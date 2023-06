Το «Avatar: The Last Airbender» παίρνει «σάρκα και οστά»

Νερό. Γη. Φωτιά. Αέρας. Πριν από πολύ καιρό, το Nickelodeon μετέδωσε μια επιτυχημένη σειρά κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Avatar: The Last Airbender». Στη συνέχεια, όλα άλλαξαν όταν το Netflix άρχισε να εργάζεται σε μια προσαρμογή live-action.



Το Netflix παρουσίασε το πρώτο teaser για την εκδοχή του «Avatar: The Last Airbender», το οποίο επιβεβαιώνει για πρώτη φορά ότι η σειρά πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο της το 2024.





Το «Avatar: The Last Airbender» διαδραματίζεται σε έναν κόσμο χωρισμένο σε έθνη που αντιστοιχούν στα τέσσερα στοιχεία. Οι «Benders» από κάθε έθνος έχουν την ικανότητα να χειρίζονται ένα από τα στοιχεία μέσω πολεμικών τεχνών, αν και το Avatar είναι σε θέση να ελέγχει και τα τέσσερα στοιχεία. Το Avatar -ένα παιδί που ονομάζεται Aang- έχει σκοπό να φέρει ισορροπία στον κόσμο και εργάζεται με τους φίλους του για να νικήσει τον καταστροφικό πόλεμο που διεξάγεται από τον Λόρδο της Φωτιάς Οζάι και το Έθνος της Φωτιάς.