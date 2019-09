«Τρομακτικές Ιστορίες στο Σκοτάδι» του Αντρέ Έρβενταλ

Θρίλερ σε σενάριο και παραγωγή Γκιγέρμο ντελ Τόρο. Σε μια μικρή πόλη στις ΗΠΑ του 1968, οι ιστορίες ενός κοριτσιού με εφιαλτικά μυστικά τα οποία κατέγραψε σε βιβλίο, ζωντανεύουν όταν μια παρέα εφήβων ανακαλύπτει τυχαία τα γραπτά της.



Scary Stories to Tell in the Dark

Τρόμου 2019



Διάρκεια: 108'



Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Αντρέ Έρβενταλ με τους: Ζόι Μάργκαρετ Κολέτι, Μάικλ Γκάρζα, Γκάμπριελ Ρας, Τζιλ Μπέλοους.



Δείτε το τρέιλερ: