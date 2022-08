Το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου… πάει Φρανκφούρτη

Το The Greek Film Festival in Berlin με ιδιαίτερη χαρά ετοιμάζει βαλίτσες και ταξιδεύει στη Φρανκφούρτη όπου για δύο ημέρες, στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου, θα προβληθούν στον κινηματογράφο El Dorado πέντε ταινίες από το πρόγραμμα της 7ης διοργάνωσης του φεστιβάλ του Βερολίνου τον περασμένο Μάρτιο. Η μεταφορά του φεστιβάλ σε άλλες πόλεις αποτελεί σημαντικό στόχο των διοργανωτών.

«Υπάρχει ένα ευρύ γερμανικό και ξένο κοινό, γενικότερα, που ενδιαφέρεται για την ελληνική κινηματογραφία και θεματολογία, επιθυμεί να βλέπει ελληνικές ταινίες των μεγάλων φεστιβάλ του κόσμου, αλλά και άλλες καλές ταινίες, τις οποίες δεν έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει αλλού, πάρα μόνο στο φεστιβάλ μας. Και βέβαια υπάρχει ένα ευρύ ελληνόφωνο κοινό κρυμμένο σε κάθε γωνιά της Γερμανίας που διψάει να παρακολουθήσει θέαμα στη γλώσσα του. Έτσι, το ελληνικό φεστιβάλ... πάει Φρανκφούρτη και σκοπεύει να μείνει και να μεγαλώνει και εκεί», σημειώνουν οι διοργανωτές.

Ακολουθεί το πρόγραμμα του The Greek Film Festival in Berlin goes Frankfurt:

- Σμύρνη μου αγαπημένη του Γρηγόρη Καραντινάκη

-.DOG της Γιάννας Αμερικάνου

- Αγέλη Προβάτων του Δημήτρη Κανελλόπουλου

- Αόρατοι της Μαριάννας Κακαουνάκη

- Ενθύμιον του Νίκου Ζιώγα

Στη διοργάνωση πρόκειται να παραστούν εκπρόσωποι των ταινιών για ερωτήσεις-απαντήσεις μετά τις προβολές. Περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις στο thegreekfilmfestivalinberlin.com και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του φεστιβάλ. Οι αιτήσεις συμμετοχής και οι ημερομηνίες διεξαγωγής της επόμενης 8ης διοργάνωσης του The Greek Film Festival in Berlin θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο.

Το The Greek Film Festival in Berlin goes Frankfurt τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.