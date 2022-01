Το Time επιλέγει τις 10 κορυφαίες ταινίες της χρονιάς

Το περιοδικό «Time» και η έγκριτη κριτικός κινηματογράφου Στέφανι Ζάκαρ επέλεξαν και παρουσιάζουν τις 10 καλύτερες ταινίες της χρονιάς. Τη θέση Νο1 για το 2021 κατέλαβε η ταινία «Εξουσία του Σκύλου» (The Power of the Dog) με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς.

Η εμβληματική σκηνοθέτις και σεναριογράφος και βραβευμένη με Όσκαρ Τζέιν Κάμπιον επιστρέφει, δέκα χρόνια μετά, στη μεγάλη οθόνη με το εκρηκτικό δίδυμο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (“Το Παιχνίδι της Μνήμης”) και Κίρστεν Ντανστ (“Spiderman”, “Μαρία Αντουανέτα”) να πρωταγωνιστεί σε ένα άγριο γουέστερν, όπου η ήδη εύθραυστη γαλήνη θα έρθει αντιμέτωπη με ένα έντονο και επικίνδυνο πάθος.

Η Κάμπιον είχε επηρεαστεί τρομερά από το βιβλίο του Τόμας Σάβατζ“Η Εξουσία του Σκύλου”, το οποίο εκδόθηκε το 1967. Αφότου διάβασε το βιβλίο τη στοίχειωνε για καιρό και επέστρεφε ξανά και ξανά στην ιστορία του.

Λίγα λόγια για την ταινία

Ο χαρισματικός κτηνοτρόφος Φιλ Μπέρμπανκ (Μπένεντικτ Κάμπερμπατς) προκαλεί φόβο και θαυμασμό στους γύρω του. Όταν ο αδελφός του φέρνει στο σπίτι τη νέα του γυναίκα (Κίρστεν Ντανστ) και τον γιο της (Κόντι Σμιτ Μακφί), ο Φιλ τους βασανίζει μέχρι που έρχεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να ερωτευτεί.

Οι 10 κορυφαίες ταινίες της χρονιάς

10. Drive My Car (Ριουσούκε Χαμαγκούτσι)



9. The Tragedy of Macbeth (Τζόελ Κόεν)

8. Η Ζωή Συνεχίζεται (Μάικ Μιλς)



7. The Disciple (Τσαϊτάνια Ταμχανέ)



6. Passing (Ρεμπέκα Χολ)



5. Παράλληλες Μητέρες (Πέδρο Αλμοδόβαρ)

4. The Souvenir Part II (Τζοάνα Χογκ)

3. Summer of Soul (Κουέτλαβ)



2. The Worst Person in the World (Γιόακιμ Τρίερ)

1. Η Εξουσία του Σκύλου (Τζέιν Κάμπιον)