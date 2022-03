Βραβεία Όσκαρ 2022: Έντονες φήμες για την εμφάνιση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην τελετή απονομής

Μόλις λίγες ώρες μας χωρίζουν από την 94η τελετή απονομής των Όσκαρ που θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theater στο Λος Άντζελες την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 (03.00 τα ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα) και διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι το βράδυ της Κυριακής πιθανόν να εμφανιστεί και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της Ακαδημίας συζητούν για το αν ο Ζελένσκι θα συμμετάσχει στο σόου, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα το αν θα εμφανιστεί σε ζωντανή μετάδοση ή μέσω μαγνητοσκοπημένου βίντεο. Φήμες και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι η συζήτηση επικεντρώνεται στο αν τα Όσκαρ θα πρέπει να παραμείνουν πολιτικά ουδέτερα καθώς συνεχίζεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.



Η Ακαδημία αρνήθηκε να σχολιάσει στον ιστότοπο New York Post.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, που θα μεταδόσει την τελετή των Όσκαρ live, λέγεται πως είναι υπέρ μιας δήλωσης του Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ωστόσο, κανένας εκπρόσωπος του δικτύου δεν απάντησε σε ερωτήματα για την πιθανή συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου στην εκδήλωση.

Στο μεταξύ, πληροφορίες υποστηρίζουν ότι η ηθοποιός Μίλα Κούνις, με καταγωγή από την Ουκρανία, αναμένεται να κάνει κάποια δήλωση όσον αφορά τον πόλεμο στη γενέτειρά της, καθώς θα ανέβει στη σκηνή για να παρουσιάσει μια κατηγορία Όσκαρ και να ανακοινώσει τον νικητή. Η Κούνις, μαζί με τον σύζυγό της και ηθοποιό Άστον Κούτσερ, συγκέντρωσαν πρόσφατα 35 εκατομμύρια δολάρια για υποστήριξη προς τους Ουκρανούς πρόσφυγες, μέσα από διαδικτυακή καμπάνια.

Ukrainian President Zelensky in talks with Academy to make Oscars appearance https://t.co/C8DwQW47te pic.twitter.com/8H7rr4v6iZ