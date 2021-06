Ο Τζόνι Ντεπ έγινε 58 ετών

Ο Τζόνι Ντεπ, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του καπετάνιου Τζακ Σπάροου στη σειρά ταινιών «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» καθώς και για τις εκλεκτικές και ασυνήθιστες κινηματογραφικές επιλογές του, γεννήθηκε σαν σήμερα στις 9 Ιουνίου 1963.

Ο Τζόνι Κρίστοφερ Ντεπ ο 2ος γεννήθηκε στο Οουένσμπορο της πολιτείας Κεντάκι των ΗΠΑ. Σε ηλικία 16 ετών εγκατέλειψε το σχολείο για να ακολουθήσει καριέρα μουσικού. Με τη μπάντα του, τους «The Kids», εγκαταστάθηκε από τη Φλώριδα, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας, στο Λος Άντζελες.

Το 1983 παντρεύτηκε τη μακιγιέρ Λόρι Αν Άλισον, η οποία μέσω του γνωστού της ηθοποιού Νίκολας Κέιτζ, του κανόνισε μία ακρόαση με τον σκηνοθέτη ταινιών τρόμου Γουές Κρέιβεν κι έτσι έκανε το ντεμπούτο του ως ένα από τα θύματα του Φρέντι Κρούγκερ στην κλασική ταινία τρόμου «Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες» («A Nightmare on Elm Street», 1984). Τον επόμενο χρόνο το ζευγάρι χώρισε.



Από το τηλεοπτικό «21 Jump Street» στον κινηματογράφο

Ο Ντεπ άρχισε να κερδίζει σε δημοσιότητα το 1987 με το αστυνομικό σίριαλ «21 Jump Street», στο οποίο υποδυόταν τον Τομ Χάνσον, ένα νεαρό αστυνομικό που συχνά αναλάμβανε μυστικές αποστολές σε γυμνάσια και κολέγια για να ανακαλύψει και να συλλάβει προβληματικούς μαθητές. Το σίριαλ άρεσε και ο Ντεπ έκλεβε τις καρδιές του κοριτσόκοσμου.

Το 1990 αποχώρησε από τη σειρά και προς γενική έκπληξη εμφανίστηκε στις ταινίες «Ο Παίδαρος« («Cry-Baby») του Τζον Γουότερς και «Ο Ψαλιδοχέρης» («Edward Scissorhands») του Τιμ Μπάρτον, δύο αντισυμβατικών δημιουργών. Με τον «Ψαλιδοχέρη» ξεκίνησε μία μακρά συνεργασία μεταξύ του Ντεπ και του Μπάρτον, που μετουσιώθηκε στις ταινίες «Εντ Γουντ» («Ed Wood», 1994), «Ο μύθος του ακέφαλου καβαλάρη» («Sleepy Hollow», 1999) και «Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας» («Charlie and the Chocolate Factory», 2005). Επιπλέον, δάνεισε τη φωνή του στον άτυχο γαμπρό της μακάβριας ταινίας κινουμένων σχεδίων του Μπάρτον «Η Νεκρή Νύφη» («Corpse Bride», 2005).

Ο Ντεπ συνέχισε να δείχνει την ευελιξία του με ρόλους όπως του ονειροπόλου νέου στην ταινία του Εμίρ Κουστουρίτσα «Arizona Dream» (1993), του λογιστή στο γουέστερν του Τζιμ Τζάρμους «Ο Νεκρός» («The Dead Man», 1995) και του πράκτορα του FBI που διεισδύει στη Μαφία στο αστυνομικό δράμα του Μάικ Νιούελ «Ντόνι Μπράσκο («Donnie Brasco», 1997).

«Φόβος και Τρόμος στο Λας Βέγκας» και ο γάμος με τη Βανέσα Παραντί

Το 1998, όντας φίλος και λάτρης των γραπτών του δημοσιογράφου και συγγραφέα Χάντερ Τόμσον, πρωταγωνίστησε στην ταινία του Τέρι Γκίλιαμ «Φόβος και Τρόμος στο Λας Βέγκας» («Fear and Loathing in Las Vegas»), που βασίζεται στο ομώνυμο ψευδο-αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα του Τόμσον. Το 2011 πρωταγωνίστησε σε μία ακόμη προσαρμογή έργου του Τόμσον για τη μεγάλη οθόνη, στην ταινία του Μπρους Ρόμπινσον «Μεθυσμένο Ημερολόγιο» («The Rum Diary»).

Το 1999 πρωταγωνίστησε στην ταινία μυστηρίου του Ρομάν Πολάνσκι «Η Ενάτη Πύλη» («The Ninth Gate»), βασισμένη στο μυθιστόρημα του γνωστού ισπανού συγγραφέα και δημοσιογράφου Αρτούρο Πέρεθ - Ρεβέρτε «Η Λέσχη Δουμάς». Στα γυρίσματα της ταινίας γνωρίστηκε με τη γαλλίδα τραγουδίστρια Βανέσα Παραντί. Έζησαν μαζί για πολλά χρόνια, απέκτησαν δύο παιδιά και χώρισαν το 2012.

Υποψηφιότητες για Οσκαρ

Το 2003 έγινε γνωστός σε κάθε σημείο του πλανήτη, όταν εμφανίστηκε ως καπετάνιος Τζακ Σπάροου στη ναυτική περιπέτεια του Γκορ Βερμπίνσκι «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η Κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού» («Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl»). Το παρουσιαστικό του θύμιζε τον Κιθ Ρίτσαρντς των Rolling Stones, όπως ήταν άλλωστε και η πρόταση των σεναριογράφων της ταινίας. Η ερμηνεία του ξεχώρισε και ήταν υποψήφιος για Όσκαρ. Ήταν ξανά υποψήφιος τον επόμενο χρόνο, υποδυόμενος τον δημιουργό του Πίτερ Παν, Τζέιμς Μπάρι, στη βιογραφική ταινία του Μαρκ Φόστερ «Ψάχνοντας τη χώρα του Ποτέ» («Finding Neverland»).

Ο Ντεπ ξαναεμφανίστηκε ως Τζακ Σπάροου στις ταινίες της σειράς «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Το Σεντούκι του Νεκρού» («Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest», 2006), «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Στο Τέλος του Κόσμου» («Pirates of the Caribbean: At World End», 2007), «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Σε άγνωστα νερά» (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides», 2011) και «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η εκδίκηση του Σαλαζάρ» («Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales», 2017), που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο Ντεπ ξανασυνεργάστηκε με τον Μπάρτον στο «Sweeney Todd: Ο Φονικός Κουρέας της Οδού Φλιτ» («Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street», 2007), μία ταινία βασισμένη στο ομώνυμο μιούζικαλ του Στίβεν Σόντχαϊμ. Ως κατά συρροή δολοφόνος, ο Ντεπ επαινέθηκε τόσο για την ερμηνεία του, όσο και για την επίδοσή του στο τραγούδι, λαμβάνοντας άλλη μία υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Στην αστυνομική ταινία του Μάικλ Μαν «Δημόσιος Κίνδυνος« («Public Enemies», 2009), ο Ντεπ υποδύθηκε τον θρυλικό ληστή τραπεζών Τζον Ντίλινγκερ και τον ίδιο χρόνο συμμετείχε με τον Κόλιν Φάρελ και τον Τζουντ Λο στην ταινία «Ο Φανταστικός Κόσμος του Δρ. Παρνάσους» («The Imaginarium of Doctor Parnassus»), που είχε μείνει ημιτελής λόγω του αδόκητου θανάτου του Χιθ Λέτζερ.

Το 2010 πρωταγωνίστησε σε μία ακόμη ταινία του Τιμ Μπάρτον, στην εκδοχή του σκηνοθέτη για το κλασικό μυθιστόρημα του Λιούις Κάρολ «Η Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων» («Alice in Wonderland») και την ίδια χρονιά έπαιξε δίπλα στην Αντζελίνα Τζολί στο θρίλερ «The Tourist». Το 2012 πρωταγωνίστησε στο κωμικό θρίλερ του Τιμ Μπάρτον «Dark Shadows», που βασίζεται στην ομώνυμη σαπουνόπερα που προβλήθηκε στην αμερικανική τηλεόραση τη δεκαετία του ’60. Η ταινία δεν πήρε καλές κριτικές και πολλοί κριτικοί επισήμαναν ότι η συνεργασία Ντεπ - Μπάρτον κατάντησε κουραστική. Τον επόμενο χρόνο υποδύθηκε τον Τόντο, τον πιστό σύντροφο του τηλεοπτικού ήρωα Λόουν Ρέιντζερ, στην ταινία του Γκορ Βερμπίνσκι «Ο Μοναχικός Καβαλλάρης» («Lone Ranger»).

Το 2014 ο Ντεπ ερμήνευσε τους ρόλους ενός ερευνητή τεχνητής νοημοσύνης στο θρίλερ «Κυριαρχία» («Transcendence»), ενός ντετέκτιβ στην ταινία τρόμου «Χαυλιόδοντας» («Tusk») κι ενός λύκου στην κινηματογραφική προσαρμογή του μουσικού παραμυθιού του Στίβεν Σοντχάιμ «Τα Μυστικά του Δάσους» («Into the Woods»). Το 2015 απέδειξε το πλούσιο ταλέντο του σε διαφορετικά μεταξύ τους έργα: στην κωμική περιπέτεια «Ο κύριος Μορντεκάι» («Mortdecai») και στο αστυνομικό δράμα «Ανίερη Συμμαχία» («Black Mass»).

Το 2016 πρωταγωνίστησε στην ταινία φαντασίας «Η Αλίκη μέσα από τον καθρέφτη» («Alice Through the Looking Glass») και τον επόμενο χρόνο έπαιξε με ένα καστ αστέρων στη μεταφορά του αστυνομικού μυθιστορήματος της Αγκάθα Κρίστι «Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» από τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Κένεθ Μπράνα. Το 2018 ανέλαβε το ρόλο του επώνυμου σκοτεινού μάγου στην ταινία φαντασίας του Ντέιβιντ Γέιτς «Φανταστικά Ζώα: Τα Εγκλήματα του Γκρίντελβαλντ» («Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald», 2018). Ήταν η δεύτερη ταινία της σειράς σε σενάριο της Τζόαν Ρόουλινγκ από τον κόσμο των ηρώων του Χάρι Πότερ.

Η προσωπική ζωή

Διατηρώντας το αρχικό του ενδιαφέρον για τη μουσική, ο Τζόνι Ντεπ έπαιξε ακουστική κιθάρα στην ταινία «Chocolat» (2000) και στο σάουντρακ της ταινίας «Κάποτε στο Μεξικό» («Once Upon a Time in Mexico», 2003), στις οποίες και πρωταγωνίστησε. Ως κιθαρίστας εμφανίστηκε σε άλμπουμ των Pogues και Oasis.

Μετά τον χωρισμό του με τη Βανέσα Παραντί το 2012 και σχέσεις τα προηγούμενα χρόνια με γνωστά ονόματα της σόου-μπιζ (Τζένιφερ Γκρέι, Σέριλιν Φεν, Γουαϊνόνα Ράιντερ, Κέιτ Μος), το 2015 παντρεύτηκε την ηθοποιό και μοντέλο Άμπερ Χερντ. Ο γάμος τους δεν άντεξε ούτε ένα χρόνο και το ζευγάρι χώρισε το 2016.

Τα πρόσφατα νομικά προβλήματα του Τζόνι Ντεπ με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ φέρεται να αποτελούν θέμα τριών νέων ντοκιμαντέρ.

Ο ηθοποιός προσέφυγε στη βρετανική δικαιοσύνη το περασμένο καλοκαίρι, κατηγορώντας για συκοφαντική δυσφήμιση τον όμιλο News Group Newspapers (NGN), που εκδίδει την εφημερίδα «The Sun» και τον εκδότη της Νταν Γούτον για άρθρο του Απριλίου του 2018, το οποίο ανέφερε ότι κακοποιούσε την πρώην σύζυγό του, με τον χαρακτηρισμό «άντρας που χτυπά τη σύζυγό του». «Πώς μπορεί η Τζ.Κ.Ρόουλινγκ να είναι πραγματικά χαρούμενη που ο Τζόνι Ντεπ, ο οποίος χτυπά τη σύζυγό του, πήρε τον ρόλο για το νέο φιλμ Fantastic Beasts»; αναρωτιόταν ο συντάκτης του άρθρου.

Η Άμπερ Χερντ κατήγγειλε τον πρώην σύζυγό της για κακοποίηση κάτι που ο Ντεπ αρνήθηκε κατηγορηματικά. Η δίκη διήρκεσε πάνω από 16 ημέρες τον Ιούλιο του 2020 στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου. Στην απόφαση που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2020, ο δικαστής Τζάστις Νίκολ είπε ότι θεώρησε τους χαρακτηρισμούς στο άρθρο για τον Τζόνι Ντεπ «ουσιαστικά αληθινούς».

Μετά την ετυμηγορία, ο ηθοποιός αρνήθηκε να ασκήσει έφεση για την υπόθεση δυσφήμισης εναντίον του NGN, με τους δικηγόρους του να λένε ότι «ανυπομονεί να παρουσιάσει την πλήρη, αδιάψευστη απόδειξη της αλήθειας» σε άλλη υπόθεση δυσφήμισης στις ΗΠΑ. Στον απόηχο των δικαστικών υποθέσεων πηγές αναφέρουν ότι ετοιμάζονται τρία νέα ντοκιμαντέρ τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχετικά με τους συνεχόμενους νομικούς αγώνες του Τζόνι Ντεπ. Μεταξύ των ντοκιμαντέρ της εταιρείας παραγωγής Optomen, είναι ένα πρόγραμμα του ITV με τίτλο «Depp vs Heard». «Η ιστορία για το πώς ένας πολυεκατομμυριούχος, εκπρόσωπος του χρυσού box office ήταν ο δημιουργός της δικής του πτώσης είναι ένα πολύ εντυπωσιακό θέμα που δεν μπορεί να μείνει ανεξερεύνητο» ανέφερε πηγή στην εφημερίδα The Sun.