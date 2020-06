Το Studio Ghibli επιβεβαίωσε την επόμενη ταινία του, «Aya And The Witch»

Το Studio Ghibli επιβεβαίωσε ότι η επόμενη ταινία που θα κυκλοφορήσει θα έχει τίτλο «Aya And The Witch».



Βασισμένη στο παιδικό βιβλίο «Earwig And The Witch» της αείμνηστης Νταϊάνα Ουίν Τζόουνς - η νέα ταινία σκηνοθετήθηκε από τον γιο του ιδρυτή του στούντιο, Χαγιάο Μιγιαζάκι, Γκορό Μιγιαζάκι.

Η ταινία «Aya And The Witch» θα κάνει πρεμιέρα εφέτος τον χειμώνα στο τηλεοπτικό δίκτυο NHK της Ιαπωνίας με τίτλο «Aya to Majo».

Η «Aya And The Witch» θα σηματοδοτήσει αλλαγή στο στυλ του Studio Ghibli, καθώς η ταινία δημιουργείται με animation από υπολογιστή.

Το βιβλίο της Ουίν Τζόουνς αφηγείται την ιστορία του ορφανού κοριτσιού, Earwig, το οποίο υιοθετείται από μια γυναίκα που ονομάζεται Bella Yaga. Η Bella αποδεικνύεται μάγισσα και φέρνει την Earwig να ζήσει μαζί στο σπίτι της με υπερφυσικά στολίδια. Με τη βοήθεια μιας γάτας που μιλάει, η Earwig πρέπει να χρησιμοποιήσει την εξυπνάδα της για να επιβιώσει και να ξεφύγει από τα νύχια της Bella.

Ο συνιδρυτής και παραγωγός του Studio Ghibli, Τόσιο Σουζούκι διερωτήθηκε: «Μετά τον κορονοϊό πώς αλλάζει ο κόσμος; Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανησυχία για πολλούς τύπους ανθρώπων τώρα. Ακόμη και η βιομηχανία ταινιών και τηλεόρασης δεν μπορεί να το αποφύγει».

«Μπορεί το "Aya and the Witch" να τα πάει καλά μετά τον κορωνοϊό;» ανέφερε. «Το σκέφτηκα πολλές φορές αυτό ενώ έβλεπα το αρχικό υλικό. Τότε συνειδητοποίησα ότι το μεγάλο χαρακτηριστικό της ταινίας είναι η σοφία της Aya. Αν έχουμε σοφία μπορούμε να ξεπεράσουμε τα πάντα σε οποιαδήποτε εποχή. Όταν το σκέφτηκα αυτό, ανακουφίστηκα».

«Αν η σειρά «Πίπη η Φακιδομύτη» είναι η ιστορία του πιο δυνατού κοριτσιού στον κόσμο, η ταινία με την «Aya» είναι η ιστορία του πιο έξυπνου κοριτσιού στον κόσμο» πρόσθεσε ο Τόσιο Σουζούκι.



«Η Aya είναι πονηρή, αλλά κάπως χαριτωμένη. Ελπίζω να την αγαπήσουν πολλών ειδών άνθρωποι. Παρεμπιπτόντως, νόμιζα ότι η Aya μου θύμιζε κάποιον και τότε αποδείχθηκε πως ήταν ο Γκόρο, ο σκηνοθέτης της ταινίας. Όταν του το είπα αυτό φάνηκε να ντράπηκε».

Η ταινία «Aya and the Witch» είναι ένα από τα δύο πρότζεκτ που υλοποιούνται από το Studio Ghibli, της ιαπωνικής εταιρείας παραγωγής anime και διανομής κινηματογραφικών ταινιών.

Η δεύτερη ταινία με τίτλο «How Do You Live?» είναι μεταφορά στη μεγάλη οθόνη της ιστορίας του Yoshino Genzaburo του 1937.