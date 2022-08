Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου στο 79ο Φεστιβάλ Βενετίας

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου συμμετέχει και φέτος στο 79ο Φεστιβάλ Βενετίας (31/8-έως 10/9).

Η ελληνική παρουσία στη Μόστρα θα γίνει αισθητή χάρη σε δύο διεθνείς παραγωγές, στις οποίες συμμετέχουν Έλληνες συμπαραγωγοί και οι οποίες έχουν ενισχυθεί από το ΕΚΚ, αλλά και χάρη σε δύο φιλόδοξα ελληνικά κινηματογραφικά σχέδια που επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν στην Αγορά του Φεστιβάλ.

Η ελληνική παρουσία στη Βενετία

Η ταινία μυθοπλασίας «Προς τον Βορρά» (Το the North) του Ρουμάνου σκηνοθέτη Μιχάι Μινκάν κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 5/9, στο διαγωνιστικό τμήμα Orizzonti. Πρόκειται για μειοψηφική συμπαραγωγή του ΕΚΚ με συμπαραγωγό τον Κωνσταντίνο Βασίλαρο και την εταιρεία παραγωγής Studio Bauhaus.

To ντοκιμαντέρ «Χρήστος, το Τελευταίο Παιδί» (Kristos, the Last Child) της Τζούλια Αμάτι, κάνει πρεμιέρα στις 2/9 στο παράλληλο τμήμα Giornate degli Autori διεκδικώντας βραβείο. Το ντοκιμαντέρ χρηματοδοτήθηκε από το Ειδικό Πρόγραμμα Covid-19 του ΥΠΠΟΑ μέσω του ΕΚΚ και είναι συμπαραγωγή της εταιρείας Bad Crowd με παραγωγούς τους Nίκο Μουστάκα και Νάνσυ Κοκολάκη.

Τα κινηματογραφικά σχέδια «Arcadia» του Γιώργου Ζώη και «Titanic Ocean» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη θα παρουσιαστούν στο πρόγραμμα Venice Production Bridge (2 - 4/9) και τα δύο έχουν ενταχθεί στο Βασικό Πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΕΚΚ -το «Titanic Ocean» υποστηρίζεται και από το Ταμείο Ενίσχυσης Ελληνογαλλικών Κινηματογραφικών Συμπαραγωγών.

«Το ΕΚΚ, στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων που αποσκοπούν στην προώθηση της ελληνικής ταινίας και στην επαφή των Ελλήνων κινηματογραφιστών με τους επαγγελματίες του διεθνούς κινηματογράφου, διοργανώνει εκδήλωση σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις 3 Σεπτεμβρίου για τον εορτασμό της φετινής ελληνικής παρουσίας μας στη βενετσιάνικη Μόστρα» καταλήγει η ανακοίνωση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.