Τζουν-χο: Αυτοί θα διαμορφώσουν τον κινηματογράφο τη δεκαετία του 2020

Μπορεί τα «Παράσιτα» να ήταν η πρώτη ξενόγλωσση ταινία που βραβεύτηκε με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, αλλά αυτό δεν ήταν το μοναδικό ορόσημο του σκηνοθέτη της, του Μπονγκ Τζουν-χο, στην καριέρα του. Το «Sight and Sound», το μηνιαίο περιοδικό του British Film Institute, του ζήτησε για το τεύχος Φεβρουαρίου να γράψει άρθρο για τους ποιους θεωρεί ότι θα είναι αυτοί που θα διαμορφώσουν την έβδομη τέχνη στην τρέχουσα δεκαετία. Ο Μπονγκ έγραψε το άρθρο και ανέφερε 20 κινηματογραφιστές.

«Η χρονιά είναι το 2020, ένας αριθμός που από μόνος του ανήκει σε ταινία επιστημονικής φαντασίας» έγραψε, στον πρόλογο του άρθρου του, ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης. «Δεν θέλω να καλέσω αυτούς τους 20 κινηματογραφιστές για να κουβεντιάσω το μέλλον του κινηματογράφου. Θέλω απλώς να κουβεντιάσω ταινίες που δημιούργησαν. Αλλά, σε τελευταία ανάλυση, αυτό αναπόφευκτα έχει να κάνει με το μέλλον του κινηματογράφου. Διότι, όταν είδαμε το "Days of Being Wild", τη δεύτερη ταινία του Wong Kar Wai (1990), μπορεί στο μυαλό μας να είχαμε ονειρευτεί την ταινία του "In The Mood for Love" του 2000. Ή, όταν είδαμε το "Blood Simple" των αδελφών Κοέν (1985), μπορεί ήδη να είχαμε βιώσει το "No Country for Old Men" (2007) το οποίο θα ερχόταν μετά από δύο δεκαετίες».



Στον κατάλογο δημιουργών του Μπονγκ περιλαμβάνονται σύγχρονοι μετρ ταινιών τρόμου, όπως οι Jordan Peele, Jennifer Kent, Robert Eggers και Ari Master. Σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ, όπως η Kirsten Johnson. Πρωτοεμφανιζόμενες σκηνοθέτριες που έκαναν αίσθηση, όπως οι Alma Har'el και Mati Diop. Το 45% όσων περιλαμβάνονται στη λίστα του Μπονγκ είναι κινηματογραφίστριες.



Και τι πιστεύει ότι θα ξετυλιχθεί στο σινεμά την τρέχουσα δεκαετία; «Οι συναρπαστικές εικόνες του "Midsommar", ο κατάμαυρος ωκεανός στον οποίο στρέφεται η ήρεμη ματιά του "Asako I & II", η ομορφιά του "The Lighthouse" που εκπέμπει ασπρόμαυρο φως πέραν αυτού του ωκεανού, η ακατάπαυστη πολυλογία των παιδιών στις ταινίες της Yoon Gaeun, το εκπληκτικό κινηματογραφικό θαύμα που είναι το "Happy as Lazaro"».



Στον πλήρη κατάλογο του Μπονγκ φιγουράρουν ο Ιρανός Ali Abbasi, ο Αμερικανός Ari Aster, ο Κινέζος Bi Gun, ο Γουατεμαλέζος Jayro Bustamante, η Γαλλίδα Mati Diop, ο Αμερικανός Robert Eggers, η Βρετανή Rose Glass, ο Ιάπωνας Hamaguchi Ryusuke, η Ισραηλο-αμερικανή Alma Har’el, η Αμερικανή Kirsten Johnson, η Αυστραλή Jennifer Kent, ο Γαλλοϊσπανός Oliver Laxe, ο Βρετανός Francis Lee, ο Ιταλός Pietro Marcello, ο Αμερικανός David Robert Mitchell, ο Αμερικανός Jordan Peele, η Αμερικανή Jennifer Reeder, η Ιταλίδα Alice Rohrwacher, η Κορεάτισσα Yoon Gaeun και η Αμερικανο-κινέζα Chloé Zhao.



Στο άρθρο του Μπονγκ - με τίτλο «Bong Joon Ho’s 20 upcoming directors for the 2020s» -, στον ιστότοπο του British Film Institute, σκιαγραφείται μικρό πορτρέτο καθενός από τους δημιουργούς που περιέλαβε στη λίστα του ο σκηνοθέτης της ταινίας τα «Παράσιτα».