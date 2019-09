Το πρόγραμμα του 42ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Ώριμο πια, στα 42 του χρόνια, αλλά πάντα νεανικό στην ψυχή, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, ετοιμάζεται και φέτος να υποδεχθεί τους Έλληνες «μικρομηκάδες» στην πιο κεφάτη γιορτή του ελληνικού σινεμά, που κάθε Σεπτέμβρη μεταμορφώνει το κέντρο της Δράμας σε κινηματογραφικό πλατό.



Το 42ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Αντώνη Παπαδόπουλο, θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 21 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα «Ολύμπια» και το Δημοτικό Ωδείο, έχοντας τα μάτια στραμμένα στην ανακατασκευή της μεγάλης Καπναποθήκης που θα στεγάσει τη διοργάνωση, μετά την περσινή ανακοίνωση της συνεργασίας του με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Συνολικά θα προβληθούν 199 ταινίες από 64 χώρες σε όλα τα προγράμματα του Φεστιβάλ.



Το ελληνικό διαγνωστικό



Από τις 240 ελληνικές ταινίες που κατατέθηκαν φέτος (νέο ρεκόρ για το Φεστιβάλ), 60 ταινίες θα διεκδικήσουν τα βραβεία της 42ης διοργάνωσης. Από αυτές, οι 6 είναι ντοκιμαντέρ, οι 3 animation και οι 10 σπουδαστικές.

Συμμετέχουν πολλά νέα ταλέντα, αλλά και αρκετοί παλιοί γνώριμοι του Φεστιβάλ που έχουν διακριθεί στο παρελθόν. Την πανελλαδική του πρεμιέρα θα πραγματοποιήσει στη Δράμα και ο Βασίλης Κεκάτος που πριν μερικούς μήνες απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες για την ταινία του «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς».



Και εφέτος, το ένα τρίτο των σκηνοθετών που διαγωνίζονται είναι γένους θηλυκού (22 είναι οι γυναικείες υπογραφές), ενώ σημαντικός είναι ο αριθμός των Ελλήνων του Κόσμου (16). Στο φετινό ελληνικό διαγωνιστικό θα προβληθούν συνολικά 21 ταινίες Ελλήνων που γύρισαν την ταινία τους σε ξένη γλώσσα: 14 από αυτές είναι αγγλόφωνες, 2 γαλλόφωνες, 2 γερμανόφωνες, ενώ υπάρχουν και κάποιες γυρισμένες στα ιταλικά, τα αραβικά και τα κουρδικά.



Οι εφετινές «μικρές» που διαγωνίζονται, διάρκειας από 4 έως 29 λεπτά, είναι ανεξάρτητες στην πλειονότητά τους παραγωγές, ενώ κάποιες έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, την ΕΡΤ, την Cosmote και το Onassis Culture.



Το προσφυγικό, ο πόλεμος και οι συνέπειες τους στα παιδιά συνεχίζουν να απασχολούν μια μερίδα των νεαρών δημιουργών, όπως και η ανεργία, η φτώχια, η επαγγελματική κατάρρευση και τα διαψευσμένα όνειρα των νέων στην σύγχρονη Ελλάδα. Η διαχείριση της απώλειας, της ανημποριάς και των γηρατειών, οι σχέσεις μάνας-γιού και κόρης-πατέρα, ο έρωτας -και μάλιστα οι γκέι ερωτικές ιστορίες- φέτος φαίνεται να εμπνέουν ιδιαίτερα τους «μικρομηκάδες».



Κάποιοι επέλεξαν να κάνουν ταινία αληθινά γεγονότα επί εμφυλίου, άλλοι αφηγούνται εφηβικές ιστορίες σεξουαλικής αφύπνισης, ενώ κάποιοι σχολιάζουν την Αθήνα του AIRBNB, της εγκληματικότητας, των ναρκωτικών και της διαδικτυακής πορνείας. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν ένα ...βαμπίρ μιούζικαλ α λα ελληνικά, μια ταινία με φαντάσματα και μια αλληγορία για το τέλος του ανθρώπινου πολιτισμού.



Την κριτική επιτροπή του ελληνικού τμήματος αποτελούν οι: Δημήτρης Χαρίτος (κριτικός κινηματογράφου, συγγραφέας), Μαρία Λάφη (σκηνοθέτις), Σπύρος Σιάκας (σκηνοθέτης animation, επίκουρος καθηγητής 3D Animation ΠΑΔΑ), Δημήτρης Σπύρου (σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας) και Γιάννης Φώτου (διευθυντής Φωτογραφίας). Τον ρόλο του κριτικού σχολιαστή του φετινού ελληνικού προγράμματος (Grand Temoin) έχει αναλάβει η ιστορικός κινηματογράφου και διδάσκουσα ιστορίας κινηματογράφου, Γιάννα Αθανασάτου.



Το Δεθνές Τμήμα



Το Φεστιβάλ, που εφέτος συμπληρώνει 25 χρόνια από τη διεθνοποίησή του, θα προβάλλει 67 ταινίες από 60 χώρες του κόσμου, από την Ακτή Ελεφαντοστού, την Ν. Αφρική και την Ανδόρα, μέχρι το Κατάρ, το Βιετνάμ, το Αζερμπαϊτζάν και το Αφγανιστάν.



Στο Διεθνές Διαγωνιστικό επελέγησαν να συμμετάσχουν οι εξής ταινίες από Ελλάδα: «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς» του Βασίλη Κεκάτου, «Cloud» του Mιχάλη Δημητρίου, «Καρτ Ποστάλ από το Τέλος του Κόσμου» του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, ενώ από την Κύπρο συμμετέχει η «Εξομολόγηση» του Ανδρέα Σιεηττάνη.





Το εφετινό πρόγραμμα, ιδιαίτερα πλούσιο, παρουσιάζει πολλές εκπλήξεις:



* Την αγγλική ταινία «The Trap» έχει σκηνοθετήσει η Λένα Χίντι, η γνωστή Σέρσεϊ Λάνιστερ από το «Game of Thrones», η οποία επέλεξε για ηρωίδα της τη συμπρωταγωνίστρια της στο πασίγνωστο σίριαλ Λαίδη Κάτλιν Σταρκ -κατά κόσμον Μισέλ Φέρλι.



* Ο χολιγουντιανός σταρ Τζέιμς Φράνκο (συν)σκηνοθετεί την Κλοέ Σεβινί στην αμερικανική ταινία «Birth of a poet», ένα παλιότερο πρότζεκτ του για μεγάλου μήκους που τελικά γύρισε σε «short version».



*Ο ηθοποιός της σειράς «Chernobyl», Φίλιπ Μπαραντίνι υπογράφει την αγγλική ταινία «Boiling Point» που διαδραματίζεται στην κουζίνα ενός εστιατορίου.



*Ο γνωστός Αμερικάνος ηθοποιός Τομ Σκέριτ δάνεισε την φωνή του για το animation «The Phantom 52» (HΠΑ-Ιαπωνία), ενώ η ταινία animation «Daughter» της νεαρής Daria Kashcheeva από την Τσεχία ήταν φέτος υποψήφια για τα Student Oscars.



Φέτος, στη Δράμα επανέρχονται με τις νέες τους ταινίες σκηνοθέτες που στο παρελθόν έχουν βραβευτεί στο Φεστιβάλ, όπως η Ιταλίδα Αλεσάντρα Πεσέτα (2018), ενώ θα δούμε μέχρι και σίκουελ: το «Elena» από την Κολομβία αποτελεί συνέχεια της βραβευμένης στη Δράμα το 2017 ταινίας «Genaro».



Την κριτική επιτροπή του διεθνούς τμήματος αποτελούν οι: Ovidiu Georgescu (σκηνοθέτης), Jacques Kermabon (κριτικός κινηματογράφου), Francois Bierry (σκηνοθέτης), Nikolas Khabbaz (σκηνοθέτης), Διομήδης Νικήτας (σκηνοθέτης, παραγωγός). Grand Temoin του διεθνούς προγράμματος θα είναι η κριτικός κινηματογράφου και σκηνοθέτις Manuela Cernat (Ρουμανία).



Drama Pitching Lab



Το Φεστιβάλ Δράμας συνεχίζει να υποστηρίζει την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους και να επιμορφώνει τους νέους σκηνοθέτες. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του πλατφόρμας «DRAMA MINI TALENT LAB»,

πραγματοποιεί και εφέτος εργαστήριο παρουσίασης οπτικοακουστικών σχεδίων μικρού μήκους σε παραγωγούς και χρηματοδότες, ενώ δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν το πρότζεκτ τους σε σημαντικούς υποψήφιους χρηματοδότες και παραγωγούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Pitching Forum).



To Drama Pitching Lab υποστηρίζει οικονομικά την παραγωγή των καλύτερων σχεδίων μέσα από θεσμοθετημένα χρηματικά έπαθλα από τη Finos Film και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Από φέτος, στους υποστηρικτές του Drama Pitching Forum προστίθεται και η εταιρεία Authorwave που προσφέρει παροχές εργαστηρίου σε ένα από τα σχέδια που θα παρουσιαστούν. To Drama Pitching Lab θα διεξάγεται καθημερινά από Δευτέρα 16/9 έως και Παρασκευή 20/9. Το Pitching Forum θα διεξαχθεί την Παρασκευή 20/9 (12.30-15.30).



Το υπόλοιπο πρόγραμμα



-5ο Βαλκανικό Πανόραμα: Φιλοξενεί μια επιλογή σημαντικών ταινιών τελευταίας παραγωγής που διαγωνίσθηκαν σε Φεστιβάλ στις όμορες χώρες και περιλαμβάνει δύο σκέλη (Βαλκανικό Σπουδαστικό Πανόραμα με ταινίες πρόσφατης παραγωγής των σημαντικότερων σχολών κινηματογράφου των Βαλκανίων και Focus στη Σλοβενία).



-Short Matters! 2018: Ειδικό πρόγραμμα με τις υποψήφιες ταινίες για τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2018 (EFA awards).



-EUandΜΕ: Επτά ταινίες μικρού μήκους ενημερώνουν για θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Κινητικότητα, Δικαιώματα, Δεξιότητες και Επιχειρηματικότητα, Βιωσιμότητα και Ψηφιακή Εποχή).



-10 Corti (Δέκα Μικρές): Ένα αφιέρωμα σε ιταλικές ταινίες που σηματοδοτεί την έναρξη συνεργασίας του Φεστιβάλ Δράμας με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, την Ιταλική Πρεσβεία στην Αθήνα και το Ιταλικό Κέντρο Κινηματογράφου για τη μικρού μήκους ταινία. Ως παράλληλη δράση έχουν προγραμματιστεί εκθέσεις κόμικς από Έλληνες και Ιταλούς κομίστες στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Κόμικς Δράμας που θα πραγματοποιηθεί στις 8-22 Σεπτεμβρίου.



-Αίθρια Λογοτεχνικά Μεσημέρια 16-20/9) σε παρουσίαση και επιμέλεια του συγγραφέα-δημοσιογράφου Παύλου Μεθενίτη. Στον δημοφιλή θεσμό του Φεστιβάλ συμμετέχουν φέτος οι: Αλέξης Πανσέληνος, Βασίλης Γκουρογιάννης, Νίκος Χρυσός, Σταυρούλα Παπασπύρου, Στέργια Κάββαλου, Νίκος Θεοδοσίου, Βαγγέλης Αυδίκος και Ευτυχία-Αλεξάνδρα Λουκίδου. Ο Βασίλης Καρδάσης θα παρουσιάσει τη νέα εκδοτική δραστηριότητα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ενώ στους προσκεκλημένους είναι και ο Γιάννης Μπασκόζος, διευθυντής του λογοτεχνικού περιοδικού www.oanagnostis.gr.



-Γνωριμία των διαγωνιζόμενων σκηνοθετών με το κοινό- Καθημερινό Q&A στο αίθριο των γραφείων του Φεστιβάλ.



-Δράσεις για παιδιά:



*Μαθήματα Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης από το Νεανικό Πλάνο: Θα διεξαχθεί Εργαστήρι Animation για παιδιά και νέους και θα προβληθούν τρεις πολυβραβευμένες ταινίες -μία για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).



* Πρωινές προβολές για παιδιά του Δημοτικού. Στο φετινό πρόγραμμα θα προβληθεί και η ταινία «Boogaloo & Graham» του Michael Lennox (Iρλανδία) που έχει βραβευθεί με BAFTA και ήταν υποψήφια για όσκαρ το 2015.



* Σινεμά Διάβασες; Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες που έχουν δημιουργήσει παιδιά στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού ψηφιακού βίντεο για μαθητές -μια συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ Δράμας, της ΕΡΤ, του υπουργείου Παιδείας και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.



-Εκθέσεις εικαστικών σε συνεργασία με ανεξάρτητους καλλιτέχνες και τοπικούς φορείς.

Ραντεβού (και) στην Αθήνα.



Tον Οκτώβριο, το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Αθήνα, μια που και φέτος το ελληνικό πρόγραμμα της διοργάνωσης, οι βραβευμένες ταινίες του διεθνούς και επιλεγμένα προγράμματα, θα προβληθούν στο «Τριανόν».



Το πρόγραμμα «Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει» θα συνεχιστεί σε ακόμα περισσότερους προορισμούς. Πέρυσι, οι ελληνικές ταινίες του Φεστιβάλ ταξίδεψαν σε 83 πόλεις και 9 χώρες αναδεικνύοντας τη δυναμική του ελληνικού σινεμά εντός κι εκτός Ελλάδας.



Το Φεστιβάλ Δράμας χρηματοδοτείται από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Δήμο Δράμας.