«Το Απίθανο Ταξίδι Ενός Φακίρη» του Κεν Σκοτ

Αυτή είναι η ιστορία ενός φακίρη που προσπαθεί να εξαπατήσει ένα ολόκληρο χωριό ότι έχει μαγικές ικανότητες, ώστε να του πληρώσουν ένα ταξίδι στο Παρίσι για να… αγοράσει ένα κρεβάτι με καρφιά από το ΙΚΕΑ! Από τη Γαλλία ως τη Λιβύη, μέσα σε αερόστατα, ταξί και παράξενες… ντουλάπες, ζήστε ένα απίστευτο, μαγευτικό ταξίδι γεμάτο χρώμα, απίθανους χαρακτήρες, μαγικά κόλπα και έρωτες!



The Extraordinary Journey of the Fakir



Σκηνοθεσία: Κεν Σκοτ



Ηθοποιοί: Ντανούς, Ζεράρ Ζινιό, Μπερενίς Μπεζό, Έριν Μόριαρτι, Μπάρκαντ Αμπντί.



Διάρκεια: 92 λεπτά



Είδος ταινίας: Περιπέτεια



Δείτε το τρέιλερ: