με το βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας, το οποίο αθλοθετείται για πέμπτη συνεχή χρονιά από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Η Αγορά



H Αγορά του Animasyros στην 6η έκδοσή της, επιστρέφει με ένα δυναμικό πρόγραμμα παρουσιάσεων για τους επαγγελματίες του χώρου, το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και διαδικτυακά, ενώ εγκαινιάζει και τη συνεργασία με την MIFA - Animation du Monde, το μεγαλύτερο παγκόσμιας κλίμακας εμπορικό γεγονός, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ανιμέισον του Ανεσί στη Γαλλία, και διοργανώνει ένα τετραήμερο pitching forum στη Σύρο.