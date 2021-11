Τζέιμς Μποντ, ο πρωταγωνιστής της μακροβιότερης σειράς ταινιών στην ιστορία του κινηματογράφου

Ο Τζέιμς Μποντ ήταν ο λογοτεχνικός ήρωας, που γνώρισε τη διασημότητα από τη στιγμή που μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη κι έγινε ο πρωταγωνιστής της μακροβιότερης σειράς ταινιών στην ιστορία του κινηματογράφου. Γεννήθηκε στο μυαλό του Ίαν Φλέμινγκ στις 16 Νοεμβρίου 1953.





Ο Τζέιμς Μποντ γεννήθηκε από την πένα του Άγγλου συγγραφέα Ίαν Φλέμινγκ, όταν αυτός αποφάσισε να εγκαταλείψει τον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών, να εγκατασταθεί στην εξωτική Τζαμάικα και να ασχοληθεί με το γράψιμο. Έγραψε 12 μυθιστορήματα και δύο συλλογές διηγημάτων με ήρωα τον Μποντ, από το 1953 έως το 1964, που πέθανε. Τα έργα του αυτά κινούνται στον χώρο των μυστικών υπηρεσιών και της διεθνούς κατασκοπίας - χώρο που γνώριζε άλλωστε πολύ καλά - την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Ο ήρωάς του είναι στέλεχος της μυστικής υπηρεσίας πληροφοριών της Μεγάλης Βρετανίας Secret Intelligence Service (SIS), γνωστής και ως MI6. Φέρει τον βαθμό του πλωτάρχη και τον υπηρεσιακό κωδικό αριθμό 007. Το όνομά του το οφείλει στον Aμερικανό ορνιθολόγο Τζέιμς Μποντ, ειδικό στα πουλιά της Καραϊβικής. Ο Φλέμινγκ, που ήταν δεινός παρατηρητής πουλιών και γνώριζε το έργο του, εντυπωσιάστηκε από το «αρσενικό» ονοματεπώνυμο του Aμερικανού επιστήμονα και αποφάσισε να βαφτίσει τον ήρωά του Τζέιμς Μποντ.



Ο χαρακτήρας του Μποντ είναι η επιτομή πολλών πρακτόρων και κομάντο, που γνώρισε ο Φλέμινγκ, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Σίγουρα έχει αντλήσει στοιχεία από τον αδελφό του Πίτερ Φλέμινγκ, που πολέμησε στη Νορβηγία και την Ελλάδα, αλλά και από τον Ρωσοεβραίο τυχοδιώκτη και πράκτορα Σίντνεϊ Ράιλι. O Φλέμινγκ ήθελε το παρουσιαστικό του Τζέιμς Μποντ να είναι μία διασταύρωση του εαυτού του και του Αμερικανού τραγουδιστή Χόγκι Καρμάικλ.



Οι ιστορίες με πρωταγωνιστή τον θρυλικό πράκτορα 007 συνεχίστηκαν και μετά τον θάνατο του Φλέμιννγκ. Οι κληρονόμοι του επιστράτευσαν γνωστούς Βρετανούς συγγραφείς, όπως ο Κινγκσλεϋ Έιμις, οι οποίοι συνέχισαν τα ανολοκλήρωτα έργα του.





Το 1962 άρχισε η κινηματογραφική διαδρομή του Τζέιμς Μποντ, που ασφαλώς εκτόξευσε τη φήμη του, με την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία παραγωγής Eon Productions του Καναδού θεατρικού παραγωγού Χάρι Σάλτζμαν και του Ιταλοαμερικανού κινηματογραφικού παραγωγού και ατζέντη Άλμπερτ Μπρόκολι, που είχε αποκτήσει τα δικαιώματα, κυκλοφόρησε την ταινία «Δρ Νο», με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι. Από τότε και μέχρι σήμερα η εταιρεία βρίσκεται πίσω από κάθε ταινία του Τζέιμς Μποντ και φροντίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να κρατά ζεστό το ενδιαφέρον του μεγάλου κοινού με τις περιπέτειες του ήρωα.



Εκτός από τον κινηματογράφο, οι περιπέτειες του Τζέιμς Μποντ έχουν μεταφερθεί στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, έχουν γίνει κόμικ στριπ και βιντεοπαιγνίδια.





Φιλμογραφία



Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Εναντίον Δόκτορος Νο



Πρωτότυπος τίτλος: Dr No



Διάρκεια: 109



Σκηνοθέτης: Τέρενς Γιανγκ



Πρωταγωνιστές: Σον Κόνερι, Ούρσουλα Άντρες, Τζόζεφ Γουάισμαν, Τζακ Λορντ.



Υπόθεση: Ο Τζέιμς Μποντ αναλαμβάνει την πρώτη του αποστολή και καλείται να εξιχνιάσει τον μυστηριώδη θάνατο ενός συναδέλφου του στην Τζαμάικα. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με τον Δόκτορα Νο, που θέλει να μετατρέψει ένα μικρό νησί σε βάση πυραύλων.



Παγκόσμια πρεμιέρα: 5 Οκτωβρίου 1962



Ελληνική πρεμιέρα: 8 Μαΐου 1963



Προϋπολογισμός: 1.100.000 δολάρια

Αμοιβή πρωταγωνιστή: 100.000 δολάρια

Έσοδα: 59.500.000 δολάρια

Τοποθεσίες γυρισμάτων: Πάινγουντ Στούντιος (Λονδίνο), Λονδίνο, Τζαμάικα,Τρίνινταντ και Τομπάγκο.

Βραβεία: Χρυσή Σφαίρα πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού για την Ούρσουλα Άντρες.





Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Από τη Ρωσία με αγάπη



Πρωτότυπος τίτλος: From Russia with Love



Διάρκεια: 115

Σκηνοθέτης: Τέρενς Γιάνγκ



Πρωταγωνιστές: Σον Κόνερι, Ντανιέλα Μπιάνκι, Πέδρο Αρμεντάρις, Λότε Λένια.



Υπόθεση: Η τρομοκρατική οργάνωση Spectre σκοπεύει να κλέψει μία εξελιγμένη συσκευή αποκρυπτογράφησης με την ονομασία Lektor από τους Σοβιετικούς και να τους την ξαναπουλήσει, ενώ θέλει να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του Δρος Νο, σκοτώνοντας τον Τζέιμς Μποντ.



Παγκόσμια πρεμιέρα: 10 Οκτωβρίου 1963



Ελληνική πρεμιέρα: 27 Μαΐου 1964



Προϋπολογισμός: 2.000.000 δολάρια

Αμοιβή πρωταγωνιστή: 300.000 δολάρια

Έσοδα: 78.900.000 δολάρια

Τοποθεσίες γυρισμάτων: Πάινγουντ Στούντιος (Λονδίνο), Κωνσταντινούπολη, Σκωτία, Βενετία.

Βραβεία: Βραβείο BAFTA για τη διεύθυνση φωτογραφίας του Τεντ Μουρ.



Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007 Εναντίων Χρυσοδάκτυλου



Πρωτότυπος τίτλος: Goldfinger



Διάρκεια: 110

Σκηνοθέτης: Γκάι Χάμιλτον



Πρωταγωνιστές: Σον Κόνερι, Χόνορ Μπλάκμαν, Γκερτ Φρέμπε.



Υπόθεση: Ο μεγιστάνας Όρικ Γκολντφίνγκερ επιδιώκει να μολύνει με ραδιενέργεια τα αποθέματα χρυσού των ΗΠΑ, με σκοπό να αυξήσει την αξία του δικού του χρυσού. Ο Μποντ θα προσπαθήσει να ξετυλίξει τη συνωμοσία.



Παγκόσμια πρεμιέρα: 17 Σεπτεμβρίου 1964



Ελληνική πρεμιέρα: 28 Φεβρουαρίου 1965



Προϋπολογισμός: 3.000.000 δολάρια

Αμοιβή πρωταγωνιστή: 500.000 δολάρια

Έσοδα: 124.900.000 δολάρια

Τοποθεσίες γυρισμάτων: Μαϊάμι, Κεντάκι, Ελβετία, Λονδίνο, Πάινγουντ Στούντιος (Λονδίνο).

Βραβεία: Όσκαρ ηχητικών εφέ για τον Νόρμαν Γουόνστολ.



Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Επιχείρηση Κεραυνός



Πρωτότυπος τίτλος: Thunderball

Διάρκεια: 130

Σκηνοθέτης: Τέρενς Γιάνγκ



Πρωταγωνιστές: Σον Κόνερι, Κλοντίνι Οζέ, Αντόλφο Τσέλι.



Υπόθεση: Ο Τζέιμς Μποντ αναλαμβάνει να εντοπίσει το κρησφύγετο της τρομοκρατικής οργάνωσης SPECTRE, η οποία έχει κλέψει δύο ατομικές βόμβες από μία βάση του ΝΑΤΟ και απειλεί δύο μεγαλουπόλεις με ολοσχερή καταστροφή.



Παγκόσμια πρεμιέρα: 9 Δεκεμβρίου 1965



Ελληνική πρεμιέρα: 29 Δεκεμβρίου 1965

Προϋπολογισμός: 6.800.000 δολάρια

Αμοιβή πρωταγωνιστή: 800.000 δολάρια

Έσοδα: 141.200.000 δολάρια

Τοποθεσίες γυρισμάτων: Παρίσι, Μπαχάμες, Φλώριδα, Σίλβερστον Αγγλίας, Πάινγουντ Στούντιος (Λονδίνο).

Βραβεία: Όσκαρ οπτικών εφέ για τον Τζον Στίαρς.



Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Ζεις Μονάχα Δυο Φορές



Πρωτότυπος τίτλος: You Only Live Twice

Διάρκεια: 117

Σκηνοθέτης: Λούις Γκίλμπερτ



Πρωταγωνιστές: Σον Κόνερι, Μίε Χάμα, Ντόναλντ Πλέζανς.



Υπόθεση: Η εγκληματική οργάνωση Spectre κυριεύει αμερικανικά και σοβιετικά διαστημόπλοια, με στόχο την πυροδότηση του Τρίτου Παγκοσμίου Πολεμου.

Παγκόσμια πρεμιέρα: 12 Ιουνίου 1967

Ελληνική πρεμιέρα: 20 Σεπτεμβρίου 1967

Προϋπολογισμός: 10.300.000 δολάρια

Αμοιβή πρωταγωνιστή: 800.000 δολάρια + ποσοστά

Έσοδα: 111.600.000 δολάρια

Τοποθεσίες γυρισμάτων: Ιαπωνία, Βερμούδα, Γιβραλτάρ, Φλώριδα, Μάλαγα Ισπανίας, Νορβηγία, Μπαχάμες, Κίνα, Πάινγουντ Στούντιος (Λονδίνο).



Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Στην Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητας



Πρωτότυπος τίτλος: On Her Majesty`s Secret Service

Διάρκεια: 140

Σκηνοθέτης: Πίτερ Χαντ



Πρωταγωνιστές: Τζορτζ Λάζενμπι, Νταϊάνα Ριγκ, Τέλι Σαβάλας.



Υπόθεση: Ο Ελληνογερμανός Έρνστ Στάβρο Μπλόφελντ απειλεί να σαμποτάρει τις προμήθειες τροφίμων για τον Τρίτο Κόσμο. Ο Μποντ αναλαμβάνει δράση.



Παγκόσμια πρεμιέρα: 18 Δεκεμβρίου 1969



Ελληνική πρεμιέρα: 18 Δεκεμβρίου 1969

Προϋπολογισμός: 7.000.000 δολάρια

Αμοιβή πρωταγωνιστή: 100.000 δολάρια

Έσοδα: 64.600.000 δολάρια

Τοποθεσίες γυρισμάτων: Ελβετία, Πορτογαλία, Γερμανία, Λονδίνο, Πάινγουντ Στούντιος (Λονδίνο).



Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Τα διαμάντια είναι παντοτινά



Πρωτότυπος τίτλος: Diamonds Are Forever

Διάρκεια: 120

Σκηνοθέτης: Γκάι Χάμιλτον



Πρωταγωνιστές: Σον Κόνερι, Τζιλ Σεντ Τζον, Τσαρλς Γκρέι, Λάνα Γουντ.



Υπόθεση: Μία έρευνα για λαθραία διαμάντια οδηγεί τον Μποντ στο Λας Βέγκας, όπου ανακαλύπτει ότι πίσω από την υπόθεση κρύβεται ένας παλιός του γνώριμος, ο Ελληνογερμανός Ερνστ Στάβρο Μπλόφελντ, ο οποίος σκοπεύει να εκτοξεύσει ένα δορυφόρο, που μπορεί να καταστρέψει ολόκληρες στρατιωτικές βάσεις.



Παγκόσμια πρεμιέρα: 14 Δεκεμβρίου 1971



Ελληνική πρεμιέρα: 20 Δεκεμβρίου 1971

Προϋπολογισμός: 7.200.000 δολάρια

Αμοιβή πρωταγωνιστή: 1.200.000 δολάρια + ποσοστά

Έσοδα: 116.000.000 δολάρια

Τοποθεσίες γυρισμάτων: Άμστερνταμ, Λας Βέγκας, Νεβάδα, Καλιφόρνια, Ντόβερ, Φραγκφούρτη, Γαλλία, Σικάγο, Λονδίνο, Πάινγουντ Στούντιος (Λονδίνο).



Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν



Πρωτότυπος τίτλος: Live and Let Die

Διάρκεια: 121

Σκηνοθέτης: Γκάι Χάμιλτον



Πρωταγωνιστές: Ρότζερ Μουρ, Γιάφετ Κότ, Τζέιν Σέιμουρ



Υπόθεση: Ο Τζέιμς Μποντ καλείται να εξιχνιάσει τις δολοφονίες τριών πρακτόρων της υπηρεσίας του. Θα ανακαλύψει ότι και τρεις διερευνούσαν τις παράνομες δραστηριότητες του Δρος Κανάνγκα, του αδίστακτου δικτάτορα ενός μικρού νησιού της Καραϊβικής, που σκόπευε να πλημμυρίσει την αγορά με καθαρή ηρωίνη, εξοντώνοντας κάθε ανταγωνιστή του.



Παγκόσμια πρεμιέρα: 27 Ιουνίου 1973



Ελληνική πρεμιέρα: 22 Δεκεμβρίου 1973

Προϋπολογισμός: 7.000.000 δολάρια

Έσοδα: 126.400.000 δολάρια

Τοποθεσίες γυρισμάτων: Τζαμάικα, Νέα Υόρκη, Νέα Ορλεάνη, Πάινγουντ Στούντιος (Λονδίνο).



Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Ο άνθρωπος με το χρυσό πιστόλι



Πρωτότυπος τίτλος: The Man with the Golden Gun

Διάρκεια: 125

Σκηνοθέτης: Γκάι Χάμιλτον



Πρωταγωνιστές: Ρότζερ Μουρ, Μπριτ Έκλαντ, Κρίστοφερ Λι



Υπόθεση: Ο Φρανσίσκο Σκαραμάνγκα, εκτελεστής εκπαιδευμένος από την ΚGB, κλέβει το μηχάνημα που θα αποτελέσει τη λύση στην ενεργειακή κρίση του πλανήτη. Ο Μποντ αναλαμβάνει δράση.



Παγκόσμια πρεμιέρα: 19 Δεκεμβρίου 1974



Ελληνική πρεμιέρα: 27 Δεκεμβρίου 1974

Προϋπολογισμός: 7.000.000 δολάρια

Έσοδα: 98.500.000 δολάρια

Τοποθεσίες γυρισμάτων: Ταϊλάνδη, Μακάο, Χονγκ Κονγκ



Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Η κατάσκοπος που με αγάπησε



Πρωτότυπος τίτλος: The Spy Who Loved Me

Διάρκεια: 125

Σκηνοθέτης: Λιούις Γκίλμπερτ



Πρωταγωνιστές: Ρότζερ Μουρ, Μπάρμπαρα Μπαχ, Κουρτ Γιούργκενς



Υπόθεση: Ο Τζέιμς Μποντ μαζί με την γοητευτική ρωσίδα συνάδελφό του Άνια Αμάσοβα ερευνούν την εξαφάνιση βρετανικών και σοβιετικών στρατηγικών υποβρυχίων, όταν ανακαλύπτουν ότι πίσω από την υπόθεση κρύβεται ο μεγαλομανής Καρλ Στρόμπεργκ, ο οποίος σχεδιάζει να εξαφανίσει την ανθρωπότητα και να χτίσει ένα υποβρύχιο βασίλειο για τον εαυτό του.



Παγκόσμια πρεμιέρα: 7 Ιουλίου 1977



Ελληνική πρεμιέρα: 23 Σεπτεμβρίου 1977

Προϋπολογισμός: 14.000.000 δολάρια

Έσοδα: 185.000.000 δολάρια

Τοποθεσίες γυρισμάτων: Σαρδηνία, Καναδάς, Σκωτία, Αίγυπτος (Κάιρο, Πυραμίδες), Ελβετία, Μάλτα, Μπαχάμες, Πάινγουντ Στούντιος (Λονδίνο).



Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Επιχείρηση Moonraker



Πρωτότυπος τίτλος: Moonraker

Διάρκεια: 126

Σκηνοθέτης: Λιούις Γκίλμπερτ



Πρωταγωνιστές: Ρότζερ Μουρ, Λόις Τσίλις, Μάικλ Λονσντέιλ, Ρίτσαρντ Κιλ, Κορίν Κλερί.



Υπόθεση: Ένας διαστημικός σταθμός εξαφανίζεται. Ο Μποντ αναλαμβάνει να λύσει το μυστήριο και φτάνει στα ίχνη του ιδιοκτήτη του Χιούγκο Ντραξ, ο οποίος σκοπεύει να κάνει πράξη ένα αποτρόπαιο σχέδιο: να αφανίσει την ανθρωπότητα από το διαστημικό του σταθμό και στη συνέχεια να αποικίσει τον πλανήτη με τη δική του ανώτερη φυλή.



Παγκόσμια πρεμιέρα: 26 Ιουνίου 1979



Ελληνική πρεμιέρα: 28 Αυγούστου 1979

Προϋπολογισμός: 34.000.000 δολάρια

Έσοδα: 210.300.000 δολάρια

Τοποθεσίες γυρισμάτων: Παρίσι, Αργεντινή, Φλώριδα, Βραζιλία, Βενετία, Λονδίνο, Παραγουάη, Γουατεμάλα.

