Βαϊόλα Ντέιβις: «Πρόδωσα τον εαυτό μου παίζοντας στο "The Help"»

Η Βαϊόλα Ντέιβις δήλωσε ότι αισθάνεται σαν να «πρόδωσε» τον εαυτό της πρωταγωνιστώντας στην ταινία «The Help».



Η ηθοποιός επανέλαβε τις σκέψεις που είχε αναφέρει για πρώτη φορά το 2018 στους «The New York Times» σχετικά με τη λύπη που ένιωσε όταν ανέλαβε τον ρόλο της υπηρέτριας στο δράμα εποχής του Τέιτ Τέιλορ, το οποίο επικεντρώνονταν σε μία λευκή γυναίκα και τη φιλία που ανέπτυξε με τις δύο μαύρες υπηρέτριές της.



«Δεν επενδύονται επίσης πολλές ιστορίες για την ανθρωπιά μας» δήλωσε η Ντέιβις σε μια νέα συνέντευξη στο Vanity Fair. «Έχουν επενδύσει στην ιδέα του τι σημαίνει να είσαι μαύρος, αλλά... απευθύνεται στο λευκό κοινό. Το λευκό κοινό το πολύ να καθίσει και να πάρει ένα ακαδημαϊκό μάθημα για το πώς είμαστε. Έπειτα φεύγουν από τον κινηματογράφο και μιλούν για το τι σήμαινε. Δεν συγκλονίζονται από το ποιοι είμαστε», είπε.



Και συνέχισε: «Δεν υπάρχει κανένας που δεν πέρασε καλά με το "The Help". Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι μέσα μου, που αισθάνεται ότι πρόδωσα τον εαυτό μου, και τους ανθρώπους μου, επειδή ήμουν σε μια ταινία που δεν ήταν έτοιμη να [πει όλη την αλήθεια]. Δημιουργήθηκε κάτω από πρίσμα και με το φίλτρο του συστημικού ρατσισμού».



Αναφερόμενη για τον λόγο που δέχτηκε τον ρόλο είπε ότι ήταν μία ευκαιρία να φανεί περισσότερο. «Δεν υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες εκεί έξω που θα φέρουν μια άγνωστη, απρόσωπη μαύρη ηθοποιό στις τάξεις των γνωστών», είπε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ