Τζέιμς Κάμερον: «O κινηματογράφος είναι ζωντανός και πιο υπέροχος από ποτέ»

Οι αναφορές περί θανάτου του κινηματογράφου είναι υπερβολικές, σύμφωνα με τον Καναδό σκηνοθέτη και παραγωγό Τζέιμς Κάμερον.

Ενώ η πανδημία άλλαξε το επιχειρηματικό μοντέλο για τις ταινίες του Χόλιγουντ, ο Τζέιμς Κάμερον ανέβηκε στη σκηνή, στην πρεμιέρα της ταινίας του «Avatar: The Way of Water» στο Λονδίνο, για να δηλώσει ότι η κινηματογραφική εμπειρία επέστρεψε και είναι πιο υγιής από ποτέ.

«Ευχαριστώ που ήρθατε. Δεν ξέρω για εσάς, αυτή είναι μία αρκετά σουρεαλιστική στιγμή για μένα που ολοκληρώσαμε την ταινία», είπε ο Τζέιμς Κάμερον στο κοινό, στο θέατρο Odeon West End του Λονδίνου, όπως αναφέρει το Deadline.

«Πέντε χρόνια παραγωγής και πέντε χρόνια που καλύπτουν μία πραγματικά σκοτεινή περίοδο», πρόσθεσε ο σκηνοθέτης.

«Η πανδημία μάς έπληξε, κλείσαμε εντελώς. Ένιωθα απελπισία ότι αυτή η μορφή τέχνης που μου αρέσει, στην οποία αφιέρωσα τέσσερις δεκαετίες, τελείωσε. Επιστρέψαμε, επιτέλους, στη δουλειά, αλλά δεν ξέραμε αν θα υπήρχαν κινηματογραφικές αίθουσες. Είχε τελειώσει; Αλλά εδώ είμαστε», τόνισε ο Κάμερον.

«Οι κινηματογράφοι γεμίζουν ξανά και οι θεατές του κινηματογράφου όλου του κόσμου έχουν δηλώσει κατηγορηματικά ότι τον χρειαζόμαστε», συμπλήρωσε ο Καναδός σκηνοθέτης και επεσήμανε: «Χρειαζόμαστε αυτήν την ικανότητα να συγκεντρωνόμαστε για να καθίσουμε σε αυτούς τους μεγάλους σκοτεινούς χώρους και να ονειρευόμαστε μαζί με τα μάτια ορθάνοιχτα σε έναν κινηματογράφο. Για μένα απόψε δεν είναι για μία νέα ταινία Avatar. Έχει να κάνει με τον κινηματογράφο και εδώ είστε με τα καλά σας ενδύματα. Είναι μία γιορτή αυτής της μορφής τέχνης που αγαπάμε τόσο πολύ. Είναι πίσω, είναι ζωντανή και είναι τόσο υπέροχη όπως ήταν πάντα».

Η πρώτη ταινία «Avatar» κυκλοφόρησε το 2009 με έσοδα 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και είναι το κινηματογραφικό έργο με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών.