Κανείς δεν είχε προβλέψει το καλτ αντίκτυπο που θα είχε η πρώτη ταινία. Η εμβληματική πια zomedy, ένα είδος ανάμεσα στον τρόμο και την κωμωδία, σε σκηνοθεσία του RubenFleischer, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και σημείωσε εμπορική επιτυχία.



Μία δεκαετία μετά την πρώτη ταινία που καθιερώθηκε σαν ένα απολαυστικό δείγμα καλτ κινηματογράφου, ο βραβευμένος με Emmy Woody Harrelson (The Highwaymen, True Detective), o Jesse Eisenberg (The Social Network, Justice League), η Abigail Breslin (Little Miss Sunshine,Scream Queens) και η βραβευμένη με Όσκαρ Emma Stone (La La Land) ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους με τον βετεράνο σκηνοθέτη Ruben Fleischer (Venom, Superstore).



Το σίκουελ παραμένει πιστό στο αναπάντεχο και σαρκαστικό ύφος της πρώτης ταινίας, ενώ το πετυχημένο καστ συμπληρώνεται από ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Ανάμεσα τους οι Rosario Dawson ( The Defender), Zoey Deutch και Luke Wilson (Vacancy, Old School).



Σύνοψη



Ξεκαρδιστικές και χαοτικές καταστάσεις, που εκτυλίσσονται από τον Λευκό Οίκο μέχρι την ενδοχώρα, φέρνουν τους τέσσερις ήρωες αντιμέτωπους με νέα είδη ζόμπι,τα οποία έχουν εξελιχθεί μέσα στα χρόνια, αλλά και με καινούριους επιζήσαντες του σπάνιου πια ανθρώπινου είδους. Πάνω απ’ όλα οι τέσσερις τους πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της δικής τους αυτοσχέδιας οικογένειας, καθώς περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουν.



Διάρκεια: 99’



Σκηνοθεσία: Ruben Fleischer

Ηθοποιοί: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin, Emma Stone, Rosario Dawson, Zoey Deutch, Luke Wilson, Avan Jogia.



Η ταινία Zombieland: Διπλή Βολή, του Ruben Fleischer κυκλοφορεί στις 7 Νοεμβρίου από τη Feelgood

Δείτε το βίντεο: