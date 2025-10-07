Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το δεύτερο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia».

Το φιλμ, το οποίο αποτελεί ριμέικ της νοτιοκορεατικής ταινίας του 2003 «Save the Green Planet», περιγράφεται ως μία ιδιόμορφη sci-fi μαύρη κωμωδία συνωμοσίας.

Πρωταγωνιστούν οι Έμα Στόουν (Emma Stone), Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις (Aidan Delbis) και Αλίσια Σίλβερστοουν (Alicia Silverstone).

Το σενάριο του βραβευμένου με Emmy, Γουίλ Τρέισι (Will Tracy), εστιάζει σε «δύο νεαρούς άνδρες με εμμονή στις θεωρίες συνωμοσίας που απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

Tην παραγωγή υπογράφουν οι Εντ Γκίνεϊ (Ed Guiney) και Άντριου Λόουβ (Andrew Lowe) για την Element Pictures, ο Λάνθιμος μέσω της εταιρείας του Pith, η Στόουν για την Fruit Tree, οι Αρι Άστερ (Ari Aster) και Λαρς Κνούντσεν (Lars Knudsen) της Square Peg, καθώς και οι Μίκι Λι (Miky Lee) και Τζέρι Κιουνγκμπούμ Κο (Jerry Kyoungboum Ko) για την CJ ENM.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, λαμβάνοντας ενθουσιώδη υποδοχή και εξαιρετικές κριτικές, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται στο τρέιλερ, σύμφωνα με το First Showing.

Τo «Bugonia» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.