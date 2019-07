Τρόμος στο Twitter με το trailer του μιούζικαλ Cats

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής μεταφοράς του πιο πετυχημένου μιούζικαλ όλων των εποχών «Cats» και το κοινό δηλώνει ήδη απογοητευμένο και έντρομο με το… εφιαλτικό μπαλέτο του live-action remake.



Τζένιφερ Χάντσον, Τέιλορ Σουίφτ, Ίντρις Έλμπα, Τζέιμς Κόρντεν, ο σερ Ίαν ΜακΚέλεν και Nτέιμ Τζούντι Ντεντς είναι μερικά από τα ηχηρά ονόματα που πρωταγωνιστούν στο κινηματογραφικό «Cats» και για τις ανάγκες των ρόλων τους έχουν μεταμορφωθεί σε υβρίδια γάτας με άνθρωπο. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Τομ Χούπερ, που είχε βραβευτεί με Όσκαρ για το υπέροχο «Ο Λόγος του Βασιλιά».



Πικρή γεύση άφησε το πρώτο trailer στους χρήστες των social media που το χαρακτήρισαν από «ανατριχιαστικό» έως «εφιαλτικό». Η πλειονότητα των χρηστών σχολιάζει αρνητικά το λάθος μέγεθος των πρωταγωνιστών του μιούζικαλ - υποτίθεται ότι θα είχαν μέγεθος γάτας, αλλά για κάποιο λόγο οι ανθρωπόμορφες φιγούρες είναι αισθητά μικρότερες - , επικρίνουν τον παράξενο συνδυασμό ζωικών και ανθρώπινων χαρακτηριστικών, αλλά και το γεγονός ότι κάποιες «γάτες» έχουν στήθη ή φαίνονται να φορούν... παλτό από γούνα γάτας.

Δείτε το τρέιλερ:



Αυτά είναι μερικά από τα πιο αστεία και έξυπνα tweets που ανέβηκαν στην πλατφόρμα μετά την προβολή του τρέιλερ:

therapist: judi dench as a cat isn’t real she can’t hurt you judi dench as a cat: pic.twitter.com/1cLqmS22xO

somehow the people in Cats look more nude than if they were actually nude, and it's weird as hell. pic.twitter.com/vw8vtsIAUa