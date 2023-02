«Το Πιο Όμορφο Αγόρι του Κόσμου»: Μια ταινία για τον πρώην έφηβο σταρ Μπιόρν Άντρεσεν και τις ζοφερές αναμνήσεις του

Ο Λουκίνο Βισκόντι, έπειτα από μαραθώνιο κάστινγκ σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανακαλύπτει στη Στοκχόλμη τον δεκαπεντάχρονο Μπιόρν Άντρεσεν, ιδανική φιγούρα για να ενσαρκώσει τον «Τάτζιο» στον «Θάνατο στη Βενετία». Γυρίζει την ταινία και ανακηρύσσει τον μικρό Σουηδό ως «το πιο όμορφο αγόρι του κόσμου». 50 χρόνια μετά, ο Μπιόρν, ξαναζεί την ταραγμένη παιδική του ηλικία αλλά και τις απίστευτες περιπέτειες που βίωσε μετά τα γυρίσματα στην υπόλοιπη ζωή του, σε μια τελευταία προσπάθεια να ξορκίσει τους δαίμονες που τον κατατρέχουν. Παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ Σάντανς, στις τελικές υποψηφιότητες καλύτερου ντοκιμαντέρ της χρονιάς στα βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Σκηνοθετική επιμέλεια και μοντάζ ελληνικού τρέιλερ, Βαγγέλης Κατσιγιάννης.

The Most Beautiful Boy in the World

Ντοκιμαντέρ, σουηδικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Κριστίνα Λίνστρομ και Κρίστιαν Πέτρι.

Η ταινία βγαίνει σήμερα στις αίθουσες σήμερα (Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023)

