Τζέιμς Κάαν: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του ηθοποιού της ταινίας «Νονός»

Aποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του θρυλικού ηθοποιού Τζέιμς Κάαν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 6 Ιουλίου, σε ηλικία 82 ετών.

Ειδικότερα ο δημοφιλής ηθοποιός πέθανε από καρδιακή προσβολή και στεφανιαία νόσο σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες. Η αιτία θανάτου του ηθοποιού αναφέρθηκε λεπτομερώς από τον ιατροδικαστή στο πιστοποιητικό θανάτου του Κάαν, το οποίο απέκτησε πρώτο το TMZ. Η άμεση αιτία θανάτου αναφέρθηκε ως έμφραγμα του μυοκαρδίου και η κατάσταση που οδήγησε σε αυτό ήταν η στεφανιαία νόσος. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια συνέβαλαν σύμφωνα με το πιστοποιητικό.

Ο Κάαν, που υποδύθηκε τον Σόνι Κορλεόνε, τον πιο διάσημο ρόλο στην καριέρα του στον «Νονό»» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, πέθανε το βράδυ της 6ης Ιουλίου στο Ιατρικό Κέντρο UCLA στο Λος Άντζελες. Τον θάνατό του ανακοίνωσε η οικογένειά του με tweet στον δικό του λογαριασμό.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



End of tweet