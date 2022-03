«X»: Η ταινία τρόμου του Τι Γουέστ που κόβει την ανάσα

Ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης Τι Γουέστ (The House of the Devil), ένας λάτρης του τρόμου και πιστός υπηρέτης του, παρουσιάζει ένα εμπνευσμένο θρίλερ με πολλές ανατροπές. Με φόντο το αγροτικό Τέξας του 1979 και με άρτια αναπαράσταση της ατμόσφαιρας της εποχής, ο Γουέστ παίζει με τους κανόνες και τα στερεότυπα του ανεξάρτητου σινεμά και σκηνοθετεί ένα δυνατό καστ από ανερχόμενους και καταξιωμένους ηθοποιούς σε μία συναρπαστική ταινία-ωδή στο είδος του τρόμου. Στην ταινία εμφανίζονται οι Μία Γκοθ (Suspiria), Τζένα Ορτέγκα (Scream), Μάρτιν Χέντερσον (The Ring), Μπρίτανι Σνόου (Pitch Perfect), Όουεν Κάμπελ (The Americans), Στίβεν Γιούρι (Lord of the Rings) και ο Σκοτ Μεσκούντι (Don’tLookUp).

Σύνοψη



1979: Μία παρέα νεαρών αποφασίζει να γυρίσει μία ταινία πορνό στην ύπαιθρο του Τέξας, αλλά όταν οι απομονωμένοι γέροι οικοδεσπότες τους ανακαλύπτουν τα σχέδια της παρέας, τα μέλη του καστ καταλήγουν να παλεύουν για τη ζωή τους.

Ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης Τι Γουέστ (The House of theDevil) παρουσιάζει μία ταινία σλάσερ, που διαδραματίζεται το 1979 και παρακολουθεί μία παρέα νέων, που αποσύρεται στο αγροτικό Τέξας για να κάνει μία χαμηλού προϋπολογισμού πορνό ταινία. Η ομάδα μπλέκει με μυστηριώδεις οικοδεσπότες και καταλήγει να ζει ανείπωτα φρικαλέες καταστάσεις.

Μία ωδή στο ανεξάρτητο σινεμά όλων των ειδών -από ταινίες για ενήλικες, σλάσερ ταινίες και φιλμ δημιουργών- και ταυτόχρονα μία ανάκληση μιας εποχής γεμάτης αλλαγές, το X τεμαχίζει τις παραδοσιακές συνθήκες του είδους και παραδίδει μία καταιγιστικά απολαυστική διαδρομή ανάμεσα στη νεότητα και την αναπόδραστη θνητότητα.

X

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Τι Γουέστ

Πρωταγωνιστούν: Μία Γκοθ, ΤζέναΟρτέγκα, Μάρτιν Χέντερσον, ΜπρίτανιΣνόου, Όουεν Κάμπελ, Στίβεν Γιούρι, Σκοτ Μεσκούντι.

Ημερομηνία Εξόδου: 7 Απριλίου 2022



Διάρκεια:1 ώρα και 45 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ: