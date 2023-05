Ζόε Σαλντάνα και Ντέιβ Μπατίστα αποχωρούν από την Marvel

Με την κυκλοφορία της ταινίας «Φύλακες του Γαλαξία 3» («Guardians of the Galaxy Vol. 3») έρχεται το τέλος της θητείας του Τζέιμς Γκαν στη Marvel Cinematic Universe. Ο σκηνοθέτης αποχωρεί από τον κόσμο της Marvel, αφού σκηνοθέτησε τρεις ταινίες με τους «Φύλακες» και πλέον αναλαμβάνει πλήρως τα καθήκοντά του ως συνεπικεφαλής των DC Studios, όπου χτίζει ένα νέο DC σύμπαν για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τα βιντεοπαιχνίδια, που περιλαμβάνει μία ταινία «Σούπερμαν» την οποία γράφει και σκηνοθετεί.



Μαζί με τον Γκαν από την Marvel αποχωρούν, μετά την τρίτη και τελευταία ταινία με τους «Φύλακες», η Ζόε Σαλντάνα (Zoe Saldaña) και ο Ντέιβ Μπατίστα (Dave Bautista). Αντίθετα ο Κρις Πρατ (Chris Pratt), ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής του franchise ως Σταρ Λορντ, θα συνεχίσει τη συνεργασία του με την Marvel, υποδυόμενος τον ίδιο χαρακτήρα για όσο η εταιρία τιμά αυτό που ξεκίνησε ο Γκαν, δήλωσε στο περιοδικό Total Film ο ηθοποιός.



«Θα ήταν περίεργο να συνεχίσουμε την ιστορία του [Σταρ Λορντ] χωρίς τον Τζέιμς», είπε ο Πρατ. «Έχει κάνει τόσο αριστοτεχνική δουλειά στις τρεις ταινίες. Πραγματικά βρήκαμε μαζί τη φωνή του ήρωα και χωρίς αυτόν, προφανώς, δεν θα είχα ποτέ αυτή την ευκαιρία. Το γράφει, το σκηνοθετεί, ονειρεύεται τη μουσική, είναι η φαντασία του στην οθόνη. Έτσι, για να συνεχίσουμε να αφηγούμαστε την ιστορία, θα ήταν πραγματικά σημαντικό να τιμήσουμε αυτό που έχει κάνει στις τρεις πρώτες ταινίες και να τιμήσουμε αυτό που αγαπούν οι θαυμαστές για τον χαρακτήρα και να μην το κάνουμε απλώς επειδή ο κόσμος μπορεί να εμφανιστεί για να πληρώσει».



Όσο για τους συμπρωταγωνιστές του Πρατ στους «Φύλακες» η Σαλντάνα είπε πρόσφατα στο The Hollywood Reporter ότι η συμμετοχή της στην τρίτη ταινία της σειράς θα είναι η τελευταία φορά που θα υποδυθεί τον χαρακτήρα της Γκαμόρα. «Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το τέλος για τους Φύλακες. Είναι το τέλος για μένα, για την Γκαμόρα».



Ο Μπατίστα επιβεβαίωσε τη δική του έξοδο από την Marvel σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ. «Είμαι τόσο ευγνώμων για τον Νταξ. Τον αγαπώ. Αλλά υπάρχει μια ανακούφιση [που τελείωσε]», είπε τότε ο Μπατίστα. «Δεν ήταν όλα ευχάριστα. Ήταν δύσκολο να παίξω αυτόν τον ρόλο. Η διαδικασία του μακιγιάζ με κούραζε. Και απλά δεν ξέρω αν θέλω ο Ντραξ να είναι η κληρονομιά μου - είναι μια σαχλή παράσταση και θέλω να κάνω πιο δραματικά πράγματα».