Το Φεστιβάλ Δράμας επιστρέφει με καλοκαιρινές προβολές σε νέο θερινό σινεμά

Τo Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας ( το DISFF ) επιστρέφει με ανακούφιση στον φυσικό του χώρο, το σινεμά, έπειτα από μήνες περιοριστικών μέτρων και αποζημιώνει το σινεφίλ κοινό με μια σειρά επιλεγμένων Σαββατιάτικων προβολών στο νέο θερινό κινηματογράφο που εγκαινιάζεται αυτές τις μέρες στη Δράμα.



Ο θερινός κινηματογράφος «Αλέξανδρος», στημένος σε μια όαση πρασίνου στην καρδιά της πόλης, θα αποτελέσει και τον Σεπτέμβριο έναν νέο πόλο εκδηλώσεων για το Φεστιβάλ που ορίστηκε για το διάστημα από 20-26 Σεπτεμβρίου.

Τις ημερομηνίες της εφετινής 43ης διοργάνωσης «προαναγγέλλει» η αφίσα που μετά το σχετικό διαγωνισμό προκρίθηκε για την προβολή του Φεστιβάλ. Δημιουργός της είναι ο Νίκος Πάστρας.

Στο μεταξύ, απο το Σάββατο 4 Ιουλίου και έως τα τέλη Αυγούστου, το Φεστιβάλ Δράμας, ξεκινά στον «Αλέξανδρο» τις προφεστιβαλικές του εκδηλώσεις .

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες μεταξύ των οποίων και τις μεγάλου μήκους ταινίες του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Γιάννη Σακαρίδη «Πλατεία Αμερικής» και «Wild Duck».

Το πρόγραμμα εχει διαμορφωθεί ως εξής:

Σάββατο 4 Ιουλίου: «Το Φεστιβάλ Δράμας 2019 επιστρέφει: μέρος Α’» (Το πρώτο μέρος από τις βραβευμένες ταινίες του Ελληνικού προγράμματος του 42ου Φεστιβάλ Δράμας).

Σάββατο 11 Ιουλίου : «Πλατεία Αμερικής» του Γιάννη Σακαρίδη, Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Δράμας

Σάββατο 18 Ιουλίου: «Το Φεστιβάλ Δράμας 2019 επιστρέφει μέρος Β’» (Το δεύτερο μέρος από τις βραβευμένες ταινίες του Ελληνικού προγράμματος του 42ου Φεστιβάλ Δράμας)

Σάββατο 25 Ιουλίου: «WILD DUCK» του Γιάννη Σακαρίδη

Σάββατο 1 Αυγούστου: «Το Φεστιβάλ Δράμας 2019 επιστρέφει μέρος Γ’» (Το τρίτο μέρος από τις βραβευμένες ταινίες του Ελληνικού προγράμματος του 42ου Φεστιβάλ Δράμας).

Σάββατο 8 Αυγούστου : Δραμινοί Καλλιτέχνες παρουσιάζουν (Σκηνοθέτες και ηθοποιοί από την πόλη της Δράμας σε ταινίες μικρού μήκους που αγαπήθηκαν από το κοινό τα τελευταία χρόνια).

Σάββατο 15 Αυγούστου : Supa Modo του Likarion Wainaina, πολυβραβευμένη ταινία μεγάλου μήκους για παιδιά αλλά και μεγάλους. Ευγενική προσφορά του Νεανικού Πλάνου, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ολυμπίας για παιδιά και νέους

Σάββατο 22 Αυγούστου : SUNTAN του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου

Σάββατο 29 Αυγούστου Best of the bests 2019 (Επιλογή βραβευμένων ταινιών από το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας 2019).