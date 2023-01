Το «Avatar 3» θα γνωρίσει στο κοινό τους κακούς Na'vi

Στο «Avatar» και το «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον, παρουσιάζονται δύο διαφορετικές φυλές Na'vi, οι Omaticaya που κατοικούν στο δάσος και οι Metkayina που κατοικούν στο νερό. Και οι δύο φυλές είναι ειρηνικές και καταφεύγουν στη βία μόνο όταν η γη τους καταλαμβάνεται από ανθρώπους. Ωστόσο, το κοινό μπορεί σύντομα να ανακαλύψει ότι δεν είναι όλοι οι Na'vi καλοί και ειρηνικοί. Ο Τζέιμς Κάμερον είπε στο γαλλικό «20 Minutes» (μέσω της Total Film) ότι το επόμενο επεισόδιο, το «Avatar 3» που δεν έχει ακόμη τίτλο, θα παρουσιάσει μια τρίτη φυλή του πλανήτη «Πανδώρα» που θα αναδεικνύει τη σκοτεινή πλευρά των Na'vi.

Ο Κάμερον είπε ότι το «Avatar 3» θα εξερευνήσει «διαφορετικούς πολιτισμούς από αυτούς που έχω ήδη δείξει. Η φωτιά θα εκπροσωπείται από τους "Ash People". Θέλω να δείξω τους Na'vi από άλλη οπτική γωνία γιατί, μέχρι στιγμής, έχω δείξει μόνο τις καλές πλευρές τους».

«Στις πρώτες ταινίες, υπάρχουν πολύ αρνητικά ανθρώπινα παραδείγματα και πολύ θετικά παραδείγματα Na'vi», συνέχισε ο σκηνοθέτης. «Στο "Avatar 3" θα κάνουμε το αντίθετο. Θα εξερευνήσουμε επίσης νέους κόσμους, ενώ θα συνεχίσουμε την ιστορία των κύριων χαρακτήρων. Μπορώ να πω ότι τα τελευταία μέρη θα είναι τα καλύτερα. Τα άλλα ήταν μια εισαγωγή, ένας τρόπος να στρώσετε το τραπέζι πριν σερβίρετε το γεύμα».

Ενώ οι δύο πρώτες ταινίες «Avatar» επικεντρώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ των φυλών Na'vi και των ανθρώπων, φαίνεται ότι η τρίτη ταινία θα βρει τους Na'vi να βρίσκονται σε εμφύλιο πόλεμο για πρώτη φορά στο franchise. Ίσως η φυλή της φωτιάς να στραφεί εναντίον του Τζέικ Σάλι, λόγω της καταστροφής που έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής η παρουσία του στην Πανδώρα.

Ο Κάμερον έχει ήδη ολοκληρώσει την παραγωγή του «Avatar 3», το οποίο έχει προγραμματιστεί να βγει στους κινηματογράφους στις 20 Δεκεμβρίου 2024. Εάν ο σκηνοθέτης επεκτείνει το franchise μέχρι το «Avatar 5», τότε οι Na'vi θα έρθουν στη Γη.

Δείτε το τρέιλερ: