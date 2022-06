Τζόνι Ντεπ: Στα δικαστήρια εκ νέου ο ηθοποιός – Κατηγορείται για ξυλοδαρμό

Η Καμίλ Βάσκεζ, η δικηγόρος που βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη νίκη του Τζόνι Ντεπ στην πολύκροτη δίκη με την πρώην σύζυγο του, Άμπερ Χερντ, θα τον υπερασπιστεί εκ νέου σε μία ακόμη υπόθεση.

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ κατηγορείται για ξυλοδαρμό και συγκεκριμένα για επίθεση σε μέλος του συνεργείου της ταινίας «City of Lies», το 2017.



Τον χτύπησε και του προσέφερε χρήματα

Σύμφωνα με την κατάθεση του Γκρεγκ Μπρουκς, ο Ντεπ τον χτύπησε δύο φορές στα πλευρά, έξω από ένα ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες, όταν του είπε ότι τα γυρίσματα έπρεπε να σταματήσουν για εκείνη την ημέρα.

Όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, πριν ακόμη προλάβει να του το ανακοινώσει, ο ηθοποιός έγινε έξαλλος και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει.

«Δεν έχει κανένα δικαίωμα να μου τι θα κάνω», φώναζε ο Ντεπ, ο οποίος μύριζε αλκοόλ και έκανε χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. «Η μέθη και η γενικότερη ιδιοσυγκρασία του Τζόνι δημιούργησαν ένα κλίμα εχθρικό και ένα ανασφαλές περιβάλλον», τονίζει το BBC.

Στη συνέχεια τον χτύπησε και του πρόσφερε χρήματα για να ανταποδώσει το χτύπημα.

«Θα σου δώσω 100.000 δολάρια για να μου ρίξεις μια μπουνιά στο πρόσωπο τώρα», προκάλεσε τον Μπρουκς ο ηθοποιός.

Το περιστατικό έληξε όταν επενέβησαν οι σωματοφύλακες για να τους χωρίσουν.

Μία εβδομάδα αργότερα του ζητήθηκε να υπογράψει ένα έγγραφο που έλεγε ότι δεν θα έκανε μήνυση προς την παραγωγή και τον Ντεπ.

Ο Μπρουκς κάτι τέτοιο το αρνήθηκε και απολύθηκε. Τώρα ζητά αποζημίωση από τον ηθοποιό και την εταιρεία παραγωγής ισχυριζόμενος ότι υπέστη ταπείνωση, σωματικό και ψυχικό πόνο.

Ο σταρ του Χόλυγουντ ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα και ότι ο Μπρουκς ήταν αυτός που τον προκάλεσε.

Η δίκη θα ξεκινήσει στις 25 Ιουλίου και την υπεράσπισή του θα αναλάβει η Καμίλ Βάσκεζ μαζί με τον Ράνταλ Σμιθ.

