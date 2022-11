Χιλιαδού: Υποψήφια για το ευρωπαϊκό βραβείο καλύτερης κινηματογραφικής τοποθεσίας η παραλία της Εύβοιας

Η παραλία Χιλιαδού της Εύβοιας, εκεί όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας «Το τρίγωνο της θλίψης» (Triangle of Sadness) του Ρούμπεν Έστλουντ (Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ Καννών 2022), είναι υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Τοποθεσίας 2022.

Η ψηφοφορία για το European Film Location Award 2022 ξεκίνησε χθες, 28 Νοεμβρίου, και έως τις 30 Ιανουαρίου 2023 το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την πανευρωπαϊκή πλατφόρμα του EUFCN και να ψηφίσει επιλέγοντας την τοποθεσία της προτίμησής του.

Οι πέντε υποψήφιες τοποθεσίες για το Location Award του 2022 είναι οι εξής: Νησιά Brissago για την ταινία Dawn Chorus - Ticino Film Commission (Ελβετία), παραλία Χιλιαδού για την ταινία Triangle of Sadness - Hellenic Film Commission (Ελλάδα), η πόλη Portsoy για την σειρά for Peaky Blinders (Season 6) - Screen Scotland (Σκωτία), το ξενοδοχείο Schlosshotel Kronberg για την ταινία Spencer - Film Commission Hessen (Γερμανία), η συνοικία Stari Grad για την ταινία How I Learned To Fly - Filming in Croatia (Κροατία).

Η απονομή του βραβείου θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του European Film Market, κατά τη διάρκεια του 73ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου. Η συμμετοχή στη ψηφοφορία για το Βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Τοποθεσίας 2022 δίνει το δικαίωμα στους ψηφοφόρους να διεκδικήσουν τριήμερη διαμονή για δύο άτομα στην τοποθεσία που θα κερδίσει το βραβείο (προσφορά του Film Commission της τοποθεσίας). Ο νικητής ή η νικήτρια θα επιλεγεί με κλήρωση από το EUFCN και το Cineuropa.

Δείτε το βίντεο:

Σε ανακοίνωση του το Ελληνικό Κέντρο Κνηματογράφου επισημαίνει:

«Οι διαχρονικοί δεσμοί του Hellenic Film Commission με το EUFCN, του οποίου είναι ενεργό μέλος, για μια ακόμη φορά φέρνουν ελληνική τοποθεσία ανάμεσα σε αυτές που διεκδικούν το ετήσιο Βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Τοποθεσίας (European Film Location Award). Σημειωτέον δε, ότι το 2019 το κέρδισε η Κέρκυρα, όταν υποδέχτηκε τα γυρίσματα της βρετανικής σειράς «The Durrels».

Η Χιλιαδού εν καιρώ πανδημίας υποδέχτηκε μέρος των γυρισμάτων που πραγματοποίησε στη χώρα μας η ταινία «Το τρίγωνο της θλίψης» (Triangle of Sadness), στην παραγωγή της οποίας συμμετείχε και η ελληνική εταιρεία Heretic. Το φυσικό τοπίο της Χιλιαδούς αναδείχτηκε ως ένας από τους πρωταγωνιστές του «Τριγώνου της θλίψης», καθοριστικός για την ατμόσφαιρα και την αισθητική φυσιογνωμία μιας διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής. Αποτέλεσμα που δικαιώθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στο τελευταίο φεστιβάλ των Καννών.

Ο Σουηδός σκηνοθέτης Ρούμπεν Έστλουντ έχει πει τα καλύτερα για την ελληνική αυτή εμπειρία του: «Οι τοποθεσίες στη Χιλιαδού είναι μοναδικές. Δεν υπερβάλλω, τα γυρίσματα ήταν φανταστικά. Το συνεργείο ήταν έμπειρο και πρόθυμο, ενώ οι ντόπιοι ήταν φιλικοί και μας διευκόλυναν. Ήμασταν τυχεροί όσον αφορά τον καιρό, αλλά και τις συνθήκες αναφορικά με τον Covid -19. Η οργάνωση γυρισμάτων υπό αυτές τις συνθήκες και η παραγωγή υλικού, που ξεπέρασε τις προσδοκίες μου, έκαναν μεγαλύτερη τη χαρά μου. Η περίοδος που πέρασα στην Ελλάδα ήταν μία από τις εμπειρίες μου που με έκαναν να αγαπήσω τη δουλειά μου ακόμη περισσότερο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Heretic και στο Helenic Film Commission».

Ενθουσιασμένος δηλώνει και ο Σουηδός παραγωγός Έρικ Χέμεντορφ: «Όταν ξεκίνησε η συνεργασία μας με την Heretic, ο Γιώργος Καρναβάς μου έστειλε το φωτογραφικό υλικό του location manager Μενέλαου Μυτηλιναίου, το καλύτερο που είχα δει. Ενθουσιάστηκα. Η Χιλιαδού συνδύαζε βουνό και θάλασσα, είχε την άγρια ομορφιά που θέλαμε. Ο Ρούμπεν είναι επιλεκτικός με τις τοποθεσίες. Αν δεν του έκαναν, δεν θα βρισκόμασταν εκεί».